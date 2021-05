Comment choisir un emoji et un nom personnalisés pour votre AirTag

Avez-vous un Apple AirTag? Outre l’achat de divers étuis et accessoires de support, le meilleur moyen de le personnaliser est d’utiliser le logiciel: vous pouvez nommer votre AirTag comme vous le souhaitez et définir une icône personnalisée à l’aide de n’importe quel emoji. Voici comment procéder.

Lorsque vous configurez votre AirTag pour la première fois, l’iPhone vous demande de choisir le type d’élément avec lequel vous utilisez le tag. Cela donnera à l’étiquette un nom par défaut en fonction de la catégorie: clés, bagages, portefeuille, etc.

Cependant, vous pouvez le personnaliser à tout moment et si vous souhaitez changer l’emoji sans changer le nom, vous pouvez le faire également. Par exemple, vous pouvez utiliser un emoji clé différent de celui par défaut que l’application Find My a choisi pour vous. Vous pouvez personnaliser le nom et l’icône de l’AirTag après l’avoir configuré.

Comment changer le nom de mon AirTag

Ouvrez l’application Find My. Accédez à l’onglet Eléments. Sélectionnez votre AirTag que vous souhaitez modifier. Faites défiler vers le bas dans le panneau et sélectionnez «Renommer l’élément». Saisissez un nouveau nom pour votre balise. Ou choisissez parmi l’un des préréglages. Appuyez sur Terminé.

Comment changer l’emoji de votre icône AirTag

Ouvrez l’application Find My. Accédez à l’onglet Eléments. Sélectionnez votre AirTag que vous souhaitez modifier. Faites défiler vers le bas dans le panneau et sélectionnez «Renommer l’élément». Appuyez sur la section emoji circulaire dans le champ de texte qui apparaît. Vous pouvez ensuite choisir un nouvel emoji dans le sélecteur d’emoji standard. Appuyez sur Terminé.

Vous voudrez peut-être changer le nom d’un AirTag si vous avez de nombreux jeux de clés et que vous souhaitez les différencier, par exemple. Vous pouvez choisir n’importe quelle étiquette et n’importe quel emoji pour identifier vos articles.

Le nom que vous choisissez pour votre AirTag peut également être utilisé pour l’identifier lors d’une demande vocale avec Siri. En donnant à votre article un nom spécifique, vous pouvez demander à Siri «Où sont mes clés» ou «Ping my [item name]’lorsque vous êtes à portée Bluetooth de votre AirTag.

La prise en charge d’AirTag dans Find My nécessite iOS 14.5 ou une version ultérieure. Assurez-vous que votre iPhone est mis à jour avant d’essayer de configurer votre premier AirTag.

Votre nom personnalisé et votre emoji apparaîtront sur tous vos appareils dans l’application Find My, sur tous vos iPhones, iPads et Macs. Ces instructions pour renommer votre AirTag sont compatibles avec l’application Find My sur iOS. Find My sur le Mac ne vous permet pas de personnaliser vos éléments directement, mais si vous renommez votre élément sur un autre appareil, le nom / emoji personnalisé se synchronisera et s’affichera correctement sur le Mac.

