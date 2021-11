Comment choisir la bonne police d’assurance automobile et les compléments pour votre véhicule

Il existe des modules complémentaires utiles qui rendent votre politique vraiment complète. Ils coûtent un supplément, selon les termes et conditions, mais s’avèrent précieux au cas où vous en auriez besoin.

Quiconque a été exposé à la conduite sur les routes indiennes conviendra qu’il est beaucoup plus facile d’entrer dans les accidents que d’en sortir. Les données reflètent ce fait. Selon un récent rapport de la Banque mondiale, l’Inde enregistre un nombre alarmant d’environ 4,5 lakh d’accidents de la route chaque année. Non seulement cela, le rapport indique également que l’Inde est en tête de liste en ce qui concerne les décès dus aux accidents de la route, même si nous ne contribuons qu’à 1% du nombre total de véhicules dans le monde. Ces chiffres brossent certainement un tableau sombre, mais ils sont également un indicateur de mise en garde pour que vous puissiez préparer votre voyage sur la route avec une police d’assurance automobile robuste et sélectionner des modules complémentaires qui répondent le mieux à vos besoins.

Compte tenu du besoin criant d’assurance automobile dans le pays, le gouvernement avait également mandaté une assurance responsabilité civile valide pour tous les véhicules utilisés à la fois à titre personnel et commercial en 2019. Les accidents de la route sont une expérience pénible pour toutes les personnes impliquées. L’assurance responsabilité civile, obligatoire par la loi, couvre les dommages causés par votre véhicule à tout tiers. Mais une police d’assurance complète garantit une couverture de risque pour votre propre véhicule contre toute perte financière sans précédent résultant d’accidents. En outre, les accidents ne sont pas la seule menace couverte par une police d’assurance tous risques. Il constitue également un filet de sécurité contre les risques tels que le vol ou les catastrophes naturelles.

Avec l’assouplissement des restrictions COVID-19, les véhicules sont de nouveau sur les routes comme d’habitude. C’est peut-être le meilleur moment pour vous de réévaluer vos besoins en matière d’assurance automobile.

Voici comment vous pouvez vous protéger et protéger votre véhicule avec la bonne couverture d’assurance automobile et sélectionner les meilleurs compléments pour vos besoins :

Évaluez vos besoins : Couverture au tiers vs Couverture dommages propres

Puisque l’assurance au tiers (TPI) est un mandat par la loi, c’est un must pour tous les véhicules. Cependant, vous pouvez choisir entre opter uniquement pour le TPI et une police d’assurance tous risques qui couvre également les dommages à votre propre véhicule. Si vous avez un véhicule plus ancien ou si vous ne prenez pas la route assez souvent, une assurance responsabilité civile peut être une bonne option pour vous. C’est parce que vous pourriez finir par payer plus de primes dans une police étendue alors que vous n’en aurez peut-être pas besoin. Pour les petits dommages, payer de votre poche pourrait être une option moins chère qu’une police étendue.

En revanche, si votre véhicule est neuf ou conduit régulièrement, vous devez absolument opter pour une couverture complète. Cela garantira non seulement une protection contre les dommages accidentels, mais également des risques tels que les inondations, les incendies, le vol, etc.

Compléments importants pour votre assurance automobile

En parlant de couverture complète, il existe des ajouts utiles parmi tant d’autres qui rendent votre police vraiment complète. Ils coûtent un supplément, selon les termes et conditions, mais s’avèrent précieux au cas où vous en auriez besoin. Vérifiez auprès de votre assureur ces compléments avant de souscrire une assurance automobile. Certains des modules complémentaires populaires sont –

# Couverture Zéro Amortissement – La valeur du véhicule même subit une dépréciation au fur et à mesure qu’il vieillit. La police d’assurance ne couvre généralement pas l’amortissement de votre véhicule. Ainsi, au moment du règlement, le montant de la réclamation est calculé après déduction de la charge d’amortissement. Cependant, l’ajout d’une couverture Zéro amortissement à votre police permet également de prendre en compte les coûts d’amortissement et d’obtenir un montant de réclamation plus élevé au moment du règlement. Cet add-on couvre généralement les voitures de moins de 5 ans ou les vélos de moins de 2 ans. Certains assureurs offrent également un amortissement zéro jusqu’à 7 ans.

# Retourner à la couverture de la facture – En parlant d’amortissement, un véhicule est considéré comme amorti dès qu’il est vendu hors de la salle d’exposition. Ainsi, en cas de perte totale, le preneur d’assurance aura droit à la valeur marchande du véhicule, qui sera inférieure au montant auquel il a été acheté. L’ajout de cette couverture à votre police vous permet de réclamer le prix de la facture originale du véhicule en cas de perte totale.

# Couverture Assistance Routière – Cette couverture est pratique lorsque votre véhicule tombe en panne au milieu de la route et que vous avez besoin d’une assistance immédiate. L’ajout d’une couverture d’assistance routière à votre police garantit que l’aide dont vous avez besoin est à portée de main. L’assureur fera appel à un mécanicien qui vous aidera sur place en cas de besoin.

# Housse de protection moteur – Le moteur est le cœur de votre véhicule et il subit des dommages non accidentels tout en maintenant votre véhicule en état de marche. Malheureusement, ces dommages ne sont pas couverts par les assurances. Cet add-on permet d’assurer votre véhicule contre des risques comme une marée noire, une infiltration d’eau ou une panne mécanique, etc.

# Couverture de bonus sans réclamation – Cette couverture permet de garder intact votre bonus de non-revendication. Aucun bonus de réclamation dans votre police ne vous récompense si vous n’avez fait aucune réclamation au cours de l’année d’assurance. Il s’agit essentiellement d’une remise sur la prime d’assurance au renouvellement s’il n’y a pas de sinistre au cours d’une année d’assurance. Cependant, dès que vous présentez une réclamation, même mineure, votre PNE devient caduque et vous devez payer la prime en totalité. La fonction complémentaire NCB protège votre bonus en cas de réclamation au cours de l’année d’assurance.

Sélectionnez votre IDV

IDV ou valeur déclarée assurée est la valeur totale pour laquelle votre véhicule est assuré. Contrairement à la croyance populaire, l’IDV ne représente pas la valeur marchande de votre véhicule. Il représente simplement le montant total qui sera versé en cas de perte totale. Il est important que vous choisissiez un IDV qui correspond à vos besoins.

Vérifiez le ratio de règlement des réclamations

Avant de vous concentrer sur un plan, vérifiez toujours le ratio de règlement des sinistres. Ce ratio fait référence au nombre de réclamations réglées par l’assureur par rapport au nombre total de réclamations reçues au cours d’une année. En règle générale, un CSR de 90 % ou plus est considéré comme le ratio idéal. En outre, vous devez vous assurer que le processus de règlement des réclamations doit être rapide et sans tracas.

Vous pouvez également personnaliser votre assurance véhicule selon vos besoins. Choisissez le plan et les modules complémentaires qui correspondent le mieux à vos besoins pour vous protéger et protéger votre véhicule.

(Par Tarun Mathur, CBO-GI, Policybazaar.com)

