Comment Chris Cornell a trouvé une “vérité plus élevée” avec son dernier album solo

Sorti le 18 septembre 2015, Higher Truth a fini par devenir Chris Cornellla dernière déclaration artistique complète de avant sa mort tragique et inattendue, le 18 mai 2017. Cependant, comme le reste de son travail avec Jardin sonore, esclave audio, et en tant que star solo de bonne foi, l’album est imprégné d’âme, de beauté et de splendeur, et il reste un joyau qui affirme la vie.

Écoutez Higher Truth sur Apple Music et Spotify.

Largement considéré comme le disque le plus intime et le plus franc de Cornell, les origines de Higher Truth remontent à une série de spectacles en solo uniquement à LA que le chanteur a donnés en 2009-2010, qui se sont avérés si populaires qu’ils ont conduit à une tournée américaine à guichets fermés au printemps de 2011. L’album live très acclamé Songbook provient de ces spectacles, au cours desquels Cornell a interprété des versions allégées de morceaux clés des catalogues Soundgarden et Audioslave en plus d’une poignée de reprises passionnées, notamment Led Zeppelin‘s ‘Merci’ et John Lennon‘s “Imaginez”.

Cornell avait été satisfait de la réponse à Songbook, et bien qu’une grande partie de 2012 ait été consacrée à l’enregistrement et à la tournée de l’album de retrouvailles acclamé par la critique de Soundgarden, King Animal, il a estimé que la prochaine étape logique de sa carrière solo serait de créer un disque en studio infusé. avec l’esprit et l’intimité de ses spectacles acoustiques.

« Je voulais écrire du nouveau matériel spécialement préparé pour cela. [acoustic format], presque par respect pour cela », a déclaré Cornell à Flipside en 2015. « Comme ça, ça mérite d’avoir son propre disque, sa propre voix. Et c’est ce que la Vérité Supérieure est devenue.

Cornell s’est connecté avec Confiture de Perles/Bruce Springsteen producteur Brendan O’Brien pour réaliser son concept. Cependant, alors que tous les deux comprenaient que Cornell voulait faire un disque intime, basé sur les racines, ils ont également convenu qu’ils ne souhaitaient pas se limiter à la guitare et à la voix.

“Il [O’Brien] a dit qu’il aimait les démos, mais il avait aussi peur de l’idée qu’il ne s’agisse que d’un chant et d’une guitare acoustique », a révélé Cornell en 2015. «[He said that] si j’étais ouvert à l’ajout de différentes textures et de différentes choses ici et là, alors nous pouvons faire un excellent disque.

En fin de compte, Cornell et O’Brien ont posé la plupart des guitares, de la basse et des claviers pendant les sessions, le duo utilisant principalement des boucles de batterie et superposant discrètement des textures supplémentaires pour ajouter plus de couleur. En conséquence, Higher Truth a atteint l’équilibre du pouvoir et l’intimité que Cornell recherchait depuis le début.

Poussé par un riff de mandoline insistant et agrémenté de boucles, d’une ruse à l’envers et d’un solo de guitare psychédélique, le morceau d’ouverture mémorable, “Nearly Forgot My Broken Heart”, a donné le ton, avec d’autres vedettes telles que “Through The Window ”, “Worried Moon” et le glorieux “Dead Wishes” à la Led Zeppelin III, fusionnant adroitement un folk bucolique décalé et une dynamique alt-rock d’acier.

Ailleurs, des broderies sonores plus subtiles ont été cousues dans des ballades telles que “Josephine” et “Let Your Eyes Wander”, où les cordes augmentaient subtilement la voix époustouflante de Cornell. L’élégante chanson titulaire de Higher Truth, cependant, était un peu plus élaborée, avec un hymne de style ‘Hey Jude’ menant finalement à un empilement lourd de tambours dans le fondu, et le Revolver-esque “Our Time In The Universe” offrant une finale sans limites agrémentée d’un filigrane de guitare psychédélique et d’une puissante promesse orientale.

Une collection de chansons mature et éminemment satisfaisante qui mérite une réévaluation généralisée, Higher Truth reste un point culminant dans la carrière singulière de Chris Cornell. À sa sortie, l’album faisait suite à ses trois précédentes sorties en solo dans le Top 20 du Billboard 200 et il a également été cité comme un coup artistique important par la plupart des grandes publications musicales, avec Rolling Stone lyrique sur le « porche de la taille d’une arène » du disque. rêveries » et The Independent le clouant lorsqu’ils ont proclamé que Higher Truth était simplement « l’une des plus riches et des plus belles collections de chansons de son œuvre ».

La Vérité Supérieure peut être achetée ici.