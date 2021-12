Comment commencer à investir dans des actions américaines cotées sur S&P 500, Dow 30 ou Nasdaq 100

En investissant dans des actions du S&P 500, du Dow 30 ou du Nasdaq 100 ou en achetant des ETF qui leur sont liés, vous pouvez apporter de la diversification à votre portefeuille national.

S&P 500, Dow 30 ou Nasdaq 100 sont les trois principaux indices boursiers du marché boursier américain. Les investisseurs en Inde qui recherchent une exposition plus large et à faible volatilité dans les actions américaines devraient opter pour le S&P 500, tandis que ceux qui sont plus optimistes sur les sociétés technologiques peuvent envisager d’investir dans le Nasdaq. Dow 30, d’autre part, représente les actions dominées par les sociétés américaines locales.

Depuis le début de l’année, le S&P 500, le Dow 30 ou le Nasdaq 100 sont en hausse de près de 27,56 %, 18,61 % et 28,55 % respectivement.

En investissant dans les actions du S&P 500, du Dow 30 ou du Nasdaq 100 ou en achetant des fonds négociés en bourse (ETF) qui leur sont liés, vous pouvez diversifier les actions américaines et également apporter une diversification à votre portefeuille national. En investissant dans des sociétés américaines de premier plan, il y a l’avantage d’une diversification mondiale et d’être du bon côté d’une équation de change INR-USD dans son portefeuille.

Des actions et secteurs de l’ancienne économie aux entreprises de la nouvelle ère, les actions S&P 500, Dow 30 et Nasdaq 100 donnent à un investisseur indien la possibilité d’ajouter certaines des meilleures actions mondiales à son portefeuille.

Les ETF américains vous offrent l’avantage de vous diversifier dans les actions internationales et vous permettent également de rester diversifié sur divers thèmes phares du marché boursier américain. De la croissance technologique aux actions de valeur en passant par les grandes capitalisations et les petites capitalisations, les ETF américains sont disponibles pour maintenir votre portefeuille bien diversifié.

Si vous cherchez à vous exposer au marché boursier américain via des ETF, voici les 3 meilleurs ETF américains pour commencer :

Populairement connu sous le nom de SPY ETF, le SPDR S&P 500 ETF est un ETF qui suit l’indice S&P 500. Le DIA suit un indice pondéré en fonction des prix de 30 actions américaines à grande capitalisation représentées dans le Dow Jones Industrial Average (DJI) ou le Dow 30. QQQ est un fonds négocié en bourse qui vous donne accès à 100 sociétés du Nasdaq en un seul investissement

On peut ouvrir un compte de courtage américain avec une plate-forme mondiale de négociation d’actions et commencer à négocier des actions américaines et des ETF en provenance d’Inde.

Voici une introduction au S&P 500, au Dow 30 et au Nasdaq 100 pour en savoir plus à leur sujet avant de commencer à investir.

Le S&P 500 est considéré comme l’indicateur le plus élevé des actions américaines à grande capitalisation et comprend près de 500 entreprises de premier plan dans 11 secteurs et couvre environ 80 pour cent de la capitalisation boursière des bourses américaines.

Le Nasdaq 100 est un indice à grande capitalisation et comprend l’une des plus grandes sociétés non financières nationales et internationales cotées sur le marché boursier Nasdaq sur la base de la capitalisation boursière.

Certaines des entreprises les plus innovantes au monde, notamment Apple, Microsoft, Starbucks, Google, Intel et Tesla, sont cotées au Nasdaq 100.

D’un autre côté, le Dow Jones se compose des 30 premières sociétés de premier ordre, mais contrairement à certains des principaux indices, il représente des sociétés uniquement basées aux États-Unis.

L’ouverture d’un compte de trading international est simple et facile depuis l’Inde et vous aide à diversifier votre portefeuille à travers les zones géographiques. En tant qu’investisseur indien cherchant à investir dans les actions américaines, les actions leaders du Nasdaq 100 peuvent être un bon point de départ. Certaines des principales actions du Dow 30 et du S&P 500 peuvent également être ajoutées pour une diversification accrue. Une teinte d’actions américaines ou d’ETF dans votre portefeuille d’actions indiennes peut vous offrir des rendements plus stables avec une diversification adéquate entre les industries, les actions et les marchés.

