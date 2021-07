La première préoccupation de MSNBC est le bien-être du Parti démocrate, ne rapportant pas les nouvelles ou ne donnant pas la vérité à leurs téléspectateurs. Ceux qui sont au courant de ce fait ne seront pas surpris par ce segment qui a été diffusé mardi matin dans Stephanie Ruhle Reports.

Lors d’un segment sur les élections de mi-mandat de l’année prochaine, Ruhle a affirmé que les républicains, ainsi que l’ancien président Trump, “saisissent” sur la recrudescence de la criminalité à travers le pays pour attaquer Biden et les démocrates. Elle s’est ensuite plaint qu’entre la mince majorité du Parti démocrate et plusieurs États rouges qui ont remporté des sièges au Congrès lors du dernier recensement, ils sont en difficulté lors des élections de mi-mandat de 2022. À un moment donné, Ruhle s’est inquiété: “Comment combattez-vous cela?”

Ruhle a fait pleurnicher Rachel Bitecofer, politologue d’extrême gauche et cofondatrice de Strike PAC : « Rachel, les démocrates veulent réécrire les règles ici. Les républicains, ils les font déjà plier. Si les démocrates ne ripostent pas, quelles sont les chances d’une vague rouge ? » De manière choquante, Bitecofer a dit la vérité que les démocrates sont en fait en difficulté lors des élections de mi-mandat de l’année prochaine :

Ruhle n’était clairement pas heureuse que ses pires craintes pour 2022 soient confirmées. Après avoir diffusé des clips de diverses personnalités de Fox News, l’animateur suffisant de MSNBC a déclaré : « Les républicains sont vraiment très bons en stratégie de marque, peu importe la vérité, et ils ont des réseaux médiatiques qui soutiennent cela, des réseaux médiatiques qui sont considérés comme des informations. Comment combattez-vous cela?”

MSNBC n’est-il pas censé être un réseau d’information ? Pourquoi l’un de leurs animateurs de presse hétérosexuels présumés élabore-t-il une stratégie sur la façon de combattre les républicains ? La réponse courte est que MSNBC n’est pas un réseau d’information. C’est un réseau de propagande pour la DNC. Ils ne sont rien de plus que des sténographes pour les démocrates au Congrès et à la Maison Blanche.

Ce segment vous a été présenté par CarShield. Leurs coordonnées sont liées afin que vous puissiez leur parler des nouvelles biaisées qu’ils financent.

Cliquez sur « développer » pour lire la transcription appropriée.

Rapports Stéphanie Ruhle

13/07/2021

9 h 43, heure de l’Est

STEPHANIE RUHLE : Nous sommes à plus d’un an de la mi-mandat, mais les démocrates sont déjà confrontés à une ascension difficile. Le président Biden vient de rencontrer Eric Adams, le candidat démocrate de New York à la mairie, après avoir mené une campagne contre le crime. Cela survient alors que les villes à travers le pays sont aux prises avec une grave augmentation des crimes violents. Maintenant, des républicains comme l’ancien président Trump s’en emparent et essaient de lier les démocrates et leur financement aux messages de la police à l’année prochaine, affirmant que les messages sont la raison de cette augmentation de la criminalité. C’est une très mauvaise nouvelle pour les démocrates, avec une majorité très mince à la Chambre et une égalité au Sénat. Et plusieurs États rouges ramassant des sièges au Congrès après le recensement de l’année dernière.

Mon prochain invité a prédit la vague bleue en 2018 et maintenant elle tire la sonnette d’alarme à propos d’une vague rouge l’année prochaine. Je me joins maintenant à la co-fondatrice et politologue de Strike PAC, Rachel Bitecofer. Également avec nous, Michael Bender, il est journaliste à la Maison Blanche pour le Wall Street Journal et auteur du nouveau livre paru aujourd’hui, “Franchement, nous avons gagné cette élection: l’histoire intérieure de comment Trump a perdu”. Rachel, les démocrates veulent réécrire les règles ici. Les républicains, ils les font déjà plier. Si les démocrates ne ripostent pas, quelles sont les chances d’une vague rouge ?

