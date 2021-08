Comment Coinbase prévoit d’accumuler Bitcoin à l’avenir ⋆ Crypto new media

in

Ce fut une année monumentale pour Coinbase. 2021 a vu son introduction en bourse et après un début initialement houleux, l’organisation a pu clôturer un 2ème trimestre financier rentable. Avec la récupération de Bitcoin dans le même temps, on peut affirmer que Coinbase et l’actif numérique sont peut-être co-dépendants.

Dans un article récent, nous avons souligné la relation croissante de Coinbase avec Bitcoin. Cependant, maintenant en termes de diversification, la crypto-échange pourrait élargir son horizon.

Coinbase collecte des cryptos ?

Selon une annonce récente du PDG Brian Armstrong, l’organisation prévoit d’acheter pour 500 millions de dollars de crypto-monnaies. Il a affirmé que l’intention est de l’ajouter au bilan, aux côtés de ses participations existantes.

Au moment de mettre sous presse, Coinbase détenait près de 4 487 BTC évalués à 54,2 milliards de dollars. Après un trimestre financier extrêmement lucratif, l’organisation peut se permettre la folie de 500 millions de dollars. Ses récents dépôts suggéraient que les bénéfices estimés pour le deuxième trimestre étaient de 1,6 milliard de dollars – un signe que les livres étaient dans le vert.

Cependant, ce qui est intéressant, c’est qu’Armstrong a mentionné que l’objectif de Coinbase est d’investir régulièrement 10% de ses bénéfices futurs dans la cryptographie.

Un investissement de 10 % sur 1,6 milliard de dollars de bénéfices verrait 160 millions de dollars investis dans les crypto-actifs. Par conséquent, on peut en déduire que la moyenne des coûts en dollars pourrait être envisagée par ces entreprises.

Maintenant, alors que le DCA de Bitcoin ou de tout autre actif devrait avoir lieu à intervalle régulier, Coinbase n’est qu’une des organisations pour le moment. Si l’on considère le paysage plus large, il existe plusieurs autres organisations avec une trésorerie Bitcoin.

Alors, est-ce Bitcoin DCA par les masses ?

Pas encore. À l’heure actuelle, des sociétés de cryptographie telles que Gemini et BlockFi se préparent également à leurs introductions en bourse respectives. Avec un plan déjà défini par Coinbase, les entités mentionnées pourraient avoir une tâche plus facile. Et, il ne fait aucun doute qu’ils envisageront également un investissement cryptographique cohérent pour leurs bilans.

Si Coinbase va de l’avant avec des investissements cryptographiques réguliers à partir de ses marges bénéficiaires, Bitcoin sera à l’avant-garde d’une telle allocation. Malgré le fait que Coinbase a annoncé qu’il détiendra également des crypto-actifs autres que Bitcoin.

Par conséquent, d’autres sociétés pourraient adopter la même position et assurer le suivi de leurs propres allocations de BTC. L’offre continuera de baisser et d’ici 2024, la demande pourrait être immense.