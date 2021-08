Comment CM Punk motive les fans à propos du retour de Daniel Bryan à la lutte

Le premier indice est venu lors de l’interview de Punk sur AEW Dynamite, où il a parlé d’un match à venir avec le lutteur Darby Allin. Lorsque Punk a mentionné avoir pris un moment pour se demander s’il pouvait toujours être le “meilleur au monde”, la foule l’a interrompu avec un énorme chant “Oui”. Plus précisément, le même chant “Oui” que Daniel Bryan a popularisé lors de sa course à la WWE. Toujours l’interprète, Punk a roulé avec le moment et a répondu à la foule avec un sourire et cette déclaration.