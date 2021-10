Comment choisir la meilleure durée de prêt de deux-roues

La pandémie de Covid-19 nous fait reconsidérer l’utilisation des transports en commun pour les trajets quotidiens vers le travail ainsi que pour des fins personnelles.

Par Sumit Chhazed, co-fondateur, OTO

La pandémie de Covid 19 a complètement changé nos vies. Nous réexaminons l’utilisation des transports en commun pour les trajets quotidiens vers le travail ainsi que pour des fins personnelles. Même si la distanciation sociale a été mise en place dans les lieux publics pour limiter la transmission du virus, elle n’a pas réduit l’hystérie et la panique car nous ne pouvons pas savoir combien de personnes ont pris les transports en commun en laissant la trace de l’infection. En conséquence, de plus en plus de personnes se tournent vers les deux-roues pour la mobilité personnelle. Mais pourquoi des deux-roues ?

Parce qu’ils sont plus pratiques pour les déplacements quotidiens, qu’ils ont un faible coût d’entretien, qu’ils naviguent dans un trafic dense, ils peuvent également vous éloigner des endroits surpeuplés et sont plus abordables car ils réduisent votre budget.

Trois éléments cruciaux à considérer lors de l’obtention d’un deux-roues en prêt sont l’EMI, la durée d’occupation et le taux d’intérêt. Choisir le mandat parfait peut sembler facile à première vue, mais si vous voulez économiser de l’argent, vous devez prendre des décisions judicieuses. Le taux d’intérêt est le facteur crucial qui doit être pris en compte avant de demander un prêt avec la tenure.

Alors pourquoi la durée du prêt est-elle importante ?

Le terme « tenure » ​​est le temps accordé à un emprunteur pour rembourser le prêt contracté auprès d’une institution financière. Elle se mesure en années. Un prêteur comme les banques et les NBFC tiendrait compte de votre âge, de votre capacité de remboursement et de votre ancienneté avant de fixer le taux d’intérêt. Une erreur courante qu’un emprunteur fait est de donner plus de poids aux charges EMI sur la durée et le taux d’intérêt.

Voici un guide pour choisir la meilleure durée de prêt de deux-roues :

Mandat d’un an – Idéalement pour les clients qui peuvent se permettre de payer un montant EMI plus élevé à un taux d’intérêt inférieur. Ici, le coût de possession est un facteur pris en compte par l’acheteur et ce groupe d’acheteurs a un revenu stable et préférerait posséder le véhicule immédiatement.

Mandat de 2 ans – C’est le mandat le plus équilibré. Les acheteurs qui appartiennent à la catégorie de revenu de la classe moyenne choisissent cette tenure, car le montant EMI plus les frais d’intérêt qui y sont associés sont considérés comme optimaux par rapport aux tenures de 3 ou 4 ans.

Remarque : En général, les entreprises et autres banques qui s’occupent du financement de deux-roues suggèrent une durée d’occupation de 2 ans comme durée d’occupation idéale choisie par leurs clients.

Mandat de 3 ans – Si vous êtes une personne qui souhaite optimiser ses flux de trésorerie mensuels grâce à des IME inférieurs à un taux d’intérêt plus élevé, ce mandat est idéal pour vous. Mais pourquoi un taux d’intérêt élevé appliqué aux prêts avec une durée plus longue ? Parce que plus la durée du mandat est élevée, plus le coût d’acquisition est élevé, par conséquent, certains prêteurs peuvent facturer des intérêts plus élevés pour répondre aux incertitudes dans une certaine mesure.

Disons que si le prix du deux-roues est de Rs 1 lakh et que le taux d’intérêt est de 12% par an, et si vous avez opté pour un mandat d’un an, l’IME serait de Rs 9334 et les intérêts payables pour l’année est de Rs 12 008. Cependant, si vous avez opté pour un mandat de 2 ans, l’EMI reviendrait à 5167 Rs avec un coût d’intérêt de 24 008 Rs et pour un mandat de 3 ans, l’IME est calculé à 3 778 Rs et les intérêts sont estimés à 36 008 Rs par an. Ici, l’IME à payer tous les mois est réduit en fonction de la tenure, au contraire les intérêts à payer s’envolent 3 fois.

Avantages de choisir EMI

L’option EMI s’accompagne d’un nombre infini d’avantages. Le premier et principal avantage de l’achat d’un deux-roues via EMI est que vous n’avez pas besoin de payer le montant total à l’avance. Avec l’aide d’EMI ou de versement mensuel égal, vous pouvez en payer une partie chaque mois. Des paiements réguliers à temps pourraient améliorer votre profil de crédit, ce qui peut vous aider à bénéficier d’autres prêts tels que des prêts immobiliers, des prêts personnels, etc. Les fonds que vous avez épargnés peuvent être utilisés en cas de crise ou d’urgence et peuvent également être investis dans des actions, des actions, etc., ce qui peut inculquer une habitude d’épargne.

Alors, faut-il considérer la durée du prêt ? Oui, vous pouvez ou non. Mais vous devez garder à l’esprit qu’il n’y a pas de période d’occupation idéale car elle diffère d’une personne à l’autre. Cela dépend des exigences et de l’abordabilité de l’emprunteur. Si vous êtes quelqu’un qui souhaite économiser sur les frais d’intérêt, optez pour un mandat plus court. Il en va de même pour le montant EMI. Si vous souhaitez payer moins EMI, envisagez de prolonger votre mandat. Le principal du prêt, le taux d’intérêt, le montant EMI et les avantages supplémentaires tels que les frais de traitement, la remise en argent, la remise et le délai d’approbation doivent également avoir la plus haute importance lors du choix d’un prêt et d’un mandat pour deux-roues. En un mot, tout dépend de vous et de votre bien-être économique.

