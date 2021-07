Comment Chris Hemsworth a fait une camée secrète dans Loki de Tom Hiddleston sur Disney +

Quelle surprise! Jordan et Simone ne se sont pas remariés dans All American Season 3 Episode 18. Dès l’annonce du spin-off All American: Homecoming, ce développement était inévitable. Pourtant, le récit qui a transporté les téléspectateurs à cette conclusion évidente a été bien géré. Il y avait même ce trope télévisé, la cérémonie de remplacement. […] More