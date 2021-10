Comment choisir le meilleur canal WiFi en fonction de la congestion de votre quartier | La technologie

Aujourd’hui, nous allons discuter d’un problème qui peut être la raison pour laquelle votre connexion WiFi ne se passe pas aussi bien qu’elle le devrait et c’est que, en fonction de la congestion du réseau dans votre quartier, c’est ainsi que votre propre connexion peut répondre. Par conséquent, il est préférable de passer à un canal moins saturé.

Il se peut que la vitesse de notre Internet ne soit pas aussi bonne qu’elle devrait l’être, parce qu’un voisin a un connexion qui interfère avec la nôtre, ce qui entraînerait ces problèmes de performances et même une rupture de signal.

Les problèmes qui peuvent être rencontrés pour cette cause peuvent être variés, tels que les vidéos que nous voulons voir sont saccadées ou trop pixelisées, que nous ne pouvons pas charger les sites Web rapidement ou que si nous exécutons un jeu en ligne, nous subissons un décalage excessif.

Pour le résoudre, il faut savoir si cette invasion du quartier existe vraiment, identifier le canal et en chercher un qui ne soit pas saturé et dans lequel on fait tout fonctionner comme il se doit.

Qui interfère avec mon WiFi ?

Comme vous le savez peut-être maintenant, le WiFi peut fonctionner sur deux fréquences telles que 2,4 GHz et 5 GHz. Dans chacune d’elles, il y a des canaux, 14 dans le premier et 25 dans le second.

Le problème que nous pouvons rencontrer est que dans le canal où nous diffusons quelques signaux supplémentaires sont croisés. Comme sur une autoroute, plus il y a de trafic, plus il y a d’embouteillages et moins de fluidité.

Pour savoir si c’est le cas, nous devrons utiliser un logiciel tiers très efficace dans ce type de situation, en plus d’être très facile à comprendre grâce à son interface bien réalisée.

Nous parlons de WiFi Analyzer, un programme compatible avec Windows et Android et gratuit à télécharger et à installer.

Une fois que vous l’avez installé, lorsque vous l’ouvrez, vous verrez l’état de saturation de tous les canaux Wi-Fi qui pullulent autour de votre maison.

Maintenant, nous devons regarder le canal dans lequel se trouve le réseau dans lequel nous sommes connectés. Il nous l’indique juste en dessous du nom du réseau, un peu à droite en mettant CANAL : et le numéro.

Si on observe que de nombreuses connexions différentes sont sur ce canal, la meilleure chose est que nous modifions la même chose de notre connexion, car les autres influencent que tout ne se passe pas comme il se doit.

Quelque chose pour lequel nous avons choisi WiFi Analyzer pour observer les canaux utilisés par les différents réseaux, c’est parce qu’en haut de la fenêtre, nous pouvons voir un panneau qui dit Meilleur canal AP et à droite de l’ensemble un numéro.

Cela signifie que pour ce logiciel le meilleur canal pour connecter notre WiFi est celui qui y apparaît. Si vous regardez la photo dans ce cas c’est le numéro 8.

Sachant cela, il est préférable de passer notre routeur pour qu’il diffuse sur le canal qu’il nous conseille et qui est le moins utilisé.

Les problèmes de connexion de votre maison sont terminés, nous vous disons quels types de répéteurs WiFi existent et quel est le meilleur que vous puissiez acheter en ce moment.

Comment changer le canal WiFi

Comme nous avons déjà analysé quel est le meilleur canal pour établir notre WiFi, nous devons maintenant accéder aux paramètres internes du routeur et le modifier.

Nous allons vous donner un exemple de la façon dont vous pouvez changer le canal du routeur, mais nous devons nous rappeler que toutes les interfaces de ces appareils ne sont pas les mêmes, donc si vous n’avez pas le même modèle que nous, cela peut toujours être utile .. à titre indicatif, car ils sont plus ou moins tous très similaires.

La première chose que nous devons faire est d’ouvrir notre navigateur et de taper dans la barre de recherche 192.168.1.1 Ensuite, ils nous demandent le nom d’utilisateur et le mot de passe. Dans ce cas, il s’agit la plupart du temps administrateur / administrateur, 1234/1234 ou utilisateur / utilisateur. Si aucun ne fonctionne, cherchez-le sur le net ou appelez votre opérateur pour qu’il vous dise lequel il s’agit. Maintenant, dans le routeur ZTE F680, qui est celui que nous avons, nous devons aller à Réseau. Une fois à l’intérieur et chaque fois que nous utilisons le Réseau 2.4G de notre routeur, nous devons observer que nous sommes à l’intérieur. Si nous utilisons le Fréquence 5G, nous allons cliquer dessus. À ce moment-là, nous devons observer que parmi toutes les données à droite, il y en a une où il est dit Canaliser et il a une liste déroulante. Eh bien, cliquez dessus et les chaînes disponibles apparaîtront. Maintenant, sélectionnez le canal que vous vouliez ou si vous n’en voyez pas un qui soit moins saturé que vous ne l’êtes actuellement. Ensuite, cliquez simplement sur Soumettre et ce serait prêt.

De cette façon, nous aurons déjà le signal WiFi sur un canal moins saturé, cela devrait donc influencer tout son fonctionnement et pour le mieux, c’est-à-dire que nous devons avoir beaucoup plus de fluidité, de vitesse et beaucoup moins de problèmes de ping et de latence.

Comme vous l’avez vu C’est beaucoup plus simple qu’il n’y parait au premier abord savoir si nos voisins nous dérangent avec leurs réseaux. Maintenant, vous inquiétez moins, car la solution est claire.