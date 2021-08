Comment choisir une bonne police d’assurance maladie pour les personnes âgées (éléments clés à considérer)

Image représentative

Avoir une assurance maladie pour les seniors est un must de nos jours. Cependant, en acheter un est délicat car il existe de nombreux plans disponibles sur le marché. Un régime d’assurance maladie permet aux personnes âgées de suivre le traitement requis sans se soucier de l’épargne et de la sécurité financière.

« En raison des différentes options de plan proposées par différentes compagnies d’assurance maladie, choisir le meilleur plan possible avec une couverture complète peut être intimidant. La pandémie de COVID-19 a exposé notre vulnérabilité aux urgences sanitaires. Les personnes âgées étant le groupe le plus vulnérable, doivent être protégées contre de telles urgences médicales », a déclaré à FE Online Ankit Agrawal, cofondateur et PDG InsuranceDekho.

Cependant, une assurance maladie pour les seniors est fortement conseillée. Avoir une police d’assurance-maladie à côté à une étape cruciale de la vie offre non seulement une sécurité financière, mais offre également un soutien mental lorsque cela est le plus nécessaire.

Par conséquent, une sélection minutieuse d’une police d’assurance maladie pour les personnes âgées est indispensable pour que l’expérience globale en vaille la peine. Les termes et conditions de la politique doivent être lus attentivement pour éviter toute confusion au dernier moment et éviter les désagréments, a déclaré Agrawal.

Selon Aatur Thakkar, co-fondateur et directeur d’Alliance Insurance Broker, il est important de choisir une police qui garantit une couverture maximale, car de nos jours, les traitements sont très coûteux. Il faut toujours choisir une police qui offre une couverture maximale en termes de couverture des maladies, y compris les maladies graves. Les personnes âgées devraient également vérifier quelle est la période d’attente pour les maladies préexistantes (moins la période d’attente sera meilleure la politique).

Aussi, il faut toujours choisir une police avec la période d’attente la plus courte car il y a plus de chances d’hospitalisation chez les personnes âgées.

« Il existe différents critères d’âge pour acheter ou renouveler une police et cela varie d’un assureur à l’autre. Certaines polices ne permettent le renouvellement que jusqu’à l’âge de 80 ans, tandis que d’autres n’ont pas cette limite. Pour éviter d’autres surprises, il faut être conscient de ces critères d’âge lors de l’achat d’une police », a déclaré Aatur Thakkar à FE Online.

« Le traitement à domicile et la couverture de garderie constituent également un aspect important. Il faut toujours vérifier auprès de l’assureur si la politique qu’il choisit prendra en compte ou non le coût des soins à domicile sur prescription du médecin. Les personnes âgées devraient remarquer que le processus de règlement des réclamations est facile. Lors de l’achat d’une police d’assurance maladie, il est conseillé de rechercher un assureur qui a une procédure de règlement simple avec à la fois des facilités de paiement sans numéraire et de remboursement », a-t-il ajouté.

Points clés à considérer

Ankit Agrawal a partagé quelques éléments clés à prendre en compte lors de l’achat d’une assurance maladie pour les personnes âgées :

Limite d’âge: De nombreuses polices ont un plafond d’entrée de 60 à 75 ans. Une couverture étendue avec un plafond d’entrée accru est idéale pour les personnes âgées car elle fournit une aide financière pour une période plus longue. Plusieurs mutuelles proposent des contrats sans limite d’âge d’entrée. Bien que l’âge d’entrée soit un aspect à considérer, vous devez également prendre en compte l’âge de renouvellement de la police car de nombreuses polices d’assurance maladie pour personnes âgées ne permettent pas de renouvellement après 80 ans.

Réseau Hôpitaux: Choisissez toujours une police d’assurance maladie qui peut être acceptée dans un large réseau d’hôpitaux. Assurez-vous de toujours consulter la liste des hôpitaux du réseau avant d’acheter un plan pour les personnes âgées. Plus il y a d’hôpitaux dans le réseau, plus il y aura de chances qu’il y en ait un dans votre voisinage, ce qui serait un soutien majeur pour vous lors des urgences médicales.

Couverture pour les maladies: Étant donné que les personnes âgées souffrent de différents types de maladies, envisagez une police qui vous offre une couverture adéquate contre la plupart des maladies. En optant pour une police d’assurance maladie avec une couverture complète contre diverses maladies, vous éviterez les désagréments en cas d’urgence médicale.

Problèmes de santé existants: Si les personnes âgées de votre famille ont un problème de santé, recherchez une police qui couvre le même problème. N’oubliez pas de vérifier le délai d’attente associé à la maladie. Optez pour une police qui a la période d’attente la plus courte pour la maladie existante, car les chances d’être hospitalisé en raison de la même chose pourraient être plus élevées. Il est à noter que les conditions préexistantes doivent toujours être déclarées lors de l’achat de la police d’assurance maladie. Ne pas déclarer les conditions préexistantes peut entraîner le rejet de la demande.

Processus de réclamation: Un processus de réclamation plus simple conduit à un règlement plus rapide des réclamations. Lorsqu’il s’agit de choisir une police d’assurance maladie pour les personnes âgées, c’est un facteur important à considérer. Alors, assurez-vous de vérifier le processus de règlement des réclamations pour la police que vous achetez pour les personnes âgées de votre famille et de rendre leur expérience de réclamation d’assurance maladie fluide et sans tracas.

Prime: Les problèmes de santé augmentent avec l’âge. Les risques pour la santé étant élevés chez les personnes âgées, leur traitement médical est également coûteux. Le coût des soins de santé en Inde n’est peut-être pas exorbitant, mais cela ne devrait pas être l’une des raisons pour lesquelles vous vous contentez d’une somme d’assurance inférieure juste pour payer des primes moins élevées. Certaines polices d’assurance offrent la possibilité de recharger la somme assurée, ce qui signifie que vous pouvez restaurer la somme assurée au cas où vous videriez le montant existant au cours d’une année donnée. Alors, assurez-vous de choisir une police non pas parce qu’elle est proposée à un faible prix, mais parce qu’elle vous offre des avantages au-delà d’un faible prix.

