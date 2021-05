Comment comparer des fichiers dans Windows 10 de manière native | La technologie

Devez-vous comparer des fichiers similaires pour voir les changements? Au cas où vous ne le sauriez pas, Windows 10 vous offre la possibilité de le faire de manière native et sans avoir besoin d’applications tierces. Nous vous expliquons ce que vous devez faire étape par étape.

Il y a des moments où nous devons comparer deux fichiers similaires, par exemple pour vérifier si un fichier a été modifié, pour déterminer les modifications apportées à un script ou pour comparer de simples fichiers texte.

Au cas où vous ne le sauriez pas, Windows 10 vous permet d’effectuer cette tâche de manière native, sans avoir à installer des applications tierces. Ceci est possible grâce à fc, un outil de ligne de commande intégré au système d’exploitation avec lequel vous pouvez comparer deux fichiers similaires ou la dernière version avec tous les autres fichiers au même emplacement. De plus, il permet également de vérifier s’il y a eu des changements au niveau du texte, ou en mode Unicode, ASCII ou binaire.

Rajeunir votre ordinateur Windows 10 est facile grâce à ces programmes gratuits pour nettoyer et accélérer le fonctionnement de votre ordinateur.

Ici, nous expliquons étape par étape comment comparer des fichiers dans Windows 10 de manière native:

Tapez l’invite de commande dans le moteur de recherche Windows 10 et sélectionnez l’option Exécuter comme administrateur qui apparaît dans la colonne de droite. Ensuite, vous devez entrer la commande pour trouver le dossier avec les fichiers que vous souhaitez comparer, par exemple “cd C: Users eurid Downloads ” (sans guillemets). Appuyez sur la touche Entrée. Maintenant, tapez la commande pour comparer deux fichiers similaires, “fc fichier1.txt fichier2.txt “ (sans guillemets). Remplacez les noms d’exemple par les noms de vos fichiers et appuyez sur la touche Entrée. L’outil fc vous indiquera si des différences ont été trouvées et d’autres informations intéressantes. Pour comparer deux fichiers similaires en mode ASCII, tapez cette commande: “fc / L fichier1.txt fichier2.txt “ (sans guillemets) et appuyez sur Entrée. Si vous souhaitez comparer deux fichiers qui n’ont que la première ligne différente, utilisez cette commande: “fc / a file1.txt file2.txt” (sans guillemets) et appuyez sur Entrée. Pour comparer deux fichiers en Unicode, entrez cette commande “fc / u fichier1.txt fichier2.txt” (sans guillemets) et appuyez sur Entrée. Utilisez cette commande pour comparer tous les fichiers TXT dans le même dossier avec un autre fichier texte: “fc * .txt file1.txt” (sans guillemets) et cliquez sur Entrée.