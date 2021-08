Comment Clipse et les Neptunes ont fait un classique avec ‘Lord Willin”

Dans l’avant-dernier épisode du volume 1, Jinx et Shea discutent de Lord Willin’, le premier album studio du duo de rap Clipse. Ils racontent comment les frères Virginia Pusha T et Malice se sont associés aux Neptunes pour créer des classiques comme “Grindin'”, “When the Last Time” et “Cot Damn”. Plus tard, découvrez qui a eu le meilleur couplet invité entre Faith Evans, Fabolous, Jadakiss et Ab-Liva. Découvrez ensuite ce qui a poussé Jinx à siffler pendant Flagrant Foul. Comme toujours, restez dans les parages pour assister à un débat houleux dans la salle d’audience de Deena’s Court et découvrez qui choisit la chanson en vedette à la fin de l’épisode.

Hôtes : Brandon « Jinx » Jenkins et Shea Serrano

Producteurs : Deena Morrison et Steve Ahlman

Assistant de production : Jonathan Kermah

Soutien supplémentaire à la production : Tunde St. Matthew-Daniel

