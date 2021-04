Comment choisir et porter du parfum, d’un vétéran de l’industrie de la parfumerie – WWD

Sue Phillips, vétéran de l’industrie du parfum, a lancé un livre intitulé «Le pouvoir du parfum: comment le choisir, le porter et en profiter!»

Le livre, qui a été lancé mondialement sur Amazon, fournit le point de vue de Phillips sur la catégorie, éclairé par son passage chez Tiffany & Co., Elizabeth Arden, Lancôme et Burberry, entre autres. Il a été publié par la Central Park South Publishing Co.

«J’ai pensé à écrire un mémoire, mais j’ai réalisé que ce n’était peut-être pas approprié puisque je ne suis pas une célébrité», a-t-elle déclaré. «J’adore les parfums, et avec le nombre de questions que les gens m’ont posées au fil des ans et les articles que j’ai écrits, j’ai pensé mettre toutes ces choses dans un livre.»

Chaque chapitre va de l’histoire du parfum, aux différences entre l’eau de parfum et d’autres concentrations de jus, et quels parfums sont appropriés pour certaines occasions. «Beaucoup de gens disent de vaporiser du parfum dans l’air et de marcher à travers», dit-elle. «C’est un énorme gaspillage.»

