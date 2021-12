Comment commencer à jouer à votre Nintendo Switch dès la sortie de la boîte

Si vous venez d’acquérir une Nintendo Switch, Switch Lite ou Switch OLED, vous vous demandez peut-être quel est le meilleur processus pour configurer et commencer à jouer à des jeux immédiatement. Devriez-vous le charger dès la sortie de la boîte ? Comment appairez-vous vos Joy-Cons ? Vous avez des questions. Nous avons des réponses. Voici tout ce que vous devez faire avec votre Nintendo Switch dès la sortie de la boîte. Nous avons également inclus les accessoires indispensables dont chaque propriétaire de Switch a besoin.

Connectez vos Joy-Cons à votre Switch

Une fois que tout est sorti de la boîte et de son sac en plastique, allez-y et allumez votre Switch pour l’allumer. Ensuite, enclenchez ces Joy-Cons en place. Cela les associe non seulement automatiquement au commutateur, mais les charge également s’ils ont perdu de la puissance de la batterie alors qu’ils étaient assis dans la boîte.

Chargez votre commutateur

Le Switch utilise une batterie Ion Lithium, qui fonctionne mieux lorsqu’elle est complètement chargée et dure plus longtemps que si votre batterie était régulièrement déchargée en dessous de 50 %.

Il y a de fortes chances que le Switch soit déjà complètement chargé hors de la boîte, mais cela ne fait pas de mal de s’assurer qu’il est rempli. Si vous avez un câble USB-C qui traîne, connectez-le à votre Switch pendant que vous configurez la station d’accueil TV et l’adaptateur. Sinon, vous pouvez le charger une fois que vous avez configuré le Dock.

Connectez la station d’accueil à votre téléviseur

Il est incroyablement facile de connecter le Switch’s Dock à votre téléviseur, mais si vous ne vous sentez pas à l’aise, vous pouvez attendre d’avoir configuré votre Switch avant de faire cette étape. La console fournit des instructions étape par étape pour connecter votre Switch Dock à votre téléviseur afin que vous puissiez suivre ce qu’il vous dit de faire.

Si vous savez ce qu’est un câble HDMI et comment brancher une source d’alimentation, allez-y et connectez tout maintenant. Vous serez prêt le moment venu dans le processus d’installation.

Configurez tout : langue, Wi-Fi, paramètres TV, profil, etc.

En parlant de configuration, la prochaine étape consiste à configurer votre Switch. Nous avons un excellent guide pratique pour configurer votre Switch, mais tout est assez explicite. Suivez simplement les instructions à l’écran pour choisir une langue, un réseau Wi-Fi et un fuseau horaire, ainsi que pour créer un profil utilisateur. La configuration vous demandera également de connecter votre Switch à votre téléviseur à l’aide du Dock.

Mettre en place des contrôles parentaux pour les enfants

Si ce Switch est destiné à un enfant, ou si vous avez des enfants dans la maison qui auront accès à votre Switch, la prochaine chose que vous devez faire est de configurer le contrôle parental. Le commutateur a des restrictions à l’échelle du système pour protéger vos enfants d’accéder à des paramètres importants ou de jouer accidentellement à des jeux sur le thème des adultes. Vous pouvez également créer un compte spécial pour vos tout-petits et utiliser une application dédiée pour restreindre l’activité Switch de votre enfant.

Appliquer le protecteur d’écran

Un peu comme une tablette, l’écran tactile de la Switch peut être rayé si vous ne faites pas attention. Pour le garder en parfait état, pensez à vous procurer l’un des meilleurs protecteurs d’écran Nintendo Switch. Vous pouvez obtenir un film standard ou une version en verre balistique. Le choix t’appartient. Nous vous recommandons d’en acheter un avec un cadre d’alignement pour faciliter l’installation du protecteur d’écran Switch sans aucune bulle.

Insérez votre carte microSD

Votre Switch ou Switch Lite ne dispose que de 32 Go de stockage intégré et le Switch OLED ne dispose que de 64 Go de stockage interne. Si vous envisagez de jouer à plusieurs jeux, vous devriez vraiment investir dans une carte microSD pour augmenter vos options de stockage. Le Switch peut prendre jusqu’à une carte de 2 To, mais nous recommandons que la plupart des gens obtiennent entre 128 Go et 256 Go. Insérez-le dans votre Switch et la console vous aidera à le formater.

Insérez votre carte de jeu

Si vous venez de recevoir une Switch, il y a de fortes chances que vous ayez acheté un jeu avec ou que vous en ayez reçu un en cadeau. Il est temps de commencer à jouer. Ouvrez la fente à droite de la console, puis insérez la carte de jeu. Une fois qu’il est dedans, une icône pour le jeu devrait apparaître sur votre menu d’accueil. Utilisez le joystick et le bouton A pour cliquer sur cette icône pour démarrer votre partie.