RACHEL BITECOFER : Ils sont excellents. Vous savez, en tant que politologue de formation, l’une des tendances les plus attachantes et les plus durables de la littérature en science politique est ce qu’on appelle l’effet à mi-parcours, c’est-à-dire que vous savez plus de 40 ans que le parti de ce président a perdu des sièges lors des élections de mi-mandat suivantes. Nous appelons donc ces principes fondamentaux. Et à cause de cette tendance, elle n’a été cassée que deux fois, en 98 et 2001, vous savez que cela suggère que les républicains seront en bonne position.

Et bien sûr, ma propre recherche qui est vous savez, une approche peu orthodoxe pour comprendre comment les Américains se comportent dans un environnement polarisé, argumente, regardez si ces jours-ci il n’y a pas beaucoup de vote swing dans l’électorat, il y en a et c’est important mais il n’y en a pas une grande partie de cela, ce qui compte vraiment, c’est la participation de chaque parti dans la coalition, qui comprend sa base et ses indépendants de gauche ou de droite. Donc, vous savez, c’est là que cette stratégie et ce message entrent vraiment en jeu.

Et pendant que vous entamiez l’émission, en parlant de financer la police, si vous avez des républicains, vous savez, attachez chaque démocrate, dont très peu soutiennent réellement le financement de la police, à cette position, et les démocrates vous savez, ne sont pas efficacement contrer ce message, je ne sais pas en expliquant qu’ils ne veulent pas financer la police, je veux dire en lançant leur propre contre-infraction et en faisant vraiment payer le GOP le prix pour aborder le sujet de la criminalité dans la ville, qui est bien sûr déterminé en grande partie par la pauvreté et l’accès aux armes à feu, alors oui, ils vont être désavantagés par rapport à la concurrence. Parce que le Parti républicain, vous savez que nous aimons…

RUHLE : D’accord…

BITECOFER : … signalent leurs problèmes, mais ils sont très habiles dans la campagne électorale.

RUHLE : Alors parlons de l’astuce des républicains. Parce que le problème avec le financement de la police, bien qu’elle puisse faire le meilleur travail, et bien qu’elle puisse ne pas supprimer la loi et l’ordre et l’améliorer à la place, je veux vous montrer ce que la moitié de notre pays voit. Regarde ça.

[Cuts to video]

FOX NEWS REPORTER : L’augmentation de la criminalité et la pression de la gauche pour financer la police.

BRIAN KILMEADE : Ils veulent se débarrasser de la police, sinon en utilisant le mot defund parce que c’est tellement radioactif, ils veulent l’obtenir, ils pensent que la police est le problème.

HARRIS FAULKNER : Toujours pas de plans pour repousser les politiques d’extrême gauche ou le financement du mouvement policier.

[Cuts back to live]

RUHLE : Les républicains sont vraiment très bons en stratégie de marque, sans rapport avec la vérité, et ils ont des réseaux médiatiques qui soutiennent cela, des réseaux médiatiques qui sont considérés comme des informations. Comment combattez-vous cela?

BITECOFER : C’est finalement pas si difficile Stéphanie, le problème c’est qu’il faut pouvoir voir la solution et développer…

RUHLE : Eh bien, cela ne se produit pas.

BITECOFER : D’accord, je veux dire que ça se passe ici. Cela s’est passé sur mon fil Twitter pendant toute cette période éprouvante de quatre ou cinq ans. Vous savez, j’explique très clairement aux démocrates que c’est ce que vous faites. Droite? Parce que l’effet à mi-parcours est d’être un référendum sur le parti. Donc, si vous concevez votre stratégie de campagne et que vous utilisez vos propres réseaux médiatiques de manière stratégique, vous ne pouvez pas simplement vous tromper, vous devez la concevoir, alors vous pouvez faire de 2022 un référendum sur les performances du Parti républicain au cours de la pandémie, pendant l’effondrement économique qui a suivi, et bien sûr ce qui se passe maintenant, où vous avez un parti qui est si radical, il a retiré Liz Cheney de sa position de leader parce qu’elle ne suivrait pas la ligne sur le grand mensonge.

Mais vous avez tout à fait raison, ce n’est pas quelque chose que le Parti démocrate a une quelconque propension à faire au sein de l’organisation, cela doit se faire via un privé, comme un groupe extérieur. Et c’est pourquoi je dis que Strike PAC est fondamentalement le SpaceX de vous savez, des campagnes. Il va dans l’espace mais il le fait d’une manière totalement différente qui, je pense, est beaucoup plus efficace en termes de victoire électorale.