Comment choisir un système de point de vente pour les magasins de détail

Tout propriétaire ou gérant de magasin de détail averti vous dira à quel point un système de point de vente est important pour des opérations de vente au détail efficaces. Les systèmes de point de vente modernes pour les détaillants peuvent gérer tout ce qui leur arrive aujourd’hui, en commençant par les bases du traitement des ventes et du contrôle des stocks jusqu’aux fonctionnalités avancées, notamment les rapports de vente et la gestion financière.

Le meilleur logiciel de point de vente au détail garantit que vous et vos associés de vente au détail pouvez prendre soin efficacement des clients lorsqu’ils sont prêts à passer à la caisse, que la gestion des stocks est un jeu d’enfant et que vous êtes équipé de rapports de vente détaillés qui vous permettent de prendre des décisions éclairées. .

Mais il y a aussi beaucoup de choix, et le marché devrait atteindre 29,09 milliards de dollars d’ici 2025. La bonne nouvelle est qu’il y a quelques questions simples que vous pouvez vous poser pour déterminer exactement ce dont vous avez besoin. Dans cet article, nous examinons comment choisir les meilleurs systèmes de point de vente pour les propriétaires de magasins de détail.

Obtenez un devis pour un système de point de vente aujourd’hui.

Étapes pour choisir un système de point de vente pour la vente au détail

Que vous créiez votre première entreprise de vente au détail ou que vous soyez un commerçant expérimenté, un bon système de point de vente est essentiel à votre succès. Avant de prendre cette grande décision, il y a trois étapes clés à suivre.

Comprendre vos besoins

Vous devez définir exactement ce dont vous aurez besoin dans un nouveau système. Par exemple, les détaillants possédant plusieurs magasins peuvent rechercher des systèmes leur offrant une vue centralisée de leurs ventes et des moyens de rester au courant du stock de tous les emplacements. D’un autre côté, un magasin éphémère ou un emplacement unique peut préférer les systèmes de point de vente iPad car ils sont portables et fonctionnent mieux dans des espaces plus petits.

Faites une liste des fonctionnalités « indispensables » pour votre magasin, et demandez même à vos employés quelles fonctionnalités les aideront à faire leur travail le plus efficacement possible. Si vous utilisez déjà un système de point de vente et que vous en cherchez un nouveau, examinez les fonctionnalités manquantes de votre solution actuelle.

Cela vous aidera à établir la liste des exigences pour votre nouveau point de vente. Une fois que vous avez bien compris vos besoins, passez au budget.

Prenez le temps de choisir un budget qui convient à votre commerce de détail. (Crédit image : Avenir)

Établissez un budget

Il n’est jamais amusant de débourser de grosses sommes d’argent, mais investir dans un système de point de vente de qualité, c’est investir dans le succès futur de votre entreprise. Cela dit, les coûts varient considérablement en fonction de vos exigences matérielles et logicielles et de chaque situation unique.

Pour vous donner une idée générale, les entreprises avec un seul registre peuvent s’attendre à payer environ 1 000 $ par an pour utiliser le point de vente. S’il s’agit d’un système de point de vente au détail basé sur le cloud, les commerçants paient entre 60 $ et 200 $/mois selon le nombre de fonctionnalités et de terminaux dont vous disposez. Attendez-vous à des coûts plus élevés lorsque vous ajoutez des utilisateurs, des registres et des emplacements ou si vous avez un catalogue de produits volumineux.

Un autre coût à considérer est le matériel qui peut aller de 300 $ à 1 200 $ selon vos appareils de point de vente et les cloches et sifflets que vous choisissez d’inclure. Naturellement, une configuration simple composée d’un iPad ou d’un téléphone coûtera beaucoup moins cher qu’un point de vente fonctionnant sur un PC et nécessitant un scanner de codes-barres, une imprimante de reçus et un tiroir-caisse.

Fais tes recherches

Une fois que vous avez déterminé vos besoins et votre budget, il est temps de vérifier les différents systèmes sur le marché. Cela peut sembler accablant, mais cela aide si vous dressez une liste de certains des meilleurs systèmes de point de vente, y compris leurs fonctionnalités et leurs prix.

Commencez par rechercher des sites Web de l’industrie et même simplement sur Google le nom des plates-formes qui vous intéressent. Prenez les médias sociaux – en particulier LinkedIn et Facebook – où il existe des groupes uniquement dédiés aux sujets de vente au détail. Enfin, discutez avec d’autres détaillants pour voir ce qui leur convient le mieux.

