Comment commander une manette N64 pour le pack d’extension en ligne Nintendo Switch

L’abonnement Nintendo Switch Online + Expansion Pack vous donne accès à plusieurs jeux N64 et Sega Genesis. Pour tirer le meilleur parti de votre expérience en jouant à des classiques comme The Legend of Zelda : Ocarina of Time et Mario Kart 64, la manette N64 sera d’une grande aide. Heureusement, Nintendo a créé une version compatible Switch de cette manette classique pour faire exactement cela. Jouer avec la manette, ces jeux étaient destinés à être appréciés et font vraiment la différence. Ils vendent notre jeûne dès qu’ils sont en stock, alors revenez fréquemment. Voici comment mettre la main dessus.

manette de jeu rétro

Manette Nintendo 64 pour Nintendo Switch

Joue comme si c’était censé être

Rejouez à vos jeux N64 préférés avec la manette pour laquelle ils ont été conçus.

Il est important de noter que vous ne pouvez acheter ces manettes élégantes que si vous avez un abonnement Nintendo Switch Online. De plus, vous êtes limité à acheter jusqu’à quatre manettes N64 par compte Nintendo. Cela étant le cas, le seul endroit pour l’acheter est chez Nintendo eux-mêmes.

Vous pourriez trouver des gens qui le vendent sur Amazon et eBay, mais ce seront probablement des scalpers qui factureront beaucoup plus pour le contrôleur que vous ne devriez payer. Ne nourrissez pas les scalpers. S’il est actuellement en rupture de stock lorsque vous tentez de l’acheter, cliquez sur Ajouter à la liste de souhaits, et vous devriez recevoir une notification lorsqu’il sera de nouveau en stock. Si vous ne pouvez vraiment pas attendre, vous devriez envisager de regarder les meilleurs contrôleurs N64 tiers pour Nintendo Switch.

Quelques boutons supplémentaires ont été ajoutés au design rétro de la manette N64 pour en faire une véritable manette Nintendo Switch. Vous trouverez une capture d’écran, un accueil, un ZR et un bouton de synchronisation en haut. De plus, vous n’aurez pas besoin d’acheter un pack de grondements séparé comme vous l’avez fait avec le contrôleur d’origine, car le grondement est intégré. L’utilisation de cette manette classique devrait faciliter la lecture des jeux N64, car c’était la manette pour laquelle les jeux ont été conçus et puisqu’elle n’a pas de boutons supplémentaires ni de joystick supplémentaire comme les manettes modernes. Cependant, cela peut prendre un certain temps pour s’y habituer si vous n’avez pas utilisé un N64 depuis un certain temps.

La façon dont ils étaient censés être joués

Le contrôleur N64 est à peu près aussi emblématique que les jeux N64 eux-mêmes. C’est certes un design étrange auquel beaucoup d’entre nous se sont habitués quand nous étions enfants, mais c’est aussi autour de quoi ces jeux classiques ont été conçus. Ils devraient donc être plus faciles à jouer lorsque vous utilisez ce contrôleur plutôt qu’un contrôleur Switch moderne. Alors prenez-en un pendant que vous le pouvez.

