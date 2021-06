Comment China Bitcoin FUD réduit le coût de production de BTC

Comparer

Le Bitcoin FUD chinois pourrait contribuer à réduire le coût de production du BTC.

La nouvelle de la répression contre les fermes minières en Chine a ébranlé le marché ces derniers temps. Toutes les opérations minières ont été fermées et ont dû être déplacées vers d’autres sites. Personne ne sait encore où iront les plates-formes. On suppose que l’Amérique du Nord serait une nouvelle base d’opérations pour les installations qui ont dû délocaliser leurs opérations en dehors de la Chine.

L’exploitation minière en Chine représente environ 70 pour cent de toutes les opérations minières menées dans le monde. Cela signifie qu’avec la fermeture des fermes minières en Chine, le taux de hachage a chuté. Les entreprises ont dû trouver des moyens d’expédier leurs plates-formes hors du pays.

La consommation d’énergie est un gros problème en ce qui concerne l’exploitation minière. La Chine a des coûts énergétiques bon marché, ce qui en fait une destination idéale pour les mineurs.

Mais indépendamment des faibles coûts énergétiques du pays, il faut beaucoup d’énergie pour alimenter les ordinateurs utilisés pour l’exploitation minière. Les coûts énergétiques sont importants et, en fonction de leur coût de production, les entreprises évaluent leurs pièces extraites en conséquence. C’est dans un effort pour s’assurer qu’ils peuvent couvrir les coûts de fonctionnement tout en réalisant des bénéfices.

Prix ​​minimum du Bitcoin

Avec autant de plates-formes hors service, cela a considérablement réduit la quantité d’électricité consommée dans l’extraction de Bitcoin.

Le prix minimum du Bitcoin a toujours été la quantité d’énergie nécessaire pour extraire les pièces. C’est ce qu’on appelle le prix minimum historique.

Comme pour tout, plus le coût de production est bas, plus le prix est bas. Et Bitcoin s’est avéré être pas différent.

Avec une consommation d’énergie réduite qui se traduit par une réduction des coûts énergétiques, le prix minimum du Bitcoin est en baisse et il continue de baisser. En tant que tel, le prix reste en ligne avec le prix minimum et bas.

Chine FUD et prix

FUD a toujours eu un grand effet sur les prix du marché. Avec une major comme la Chine qui ferme l’exploitation minière pour des raisons environnementales, cela peut créer la peur, ce qui peut conduire au dumping.

Le marché des crypto-monnaies est également soumis à des lois économiques comme les autres actifs. Une offre supérieure à la demande entraînera un prix inférieur. Alors qu’une offre plus faible et une demande plus élevée conduiront à un prix plus élevé. Le dumping augmente essentiellement l’offre de pièces sur le marché, car les gens vident leurs avoirs en raison de craintes.

Tableau des prix du Bitcoin | Source : BTCUSD sur TradingView.com

Ainsi, bien que la répression puisse réduire le coût de production du BTC, elle n’a pas nécessairement un effet positif sur le prix de l’actif.

La nouvelle de la répression a poussé la pièce sous le seuil de 40 000 $. Laissant la pièce peiner à se relever.

Avec autant de plates-formes minières hors service en Chine, les mineurs en ligne enregistrent des taux de profit plus élevés en raison du taux de hachage réduit. Cela les rend plus susceptibles de vendre leur devise pour moins cher. Les prix d’échange sont toujours ajustés aux prix des ordres d’achat et de vente. Et si les prix des commandes sont inférieurs, le prix total de la pièce suivra et baissera.

Le prix du Bitcoin est actuellement à un peu moins de 37 000 $. Il est en dessous de son plus haut de 41 000 $ cette semaine.

