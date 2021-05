Comment choisir un disque dur par défaut pour les jeux PS4 sur PS5

Avec un SSD de 825 Go, chaque gigaoctet d’espace sur votre PS5 est précieux. C’est pourquoi vous ne voulez pas le gaspiller avec les jeux PS4, en particulier lorsque les jeux PS5 doivent être joués à partir de leur SSD interne. Pour vous faciliter la vie afin de ne pas avoir à transférer constamment des jeux dans les deux sens, vous pouvez définir un disque dur externe comme lecteur par défaut pour les téléchargements de jeux PS4. Cela est facile et cela devrait vous faire gagner beaucoup de temps. Ce n’est peut-être pas aussi rapide que le SSD de la PS5, mais un lecteur externe peut très bien jouer aux jeux PS4.

Allumez votre PS5. Branchez un disque dur externe compatible dans l’un des ports USB Type-A arrière (le port USB avant ne fonctionnera pas car il n’est pas Superspeed). Aller à Paramètres.

Sélectionner Stockage.

Source: sélection centrale d’Android Stockage USB étendu. Activer Toujours installer les jeux PS4 sur le stockage USB étendu.

Puis-je sélectionner un disque dur par défaut pour les jeux PS5?

Malheureusement, il ne semble pas que vous puissiez sélectionner un disque dur par défaut pour les jeux PS5 pour le moment. Si une mise à jour récente a finalement permis de stocker des jeux PS5 sur un disque externe, ils ne peuvent toujours être lus qu’à partir du SSD interne. Si vous devez transférer des jeux PS5 entre le disque interne et un disque externe, vous pouvez les déplacer individuellement ou en bloc. Heureusement, vous n’aurez pas à casser votre tirelire sur certains des meilleurs disques externes et SSD pour PS5. Vous pouvez en acheter pour moins de 100 $.

Nous recommandons un SSD externe car ils sont plus rapides, mais un disque dur fonctionne également bien (et est généralement moins cher, de toute façon). Tant qu’il se connecte via USB et a une capacité d’au moins 250 Go au minimum, vous devriez être bon.

Stockage supplémentaire

SSD portable Samsung T7 1 To

Accélérez-vous avec un SSD

Besoin de gagner de la place sur votre PS5? Ne téléchargez pas vos jeux PS4 sur son SSD interne. Un lecteur externe est ce que vous voulez pour ces instances, et il y a beaucoup de jeux rétrocompatibles à jouer.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.