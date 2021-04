Comment choisir judicieusement la bonne plateforme de prêt personnel

Bien que contracter un prêt auprès d’un prêteur numérique pour répondre à vos besoins financiers urgents soit un processus rapide et sans tracas, il est essentiel de choisir le bon prêteur.

Qu’il s’agisse de vacances, d’un projet de rénovation de maison, d’un mariage ou d’une urgence, un prêt personnel peut vous aider à répondre au besoin de l’heure de la manière la plus rapide possible. Grâce aux solutions de prêt numérique new-age, aujourd’hui, contracter un prêt personnel est plus facile que jamais. Ces services sont étendus aux personnes, qui sont généralement non desservies / mal desservies par les fournisseurs de prêts traditionnels, et l’ensemble du processus d’approbation des prêts, y compris la souscription, l’évaluation des risques, le décaissement et le modèle de remboursement, est numérisé pour garantir une expérience client fluide.

Les plates-formes de prêt numérique tirent parti de la puissance des technologies de pointe telles que l’IA et la science des données pour fournir des prêts personnels personnalisés à des personnes de tous les horizons du crédit. Ils nécessitent une documentation minimale et le prêt est approuvé presque instantanément. Bien que contracter un prêt auprès d’un prêteur numérique pour répondre à vos besoins financiers urgents soit un processus rapide et sans tracas, il est essentiel de choisir le bon prêteur.

Voici quelques moyens qui peuvent vous aider à choisir le meilleur fournisseur de prêt:

Choisissez le bon produit de prêt

Il y a un millier de prêteurs sur le marché qui ont plusieurs produits de prêt à offrir qui continuent de croître chaque jour qui passe. Si le besoin est immédiat et a un sentiment d’urgence lié à lui, un prêt personnel qui prend plus de temps pour être approuvé pourrait ne pas être un choix faisable. Un emprunteur doit d’abord évaluer et choisir le bon produit pour financer ses besoins. Bien que le prêt personnel nécessite des garanties, il existe d’autres produits de lignes de crédit qui ne nécessitent aucune garantie, offrent des déboursements de prêt instantanés et offrent des options de remboursement flexibles.

Comparez les taux d’intérêt des prêts

Une fois que vous avez déterminé le montant dont vous avez besoin pour financer un certain besoin, vérifiez le taux d’intérêt facturé par le prêteur. Plus le taux d’intérêt est bas, plus les IME sont bas. De petites différences de pourcentage peuvent sembler insignifiantes, mais elles peuvent rendre votre prêt beaucoup plus coûteux à long terme. Par conséquent, avant de demander un prêt, il est indispensable de comparer les taux d’intérêt pratiqués par les différents prêteurs.

Comprendre les petits caractères

Chaque prêteur vous présentera un document officiel dictant les conditions de votre prêt personnel. Le contrat est juridiquement contraignant et il est important de vous assurer que vous connaissez et acceptez chacun des termes et conditions. Si vous avez des doutes, demandez des éclaircissements à votre prêteur avant de passer à l’action.

Recherchez des frais cachés

Outre le taux d’intérêt, il est également important de connaître les frais et charges que vous êtes tenu de payer pour contracter un prêt personnel. Ceux-ci comprennent des frais de traitement, qui sont déduits du montant que vous recevez. Il y a aussi d’autres frais tels que les frais de retard de paiement ou les frais de rebond de chèque, pendant la durée du prêt. Par conséquent, il est essentiel de vérifier à la fois les taux d’intérêt et les frais facturés par les différents prêteurs pour déterminer l’accessibilité de leurs offres.

Frais de prépaiement et pénalités

Il est sage d’effectuer des prépaiements sur votre prêt chaque fois que vous disposez d’un revenu disponible supplémentaire. Cela réduit le coût de votre prêt car les intérêts sont courus pendant une période plus courte. Cependant, peu de prêteurs prélèvent des frais élevés sur les remboursements anticipés. Il est donc important de savoir s’il y a des frais de prépaiement ou des pénalités avant de bénéficier d’un prêt. Il est préférable d’opter pour les fournisseurs de prêts qui sont flexibles en ce qui concerne les remboursements de prêts et de s’assurer qu’ils ne vous imposent pas le fardeau des pénalités de remboursement anticipé.

par, Anil Pinapala, fondateur et PDG de Vivifi India Finance

