Comment choisir une couleur pour votre site Web [Infographic]

Vous cherchez à rafraîchir votre approche de marque pour 2022 ?

Cela pourrait aider – l’équipe de Website Builder Expert a récemment lancé un nouveau guide sur la façon de choisir les bonnes couleurs pour votre site Web, en fonction de l’impact psychologique et de la réponse des consommateurs, qui pourrait fournir des notes d’orientation et des considérations clés dans votre réflexion.

Et comme le note graphique ci-dessous, le choix des bonnes combinaisons de couleurs peut jouer un rôle clé pour maximiser vos efforts. C’est particulièrement pertinent dans le cadre d’une image de marque plus large via des publications et des mises à jour sur les réseaux sociaux, avec une palette de couleurs cohérente aidant à signifier votre contenu et à vous connecter avec votre public dans le flux.

À tout le moins, cela vaut la peine d’être pris en compte – vous pouvez consulter le guide couleur complet de Website Builder Expert ici, ou jeter un œil aux faits saillants dans l’infographie ci-dessous.