Principales caractéristiques du système de point de vente au détail à prendre en compte

Les systèmes de point de vente modernes offrent bien plus que des options de paiement. Déterminez si votre entreprise bénéficierait de fonctionnalités telles que le suivi des stocks et la gestion des employés ou des clients (Crédit image : Photo de Blake Wisz sur Unsplash)

Comme mentionné ci-dessus, vous devez déterminer vos besoins, et vous devez prendre en compte certaines caractéristiques clés pour vous assurer d’en avoir le plus pour votre argent.

Suivi des stocks

L’argent liquide est roi dans le commerce de détail, et la plus grosse ponction sur les flux de trésorerie est l’inventaire. Alors que le contrôle des stocks conventionnel peut être un processus complexe et fastidieux, un système de point de vente de qualité peut rationaliser le processus, même si vous avez plusieurs emplacements.

Les systèmes de point de vente modernes peuvent tout calculer, des taux de vente et des commandes complètes à la rotation des stocks et au retour sur investissement de la marge brute (GMROI). Assurez-vous également de choisir un système qui vous avertit lorsque vous devez passer une nouvelle commande, signale l’inventaire «mort» dans votre magasin qui ne bouge pas et suit à la fois les pertes et les démarques.

Gestion des employés

Êtes-vous bien pourvu en personnel pour vos ventes? Sur la base des prévisions de ventes, quel devrait être le programme de la semaine prochaine ? Un bon système de point de vente doit inclure un ensemble de base d’outils de gestion des employés, y compris ceux qui vous permettent de suivre avec précision les heures des employés, ce qui permet de maintenir des calculs de paie précis.

Recherchez une plate-forme qui connecte un personnel spécifique à l’activité de la caisse, qui, lorsqu’elle est connectée aux données de vente, vous donne une idée de la performance ou de la sous-performance de chaque employé.

Rapports

Selon une enquête, 50 % des petites entreprises pensent que « les différents rapports qu’elles génèrent sont essentiels pour aider à maintenir leur utilisation du point de vente », et les fonctionnalités de rapport sont sans doute la caractéristique la plus importante de votre système de point de vente. S’appuyer sur des données concrètes des rapports au lieu de simplement deviner vous aide à prendre une décision plus éclairée et augmente le potentiel d’augmentation des bénéfices et des ventes.

Assurez-vous que le système dans lequel vous investissez propose des rapports pouvant être adaptés à votre entreprise et couvrant les domaines les plus importants, tels que les performances de vente, l’inventaire, le marketing et la dotation en personnel.

Ces rapports vous donneront une vue précise de ce qui se passe dans votre entreprise et les données nécessaires pour apporter les modifications nécessaires.

Intégrations

Alors que le logiciel fourni avec un système de point de vente de qualité devrait vous offrir une variété de fonctionnalités utiles, vous devez également considérer comment il s’intégrera avec un logiciel tiers. Les intégrations dont vous avez besoin dépendent des outils que vous utilisez aujourd’hui et des outils que vous prévoyez d’utiliser à l’avenir. Ces intégrations permettent d’économiser beaucoup de temps et d’argent et vous aident à rationaliser vos opérations.

Par exemple, votre point de vente pourrait s’intégrer à votre boutique de commerce électronique. Le résultat? Commandes et stocks centralisés. Si vous vous intégrez à des programmes tels que MailChimp et QuickBooks, cela crée des capacités de marketing par courrier électronique et de comptabilité plus robustes. Lorsque vous choisissez un système, assurez-vous qu’il inclut les intégrations d’applications dont votre entreprise a besoin ou dont elle aura besoin à l’avenir.

Gestion de la clientèle

Les solutions de gestion de la clientèle collectent des informations sur les historiques d’achat de vos clients, ce qui est important car vous voulez pouvoir identifier vos acheteurs les plus précieux.

Une fois identifié, vous pouvez cibler les acheteurs avec des récompenses, des promotions et des remises qui les encouragent à continuer à vous offrir leur entreprise.

Lorsque vous choisissez un système, assurez-vous que la gestion de la relation client (CRM) utilisée pour suivre toutes les données client répondra à vos besoins spécifiques, qu’il s’agisse d’utiliser le marketing par e-mail pour rester en contact avec les meilleurs clients ou simplement de suivre leur historique d’achat.

Prochaines étapes pour choisir un système de point de vente au détail

L’époque des options de point de vente au détail obsolètes est révolue, et bien que le choix d’un système de point de vente pour votre magasin de détail puisse sembler accablant, c’est l’une des étapes les plus importantes que vous puissiez prendre pour optimiser vos opérations commerciales.

Prenez le temps de déterminer vos besoins, votre budget et les fonctionnalités clés requises, et vous serez sur la bonne voie pour réussir dans la vente au détail.