Comment commencer à investir dans les actions américaines de l’Inde en 2022

En tant qu’investisseur, vous continuez à rechercher des opportunités d’accroître votre patrimoine. Alors que le marché boursier indien offre de nombreuses opportunités de croissance à long terme aux investisseurs, la diversification du portefeuille à travers les pays apporte la stabilité indispensable au portefeuille d’actions à long terme. Grâce à la liquidité mondiale injectée par la Fed des États-Unis, le marché mondial a montré de la vigueur en grande partie à partir d’avril 2020. Désormais, la situation n’est plus la même et dans un contexte de hausse des taux d’intérêt et de baisse de la liquidité, les paramètres économiques pourraient reprendre le dessus. La façon dont les banques centrales réagissent à la hausse de l’inflation et l’ampleur de l’impact est encore un facteur inconnu. Il reste à voir comment les économies mondiales seront impactées en 2022 et le seul moyen pour les investisseurs est d’être mieux préparés en restant diversifiés.

Prendre une certaine exposition au marché boursier américain peut être exploré par ceux qui cherchent à se diversifier dans les actions internationales. Une faible corrélation entre ces deux économies du monde peut fournir un rendement ajusté du risque élevé sur une plus longue période d’investissement.

Pour commencer à investir dans des actions américaines, vous devez ouvrir un compte de trading international et avoir un compte bancaire américain à l’étranger. Vous devez également respecter les règles LRS de RBI lors de l’envoi de roupies indiennes (INR) à l’étranger. De plus, l’INR doit être converti en dollars américains (USD) avant d’acheter des actions américaines cotées sur les bourses américaines. Tout cela, y compris vos formalités KYC, peut être effectué à partir d’ici en Inde via une plate-forme de courtage internationale opérant en Inde. Le compte de négociation d’actions américaines peut être ouvert en quelques jours, puis l’achat d’actions ou d’un ETF peut commencer en un clic de souris depuis l’Inde.

Vous pouvez acheter des actions américaines individuelles telles qu’Apple, Amazon, Google ou Facebook ou même investir dans divers ETF destinés à des secteurs spécifiques ou à des indices américains de premier plan. Il existe des ETF qui suivent le Nasdaq 100 et même le S&P 500, les deux principaux indices boursiers américains en Amérique.

Mais, si l’achat d’actions américaines en dollars est une préoccupation, surtout si elles sont inabordables, il existe le concept d’investissement fractionné pour vous aider à constituer un portefeuille d’actions américaines d’un montant aussi bas que Rs 5000. La propriété fractionnée est autorisée dans les actions américaines et un peut commencer à accumuler des actions américaines d’un montant aussi bas que Rs 100. Contrairement aux bourses indiennes, le prix n’est pas un obstacle sur le marché boursier américain. Décidez simplement du montant que vous devez investir et le nombre d’actions sera automatiquement calculé pour vous.

En plus de vous donner l’avantage de diversifier votre portefeuille domestique, le taux de change INR-USD joue également en faveur des investisseurs indiens. Une roupie plus faible constitue un avantage supplémentaire, mais ne doit pas nécessairement être la seule raison d’acheter des actions américaines. Il est temps de tirer profit d’une roupie plus faible et d’en récolter les bénéfices à long terme. Mais n’oubliez pas que la sélection de la bonne action américaine ou du bon ETF est la clé pour tirer pleinement parti des investissements internationaux.