Si vous n’avez pas encore de jeux ou si vous n’avez que des jeux numériques, vous pouvez ignorer cette étape et accéder à l’eShop pour télécharger des titres numériques.

Des choses dont vous n’avez pas besoin dès la sortie de la boîte, mais que vous devriez obtenir très bientôt

Le Switch à lui seul est un investissement important, mais vous vous rendrez vite compte qu’il y a quelques accessoires que vous souhaiterez avoir. Ce sont les choses les plus importantes que nous avons apprises dès le début : des accessoires indispensables pour accompagner notre Switch.

Contrôleur professionnel

Si vous jouez pendant de longues périodes, disons avec Skyrim ou Xenoblade Chronicles 2, vous ne vous contenterez pas du Joy-Con Grip (ce qui est… très bien, si c’est tout ce que vous avez). Commencez à économiser maintenant pour un contrôleur Pro. Vous ne regretterez pas votre achat.

Deuxième jeu de contrôleurs Joy-Con

Si vous envisagez de jouer à votre Switch avec plus d’une autre personne, vous aurez au moins besoin d’une deuxième paire de Joy-Cons. Bien sûr, vous pouvez investir dans un tas de contrôleurs individuels, mais une deuxième paire de Joy-Cons vous offre le plus de contrôleurs pour le prix (chaque Joy-Con compte comme un contrôleur lorsqu’il est séparé du Switch). Vous avez le choix entre des dizaines de couleurs Joy-Con afin que vous puissiez trouver celles que vous préférez.

De plus, certains jeux Switch ne fonctionnent pas sur Switch Lite à moins que vous n’ayez Joy-Cons, car ils vous obligent à avoir des contrôleurs rumble et détachables, ce que le Switch Lite n’a pas.

Valise de voyage

L’intérêt de la Switch est de pouvoir l’utiliser à la fois à la maison sur un téléviseur grand écran et en déplacement. La première fois que j’ai sorti mon Switch de la maison, j’aurais aimé avoir un étui de voyage Switch dédié. Il existe de nombreux étuis, sacs à dos et sacs élégants pour le Switch.

Poignées

De nombreuses personnes ressentent une gêne lorsqu’elles tiennent la Nintendo Switch pendant une longue période car elle n’a pas de bonnes poignées sur les Joy-Cons. La meilleure façon de remédier à cela est d’obtenir l’une des meilleures poignées Switch, un accessoire qui se glisse sur le Switch et fournit des poignées ergonomiques que vous pouvez tenir.

Écouteurs

J’espère que vous avez déjà une paire d’écouteurs avec une prise jack 3,5 mm qui traîne dans la maison. Sinon, il est temps d’investir ! Avec la dernière mise à jour 13.0.0, la Nintendo Switch peut enfin se connecter aux écouteurs Bluetooth. Ainsi, vous voudrez vous procurer l’un des meilleurs casques Switch pour rendre votre expérience de jeu plus agréable, que vous soyez en déplacement ou à la maison sur votre canapé.

Chargeur de portable

Encore une fois, le point du Switch est la portabilité. Si vous êtes en voyage et que votre batterie est faible, vous serez contrarié si vous n’avez aucun moyen de recharger avant de combattre l’un des boss de Super Mario Odyssey. La façon de résoudre ce problème est d’utiliser l’un des meilleurs chargeurs portables Switch.

Vous ne pouvez cependant pas vous contenter d’utiliser votre petit chargeur de téléphone portable. Le Switch a besoin de beaucoup de jus, ce qui signifie qu’il a besoin d’un puissant chargeur portable. Il n’y en a que quelques-uns qui peuvent gérer la bête.

Cartes amiibo et amiibo Nintendo

De nombreux jeux vous permettent de débloquer des bonus ou des fonctionnalités supplémentaires lorsque vous scannez un amiibo ou une carte amiibo à l’aide de vos Joy-Cons. Il existe des centaines de ces objets de collection. Certains des amiibo les plus utiles pour Zelda Breath of the Wild déverrouillent même Epona ou la possibilité de faire apparaître Wolf Link et de se battre à vos côtés.

Les cartes amiibo Animal Crossing: New Horizons vous permettent d’inviter des villageois spécifiques sur votre île. Pour les amateurs de jeux de combat, l’amiibo Super Smash Bros Ultimate vous permet d’entraîner des personnages et d’enregistrer leurs statistiques dans leurs figurines correspondantes.

Profitez de votre commutateur !

Il y a tellement de jeux et de services amusants avec lesquels interagir sur votre Nintendo Switch. Amusez-vous à explorer et à découvrir de nouveaux favoris. Vous pouvez toujours améliorer votre expérience en vous procurant l’un des accessoires Switch les meilleurs et les plus populaires.

Obtenez plus de commutateur

Commutateur Nintendo

