Comment choisir la meilleure assurance pour petites entreprises pour vous

Êtes-vous sur le point d’ouvrir une petite entreprise? Après la pandémie, vous pourriez trouver de nombreuses opportunités. En fait, 31,7 millions de petites entreprises employaient 60,6 millions de personnes en 2020, selon la Small Business Administration des États-Unis. Cela comprenait 1,6 million d’emplois supplémentaires nets en 2020. Bien sûr, dans le contexte plus large de Covid-19 en avril 2020, le taux de chômage était de 14,7%, contre 3,6% en avril 2019.

Source: Shutterstock

Les chefs d’entreprise, les décideurs politiques et les clients pensaient que bon nombre de ces petites entreprises entendraient le glas tout au long et après la pandémie, mais beaucoup ont continué à s’y accrocher. En effet, la pandémie a créé des gagnants et des perdants.

Pour ceux qui sont sur le point d’ouvrir ou qui sont déjà aux commandes d’une petite entreprise, vous êtes-vous complètement assuré?

Qu’est-ce que l’assurance des petites entreprises?

L’assurance des petites entreprises, également appelée assurance commerciale, aide à protéger les actifs, les biens et les revenus des entreprises. Il comprend généralement une couverture de responsabilité civile générale, la responsabilité du produit, la propriété commerciale, l’indemnisation des travailleurs, la couverture de la responsabilité professionnelle et plus encore.

Vous pouvez choisir parmi tant de types différents d’assurance pour petites entreprises, et chaque type fait quelque chose de différent. Dans l’idéal, vous voudrez travailler avec un agent d’assurance de confiance afin de savoir comment souscrire les polices adaptées à votre entreprise et à votre secteur.

Mais tout d’abord, examinons les types les plus courants d’assurance pour les petites entreprises et les pertes couvertes impliquées.

Responsabilité civile générale

L’assurance responsabilité civile générale, également appelée assurance responsabilité civile professionnelle, vous protège, vous et votre entreprise, contre les dommages matériels et / ou corporels. L’assurance responsabilité civile générale couvre les frais médicaux et les honoraires d’avocat associés à ces réclamations et vous aide à faire face à tout revers financier que vous pourriez subir en raison de ces réclamations.

Jetez un œil à la couverture générale offerte par l’assurance responsabilité civile générale:

Les dommages matériels et / ou corporels causés par vos produits, services et opérations; et peut couvrir le site où votre entreprise opère si elle est tenue responsable des dommages causés à la propriété.

En revanche, vous ne pouvez pas obtenir de couverture pour les éléments suivants:

Accidents d’automobile; Les blessures des employés; Actes intentionnels visant à endommager ou nuire; ou erreurs professionnelles.

La responsabilité des produits

Si votre produit cause des dommages à quelqu’un d’autre, vous risquez de vous retrouver face à un procès. L’assurance responsabilité civile produit peut couvrir les frais juridiques que vous devez payer pour défendre votre entreprise, ainsi que les frais médicaux, les dommages compensatoires et les dommages commerciaux.

Assurance des biens commerciaux

L’assurance des biens commerciaux protège les aspects physiques de votre entreprise:

Le bâtiment qui abrite votre entreprise; Mobilier et équipement à l’intérieur de votre immeuble; Inventaire des entreprises; et Clôtures extérieures, aménagement paysager et signalisation.

Une police de base devrait couvrir les pertes dues aux incendies, à la foudre, au vent, à la grêle et aux actes de vandalisme. Notez que vous ne pouvez pas obtenir une couverture pour les tremblements de terre et autres types de dommages avec une police de base – ceux-ci nécessitent une couverture supplémentaire. Si votre entreprise souffre d’une perte couverte, vous déposerez une réclamation auprès de votre compagnie d’assurance. L’entreprise paiera les pertes afin que vous puissiez soit remplacer, réparer ou reconstruire.

L’indemnisation des travailleurs

Si votre entreprise compte des employés, vous devez souscrire une assurance contre les accidents du travail. Cette assurance vous protège, vous et vos employés, en cas de blessure liée au travail.

L’indemnisation des accidents du travail couvre les frais médicaux pour les blessures des employés. Les employés reçoivent également une aide financière lors du rétablissement.

