Comment choisir la meilleure assurance voyage pour protéger vos projets de voyage contre le déraillement

Les blocages généralisés pour contrôler la propagation des infections à Covid-19 avaient suspendu les voyages dans le monde entier. Cependant, les choses redeviennent progressivement normales avec une réduction significative des cas positifs au Corona. Avec de nombreux projets de voyage annulés pendant la période de verrouillage, les gens ne veulent plus manquer les opportunités de voyage.

La pandémie de Covid-19, cependant, a fait comprendre aux gens la nécessité d’avoir une bonne couverture d’assurance – qu’il s’agisse d’une assurance-vie, d’une assurance maladie, d’une assurance voyage et autres.

« La pandémie de Covid-19 a accru l’importance de l’assurance voyage, les consommateurs faisant preuve d’une approche réactive à l’achat d’assurance. Un changement de comportement parmi les clients est observé car ils considèrent désormais l’assurance voyage comme un bouclier de protection crucial plutôt que comme un achat facultatif », a déclaré Rakesh Jain, PDG de Reliance General Insurance.

Ainsi, l’assurance voyage – qui était auparavant considérée comme « bon à avoir » lors d’un voyage – est maintenant devenue un « must have ».

« Les consommateurs se sont rendu compte qu’avoir une assurance voyage est un élément essentiel du voyage. Cela aide non seulement à accéder à un hôpital / établissement de santé de qualité dans un pays étranger, mais protège également les économies d’un individu des dépenses de santé importantes en cas d’urgence médicale. Par conséquent, les consommateurs optent désormais pour des polices plus complètes avec une somme assurée plus élevée après avoir évalué les coûts des soins de santé prévalant dans leur pays de destination », a déclaré Jain.

Non seulement c’est un besoin, mais les gens recherchent maintenant l’assurance avec des caractéristiques adéquates qui conviendraient à leur objectif.

Alors, quelles sont les caractéristiques indispensables des polices d’assurance voyage que les acheteurs devraient rechercher ?

« La sélection des caractéristiques de l’assurance voyage dépend généralement des exigences de la politique du pays de destination et du but du voyage. Par exemple, si le but du voyage est d’étudier à l’étranger, alors il faut rechercher des fonctionnalités telles que la couverture des frais de scolarité », a déclaré Jain.

« Cependant, s’il s’agit de voyages d’agrément et que vous envisagez d’explorer des sports d’aventure, la politique de voyage doit avoir un avantage sur les sports d’aventure. De même, quelques caractéristiques indispensables pour les voyages internationaux et nationaux comprennent des couvertures médicales pour les hospitalisations en hospitalisation/ambulatoire ainsi que des indemnités journalières, une couverture personnelle contre les accidents en cas d’invalidité permanente/décès, une couverture pour possession personnelle ou perte de bagages, passeports et autres documents importants. les couvertures et les retards de voyage et les couvertures d’annulation de voyage/vol », a-t-il ajouté.

