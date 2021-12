Source : Nick Sutrich / Android Central

Choisir un écosystème de maison intelligente est une décision assez importante. En supposant que vous alliez à fond, vous resterez avec votre choix pendant très, très longtemps. Si vous commencez tout juste à rendre votre maison intelligente, nous pouvons vous aider à faire un choix éclairé. Voici comment choisir le bon écosystème de maison intelligente pour votre demeure.

Comment choisir le bon écosystème de maison intelligente Connaître vos options

Avant de plonger dans les choses les plus importantes, vous devez considérer, examinons d’abord vos options. Les écosystèmes de maison intelligente les plus populaires sont Google Home, Amazon Echo, Samsung SmartThings et Apple HomeKit. Ne mélangez pas les écosystèmes de maison intelligente avec des hubs intelligents pour des produits individuels, comme le pont Philips Hue utilisé pour les lumières et les bandes Philips.

Le centre de chaque écosystème de maison intelligente est son hub physique, qui agit comme le cœur de tous les produits intelligents de votre maison. Un hub vous permet de contrôler chaque appareil IoT qui lui est connecté à partir d’un point central. Vous pouvez tout aussi facilement installer une application sur votre téléphone pour remplacer ledit hub, mais vous passerez à côté de certaines fonctionnalités, accessibilité et commodité. Par exemple, le hub intelligent de Google inclut la gamme Nest comme le Google Nest Hub. Pour Amazon, c’est la gamme d’enceintes intelligentes Echo ou les écrans intelligents Echo Show qui servent de hub central.

Les choses sont un peu différentes du côté de Samsung. Il existe un Samsung SmartThings Smart Home Hub dédié, et vous pouvez également utiliser le système Wi-Fi Samsung Connect Home pour démarrer avec SmartThings. Curieusement, le Samsung Smart Home Hub s’appuie sur Google Assistant et Amazon Alexa par opposition à Bixby pour les commandes vocales. D’une certaine manière, cela a du sens car l’assistant vocal de Samsung n’est pas un succès auprès des masses. Cependant, ce chevauchement avec les services de Google et d’Amazon signifie que vous pouvez choisir l’un ou l’autre écosystème et toujours acheter des produits Samsung SmartThings.

Enfin, nous avons l’Apple HomeKit, qui peut être contrôlé à l’aide du HomePod ou du HomePod mini comme principal hub intelligent en plus de l’application iOS. Cela peut être Android Central, mais laisser un concurrent aussi fort de côté n’a pas de sens. Cependant, voici le point le plus important : la technologie Apple HomeKit n’est compatible avec aucun appareil Android.

Comment choisir le bon écosystème de maison intelligente Facteurs à considérer

Alors, quel est le facteur le plus important ? Tout d’abord, déterminez combien vous êtes prêt à dépenser pour embellir votre maison. Cela n’inclut pas seulement le coût initial du hub, mais également tous les autres accessoires et gadgets que vous ajouterez avec le temps. En examinant tous les différents produits de maison intelligente disponibles aujourd’hui, vous vous rendrez compte que le prix n’est pas autant un obstacle. Les produits pour la maison intelligente vont des plus haut de gamme aux plus abordables à moins de 100 $. Néanmoins, lorsque vous examinez des produits pour tous les écosystèmes, notez que les produits Apple coûtent le plus cher en général. Cela est dû à la compatibilité limitée des appareils propriétaires et tiers compatibles HomeKit.

La deuxième chose à considérer est votre système d’exploitation préféré pour les téléphones et autres appareils mobiles. Si vous vous penchez sur les appareils iOS comme les iPhones et les iPads, Apple Homekit est une évidence. Comme mentionné précédemment, aucun des produits HomeKit ne fonctionne avec un téléphone Android. D’un autre côté, bon nombre des produits de maison intelligente les plus populaires ne sont pas compatibles avec l’écosystème d’Apple, vous ne pouvez donc pas non plus les utiliser avec votre appareil iOS. Les exemples incluent les lumières intelligentes des caméras intelligentes Govee et Blink. Les utilisateurs d’Android ont accès à un marché beaucoup plus vaste d’appareils domestiques intelligents.

Disponibilité des produits compatibles est la prochaine chose à laquelle vous devez penser. La plupart des marques créent des ampoules intelligentes, des prises murales ou d’autres gadgets intelligents compatibles avec au moins deux ou trois écosystèmes. Par-dessus tout, presque tous les fournisseurs ajoutent l’intégration de Google Assistant et d’Amazon Alexa à ces appareils. Étant donné que vous pouvez connecter les produits SmartThings à la gamme Google Nest et aux appareils Echo d’Amazon, cela annule Samsung en tant que concurrent à part entière. Vous pouvez simplement opter pour l’écosystème de Google ou d’Amazon et toujours acheter n’importe quel appareil SmartThing qui chatouille votre fantaisie.

Enfin, vous devriez certainement regarder votre assistant vocal préféré dans ce processus de prise de décision. Chaque écosystème de maison intelligente prend en charge un assistant spécifique, à l’exception de Samsung SmartThings. Apple intègre Siri, les produits Amazon utilisent Alexa et les produits Google Home prennent en charge Google Assistant. Les appareils SmartThings offrent à la fois Alexa et Google Assistant. Vous utiliserez des commandes vocales pour contrôler vos gadgets pour la maison intelligente, il est donc crucial de choisir un écosystème qui utilise votre choix d’assistant intelligent.

En bout de ligne

En fin de compte, les utilisateurs d’Android se retrouvent avec deux options : Google ou Amazon. Choisir l’un ou l’autre écosystème de la maison intelligente ne vous prive de rien. Les deux écosystèmes proposent des écrans intelligents, des caméras, des serrures, des systèmes de sécurité, des haut-parleurs, des lumières, des thermostats et bien plus encore. Vous ne manquerez de rien. Le choix final dépend entièrement de vos goûts.

Si vous aimez l’apparence du Nest Hub Max de Google par rapport à l’Amazon Echo Show 10, allez-y et mettez tous vos œufs dans le panier Google. D’un autre côté, si vous préférez parler à Alexa plutôt qu’à Google Assistant, ce n’est pas un problème ! Assurez-vous simplement de regarder ce que chaque écosystème a à offrir et si ces fonctionnalités vous conviennent ou non. Examinez le logiciel et la conception pour vous aider à franchir ce dernier pas.

Si vous possédez l’un des meilleurs téléphones Android, vous opterez certainement pour l’écosystème de la maison intelligente d’Amazon ou Google Home. Amazon propose une excellente sélection d’écrans intelligents Echo Show et d’enceintes intelligentes Echo pour agir comme le hub intelligent de votre maison. Nous sommes amoureux du tout nouveau Echo Show 15 qui peut créer des profils pour chaque membre de la famille. C’est grand, c’est audacieux et c’est beau.

Les appareils Google Nest sont également composés d’enceintes et d’écrans intelligents. Les enceintes Nest vantent des designs minimalistes et sobres, de sorte qu’elles s’intègrent parfaitement à toutes sortes de décors. Il est indéniable qu’un écran intelligent est plus utile car il peut afficher des informations et fourrer dans de nombreuses autres fonctionnalités. Le Google Nest Hub (2e génération) intègre tous vos produits de maison intelligente et agit comme un mini-téléviseur avec des applications comme Netflix et YouTube à bord.