Assurance responsabilité civile professionnelle

L’assurance responsabilité civile professionnelle vous couvre si un client ou un patient prétend que vous avez commis une erreur, omis des informations ou fait preuve de négligence dans votre entreprise. La police d’assurance responsabilité civile professionnelle vous couvre même si quelqu’un fait une réclamation non fondée à votre encontre.

Les comptables, les consultants commerciaux, les avocats et les médecins souscrivent souvent à une assurance responsabilité civile professionnelle.

Coût de l’assurance des petites entreprises

Le coût de l’assurance des petites entreprises dépend du secteur dans lequel vous travaillez, de votre emplacement, de la taille de votre entreprise, du montant de la franchise et du montant de la couverture.

Vous pouvez souvent regrouper plusieurs polices pour un rabais et même être en mesure de regrouper une assurance petite entreprise avec votre assurance habitation ou automobile, selon les options de votre compagnie d’assurance. Gardez à l’esprit:

Certaines compagnies d’assurance peuvent offrir des rabais aux entreprises qui s’efforcent activement de réduire les risques dans leur entreprise; Certaines compagnies d’assurance offrent des rabais aux entreprises qui travaillent dans une certaine profession; Les polices et les primes varient selon la taille de l’entreprise et le secteur.

Déterminez les coûts par l’intermédiaire d’un agent d’assurance pour déterminer les coûts de votre entreprise en particulier.

Comment choisir une assurance pour petites entreprises

Maintenant que vous connaissez tous les détails, comment choisir la meilleure assurance et la bonne compagnie pour vos besoins? Suivez les étapes ci-dessous.

Étape 1: Évaluez vos risques. Tout d’abord, pensez aux différents types d’accidents, de catastrophes naturelles ou de poursuites judiciaires qui pourraient s’abattre sur votre entreprise. Vous souhaitez obtenir précisément la bonne assurance pour couvrir tous vos risques et options.

Étape 2: Trouvez un agent agréé et réputé. Les agents d’assurance commerciale peuvent vous aider à trouver des polices qui correspondent aux besoins de votre entreprise. Vous voulez trouver un agent de confiance qui peut vous aider à aligner ce dont vous avez besoin avec ce que vous voulez – et qui ne vous vendra pas des choses dont vous n’avez pas besoin. Tenez-vous en aux grands noms de sociétés comme State Farm, Liberty Mutual, Nationwide, Hiscox et plus encore. De nombreuses entreprises viennent probablement à l’esprit tout de suite. Renseignez-vous sur le groupage et si vous pouvez grouper.

Étape 3: magasinez. Ne choisissez pas la première compagnie d’assurance auprès de laquelle vous atterrissez. Obtenez des offres d’au moins trois courtiers ou agents d’assurance différents afin de pouvoir comparer adéquatement les taux et les niveaux de couverture. Parcourez chaque police en saisissant des limites de responsabilité plus élevées. Voyez comment ces limites plus élevées ont un impact sur la prime (paiement mensuel) que vous payez.

Étape 4: Réévaluez chaque année. Vous ne voulez pas passer une seule année sans magasiner pour une assurance entreprise. Votre entreprise peut changer avec le temps. Par exemple, ce qui ne vous couvrait autrefois que vous-même devra peut-être être étendu pour couvrir vous et 10 employés! Lorsque votre entreprise change, vos besoins en assurance changent également. Avertissez immédiatement votre agent ou votre assureur lorsque quelque chose change. Donnez à votre agent ou courtier le temps de recueillir des informations et de trouver la meilleure solution pour vos couvertures ou limites.

Prêt à souscrire une assurance petite entreprise pour votre entreprise? Génial! Gardez à l’esprit que vous n’êtes pas obligé de vous en tenir éternellement avec le même assureur pour petites entreprises. Les assureurs eux-mêmes changent avec le temps et peuvent ne plus répondre à vos besoins. Votre entreprise peut tout simplement devenir trop grande pour la compagnie d’assurance ou peut-être que la qualité du service à la clientèle diminue. C’est votre argent qui les paie, alors assurez-vous d’obtenir exactement ce dont vous avez besoin.

Melissa Brock a passé 12 ans en admission à l’université et est la fondatrice de College Money Tips et la rédactrice en chef chez Benzinga. Elle écrit des tonnes de contenu financier et adore aider les familles à naviguer dans le processus de recherche d’université. Consultez son calendrier et sa liste de contrôle essentiels pour la recherche d’université!