Comment cinq anciens membres d’In Flames se sont réunis pour former l’effet Halo

Plus tôt ce mois-ci, L’EFFET HALO, le nouveau projet mettant en vedette cinq anciens membres du groupe de metal suédois EN FEU – Jesper Strömblad (guitare), Daniel Svensson (tambours), Peter Iwers (basse), Nicolas Engelin (guitare) et Mikaël Stanne (voix) – a sorti son premier single, « Les esprits de l’ombre ». Le morceau, dont le clip officiel est visible ci-dessous, apparaîtra sur L’EFFET HALOpremier album de , prévu pour 2022 via Explosion nucléaire.

Concernant comment L’EFFET HALO sont venus ensemble, Stanné dit au « Houblon lourd » podcast (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Ce sont essentiellement tous mes vieux amis de la région. Göteborg est petite, et ça a toujours été très incestueux en termes de membres, dans les deux sens, dans les groupes.

« J’ai été interrogé par Nicolas Engelin, que je connais depuis qu’il… Nous avons joué notre tout premier concert avec son ancien groupe ; ils étaient appelés SARCAZME, et nous étions encore CHAIR SEPTIQUE, avant TRANQUILLITÉ SOMBRE. C’est donc jusqu’où nous remontons. Alors il m’a demandé du genre : « Allons jouer de la musique ensemble. Et j’étais genre ‘Bien sûr’. Ce serait bien.’ J’étais vraiment plongé dans l’écriture et l’enregistrement du dernier TRANQUILLITÉ SOMBRE album, ‘Moment’, mais j’ai dit, ‘J’aurai bientôt fini.’ Parce que j’étais encore en quelque sorte assis à la maison, à enregistrer et à chanter. Alors je me suis dit : ‘Envoyez-moi des chansons. Je vais voir ce que je peux faire.’ Puis Peter Iwers m’a appelé aussi et il m’a dit : « Je vais probablement faire partie de ce truc avec Niclas. Et ce serait formidable si nous pouvions le faire sérieusement. Et nous pouvons probablement obtenir Daniel aussi », qui a joué dans EN FEU aussi, ‘et alors peut-être Jesper Strömblad également.’ Et j’étais genre : ‘Ça a l’air génial, putain.’ C’est totalement old school. Même si nous n’avons jamais joué dans cette constellation au début de EN FEU, j’étais là, et Jesper était là, et puis les autres gars ont rejoint plus tard. Donc c’était un peu comme, ‘Très bien. Ouais pourquoi pas? Voyons ce que nous pouvons trouver. Donc, c’est fondamentalement tout le genre de vieux ex, des membres bizarres de EN FEU. Mais pour moi, c’est vraiment comme… Daniel était dans la classe de mon jeune frère quand nous avons grandi, alors j’ai commencé à le connaître parce qu’il est entré dans le death metal et il a commencé son groupe SACRILÈGE que j’aimais vraiment. Et Niclas a toujours été un peu comme un guitariste vraiment très compétent et très compétent, jouant dans SARCAZME et des tonnes d’autres groupes que j’allais toujours voir, et nous avons toujours traîné à la fin des années 80 et au début des années 90. Et Pierre, bien sûr, je le savais, car il était le frère de Anders, qui est mon ami depuis toujours. Et Jesper Je me suis rencontré lors de nos tout premiers concerts en 87, 88 – ou quelque chose comme ça – à Valvet, qui était le seul type de lieu de metal underground ici à Göteborg à la fin des années 80 et au début des années 90. C’était donc parfaitement logique. Donc, quand nous avons commencé à parler de jouer ensemble, c’était du genre ‘D’accord. On fait quoi alors?’ Devrions-nous simplement voir si nous pouvons en quelque sorte reprendre – pas là où nous nous sommes arrêtés, mais ce que nous voulions à l’époque et voir si nous pouvons mettre à jour avec ce que nous avons appris [through] nos expériences collectives. C’était donc un peu l’idée. Et ça a été génial – juste de pouvoir sortir avec de vieux amis. À cause des horaires de tournée et de tout le reste, au cours des 15 dernières années environ, nous ne nous voyons jamais vraiment autant. Mais maintenant nous avons. Donc ça a été super, super, super cool. »

