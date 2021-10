Comment Chris Martin a inclus les enfants Apple et Moses dans son nouvel album

Christophe MartinLes enfants de ne sont peut-être que des adolescents, mais ils ont déjà des crédits qui sonnent bien.

Le vendredi 15 octobre, Jeu froid Les fans ont non seulement eu droit à la sortie du dernier album du groupe, Music of the Spheres, mais ont été surpris d’apprendre qu’il présentait le travail de deux créateurs de goût en herbe : sa fille de 17 ans, Manzana, et 15 ans sont, Moïse.

La voix de Moses peut être entendue aux côtés de son célèbre père pendant le refrain de la chanson « Humankind ». Le duo chante les paroles : « Je dis je sais je sais je sais, nous ne sommes qu’humains / je sais je sais je sais / comment nous sommes conçus, ouais / je sais je sais je sais / nous ne sommes qu’humains / Mais d’une autre planète / Pourtant, ils nous appellent l’humanité. «

Un autre single de l’album intitulé « Let Somebody Go », présente Selena Gomez et des paroles co-écrites par Apple, y compris la mélodie, « Quand j’ai appelé les mathématiciens et que je leur ai demandé de m’expliquer / Ils ont dit que l’amour n’est égal qu’à la douleur. » (Et Selena n’est pas la seule grande collaboration qu’ils réservent, avec le groupe k-pop Bts se joindre à « Mon univers. »)