Comment collecter des souvenirs de Thrashball

Apprenez où trouver des souvenirs de Thrashball pour terminer les quêtes Fortnite x Gears of War Delta-One.

Le dernier ajout à la série Gaming Legends de Fortnite a amené les stars de Gears of War Marcus Fenix ​​et Kait Diaz en mode Battle Royale. Les deux personnages ont rejoint une longue liste d’icônes telles que Lara Croft, Master Chief et Kratos en tant que personnages jouables de Fortnite. Avec cela, Epic Games a introduit Delta-One Quests, qui donne aux joueurs le Crimson Omen Spray à la fin.

Il y en a cinq au total. Chaque défi terminé rapporte aux joueurs 20K XP et éventuellement le Spray. Aujourd’hui, ESTNN vous guide à travers la cinquième et dernière quête : trouver des souvenirs de Thrashball.

Où trouver des souvenirs de Thrashabll

Le thrashball est un sport de l’univers Gears of War et un clin d’œil infaillible à la série légendaire. Grâce à la ressource utile Fortnite.GG, les quêtes Delta-One sont beaucoup plus faciles à terminer. Ci-dessus, vous verrez une carte de l’île actuelle de Fortnite Chapter 3 Season 1. Trois points sur la carte contiennent les trois pièces de souvenirs Thrashball nécessaires pour terminer la quête. Heureusement, vous n’avez pas besoin de visiter les trois endroits.

Au lieu de cela, atterrir à l’un des trois endroits ci-dessus devrait suffire, à condition que vous réussissiez à échapper aux tirs ennemis. Les objets avec lesquels vous devez interagir incluent un Thrashball, un signe et un doigt en mousse. Après avoir maintenu la bonne touche d’action sur chaque élément, vous recevrez 20K XP et le Crimson Omen Spray. Une note à garder à l’esprit est que les trois emplacements ci-dessus pourraient être plus peuplés que d’habitude en raison de ces défis. Procédez avec prudence et attendez peut-être la fermeture du premier cercle de tempête avant de récupérer les souvenirs de Thrashball.

Voici la liste des emplacements Thrashball Memorabilia et des gros plans de chaque zone :

Condominium Canyon

Son endormi

Champs givrés (point de repère)

Vous avez maintenant toutes les informations nécessaires pour terminer la ligne de quêtes Gears of War Delta-One. Ces défis ne sont disponibles que jusqu’au 17 décembre, alors assurez-vous de les éliminer avant qu’il ne soit trop tard !

Revenez avec ESTNN pour plus de quêtes Fortnite tout au long du chapitre 3 de la saison 1 !

Image vedette : Jeux épiques