Comment commander les albums vinyles originaux et édition limitée Adele 30

Adele est de retour avec son tout nouvel album 30 et les fans peuvent mettre la main sur les éditions vinyle.

30 est le premier album de la chanteuse primée aux Grammy Awards en six ans et l’album très attendu est sorti le 19 novembre. À la mi-octobre, lorsque le chanteur a sorti Easy on Me, le morceau est devenu la chanson la plus écoutée en une seule journée sur Spotify.



Photo par Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

Comment commander le vinyle 30 d’Adele ?

Les fans d’Adele peuvent commander l’édition vinyle de 30 sur le site officiel. Il coûte 30,00 £. Il contient 2 LPs, un vinyle noir de 180 grammes avec des pochettes intérieures imprimées et une jaquette standard protégée.

Vous pouvez également mettre la main sur le double vinyle 30 avec cassette pour 38,00 £ et le vinyle ainsi que le CD pour seulement 1 £ de plus !

Vous cherchez quelque chose d’un peu plus exclusif ? Eh bien, Amazon vend également une version deux LP de 30 en vinyle blanc. Alors que Walmart propose également actuellement une version exclusive en vinyle transparent.

Selon Variety, plus de 500 000 exemplaires en vinyle de 30 ont été fabriqués en raison de la forte demande attendue.

Quelle est la tracklist pour 30 ?

30 comporte 12 pistes et la version deluxe a trois chansons supplémentaires.

Étrangers par nature Douceur de moi Mon petit amour Cry Your Heart Out OMG Puis-je l’obtenir Je bois du vin Stationnement toute la nuit (avec Erroll Garner) Femme comme moi Accrochez-vous pour être aimé L’amour est un jeu

Pistes bonus :

Wild Wild West ne peut pas être ensemble facile avec moi (avec Chris Stapleton)

Les fans réagissent aux 30 d’Adele sur Twitter

Les fans de l’auteur-compositeur-interprète se sont rendus sur Twitter pour partager leurs réactions au tout nouvel album, et ils célèbrent avec une bouteille de vin et un bon cri.

Un internaute a écrit : « S’il y a une chose que Beyoncé et Adele nous ont appris, c’est que disparaître est nécessaire ! Leur priorité à la qualité sur la quantité en est la preuve ! Il n’y a rien de mal à prendre le temps d’évoluer pour être meilleur que ce que vous étiez avant ! #Adèle30.

Tandis qu’un autre a tweeté : « Ce n’est pas le nouvel album d’Adele qui me donne envie de divorcer alors que je ne suis même pas marié # Adele30. »

Un autre a déclaré : « Quand Adele a dit : « Je me sens seule et je ne me sens jamais seule… J’aime être seule. J’ai toujours préféré être seul plutôt qu’être avec des gens. #Adèle30.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Adele est passée des vibrations Disney à la mélancolie, de la pop festive à la country, de la ballade au gospel en passant par une comédie musicale. EST-CE ASSEZ DE POLYVALENCE POUR VOUS, CHIENS ?!! #Adèle30 pic.twitter.com/4pqJx2UMpM — fan d’adele »🍷addy ³⁰ « (@queenadelesIays) 19 novembre 2021