Sur le thème de L’EFFET HALOla direction musicale de, Mikaël mentionné: « Niclas a commencé à écrire quelques chansons, juste en fonction de ce qu’il a et de ce qu’il aime. Et j’ai immédiatement pensé : ‘Oh, c’est super cool. Nous sommes sur quelque chose ici. C’est super heavy, c’est mélodique — c’est toutes ces choses que nous avons en quelque sorte grandi en essayant de faire. Puis Jesper s’est impliqué et il a commencé à changer un peu cela ou à y ajouter des choses. Et nous nous sommes dit : ‘D’accord, c’est génial.’ Cela ne semble pas nouveau du tout, cela ne semble pas très différent, mais en même temps, pourquoi devrions-nous le faire ? Concentrons-nous sur les choses que nous connaissons le mieux et essayons de retrouver ce sentiment que nous avions quand nous étions enfants, quand nous voulions jouer ensemble et ce genre d’atmosphère ludique. Parce que plus vous jouez longtemps avec votre groupe principal ou quoi que ce soit d’autre, vous essayez de vous réinventer constamment, et il y a tellement d’énergie à essayer d’être différent de ce que vous avez fait auparavant. Alors que commencer quelque chose de nouveau comme celui-ci avec un genre de musique très familier signifiait que vous pouviez être très libre à ce sujet. Ça n’a pas besoin d’être quelque chose de particulier, ça n’a pas besoin de se conformer à des règles – ça a juste besoin de foutre le cul et de se sentir bien. C’était donc le point de départ. Et puis j’ai essayé, au niveau des paroles, de chanter ou d’écrire sur la façon dont ça grandissait et sur ce que nous ressentions et sur ce qui nous a poussés vers ce genre de musique extrême et toutes ces choses. C’est devenu le genre de chose dont nous parlions toujours : « Vous vous souvenez de ça ? Vous vous souvenez de cette vieille émission ? Te souviens-tu de ce lieu où nous allions et du long bus [ride] ça nous a emmenés jusqu’à ce centre de jeunesse de merde où on a vu ces groupes ? ou peu importe. C’est donc devenu en partie de la nostalgie, mais aussi une sorte d’appréciation d’où nous venons et de la façon dont les choses se sont déroulées. »

Stanné a aussi parlé de « Les esprits de l’ombre », qui était accompagné d’un clip réalisé par Lucas Englund. Il a déclaré: « C’était l’une des premières chansons que nous avons écrites. Nous avons décidé, par exemple, ‘Enregistrons quelques chansons, voyons si cela fonctionne, voyons comment cela se sent, voyons ce que nous pouvons proposer.’ Nous avons donc enregistré trois chansons, et « Les esprits de l’ombre » était l’un d’entre eux. Et nous étions vraiment heureux avec tous les trois. Et nous nous sommes dit : « C’est génial. » Parce que tout a été écrit très vite. Nous sommes entrés dans le studio. Jesper mettre sa touche là-dessus. Ensuite, j’ai écrit des paroles en une journée ou en quelques heures, je les ai chantées sur une version démo et je les leur ai envoyées, et ils se sont dit : « Très bien. Frais. Oui. Enregistrons cela très rapidement et voyons ce qui se passe. Ensuite, nous avons enregistré quelques autres chansons. Et nous ne pouvions pas décider quel serait le premier single, car lorsque nous avons initialement enregistré ces démos, c’était juste une façon pour nous de présenter quelque chose à un label, voir si quelqu’un est intéressé. Alors on s’est dit : ‘D’accord, mais quelle chanson est la plus représentative de cette musique, de ce groupe que nous connaissons à peine encore.’ Nous avons donc joué cinq chansons à un groupe d’amis et de personnes qui travaillent dans la musique, et ils ont tous convenu que c’était probablement celui-là. Cela semble le plus représentatif de ce que nous sommes. C’est une chanson vraiment intense, c’est mélodique, c’est lourd, et c’est la première chanson que nous avons finalement finie où nous nous sommes dit : « D’accord, c’est une bonne direction. C’est un bon moyen d’avancer. Et si nous pouvons faire en sorte que les chansons soient au moins de ce genre de qualité mais d’une manière différente, alors tout devrait bien se passer. Alors ça faisait du bien. C’était un excellent point de départ – commencer avec quelque chose dont nous étions immédiatement très fiers et nous avions l’impression que ce serait une chanson qui allait durer un moment. »

Un membre fondateur de EN FEU, Strömblad quitte le groupe en février 2010 afin de continuer à suivre un traitement pour sa dépendance à l’alcool.

Svensson, qui a rejoint EN FEU en 1998, a annoncé en 2015 qu’il quittait le groupe pour se consacrer à sa vie de famille.

Un membre de EN FEU depuis 1997, Iwers a publié une déclaration en novembre 2016 disant qu’il quittait le groupe « pour poursuivre d’autres efforts ».

Engelin a été assis EN FEU‘ dates de tournée au cours des deux dernières années et demie, mais n’a jamais officiellement confirmé son départ du groupe. Engelinremplace EN FEU‘ les spectacles en direct pour la majeure partie de 2019 et début 2020 ont été anciens MEGADETH et courant ACTE DE DÉFI guitariste Chris Broderick.

Lorsque Engelin a été demandé dans une interview d’août 2020 avec le « Break Métal » podcast avec quoi son « avenir » EN FEU était, a-t-il répondu, « Je choisis de transmettre cela [question], » avant d’ajouter rapidement : » Je suis toujours dans le groupe. «

Depuis l’année dernière, Engelin n’était pas répertorié comme membre de EN FEU sur le groupe Facebook pages (Broderick était), et il ne figure dans aucun des EN FEU‘ photos promotionnelles actuelles de la maison de disques du groupe, Explosion nucléaire.

Peu de temps après son départ EN FEU, Iwers rejoint CYHRA, le groupe avec le chanteur Jake E (ex-AMARANTHE) et Strömblad. Il a annoncé son départ de ce groupe en mai 2018.

L’EFFET HALOLa toute première tournée de ‘ sera en première partie des géants suédois du death metal AMON AMARTH et métallurgistes américains TÊTE DE LA MACHINE à 31 dates dans toute l’Europe à l’été et à l’automne 2022.



