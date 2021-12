Comment configurer Apple Pay sur votre iPhone, iPad, Apple Watch et Mac

Le système de paiement d’Apple vous permet de payer vos biens et services en ligne ainsi que dans les magasins physiques. C’est une méthode d’achat sécurisée et privée, nous allons donc vous montrer comment configurer Apple Pay.

Configurer Apple Pay sur iPhone

Ouvrez le Portefeuille app.Appuyez sur le icône plus dans le le coin supérieur droit.Robinet Continuez. Il vous sera demandé de positionner votre carte de crédit ou de débit devant la caméra. Ou vous pouvez entrer les détails de la carte manuellement. Vous devrez peut-être télécharger une application auprès de votre banque pour que la carte soit ajoutée. Ensuite, appuyez sur Suivant. Votre banque vérifiera vos informations, et si plus de détails sont requis, vous serez invité à en entrer plus. Une fois la carte vérifiée, appuyez sur Suivant.

Vous verrez votre carte dans l’application Wallet et vous pourrez commencer à l’utiliser avec certains détaillants qui prennent en charge Apple Pay.

Configurer Apple Pay sur d’autres appareils

La configuration d’Apple Pay est en grande partie la même sur les autres appareils Apple. Vous n’avez qu’à vous rendre dans une autre zone du système. Sur l’iPad, accédez à Paramètres > Portefeuille et Apple Pay. Robinet Ajouter une carte, puis suivez les instructions ci-dessus.

Sur une Apple Watch, ouvrez le Regarder l’application sur votre iPhone. Robinet Portefeuille et Apple Pay, puis suivez les instructions ci-dessus. Enfin, pour configurer Apple Pay sur votre Mac, vous aurez besoin d’un Mac avec Touch ID. Aller à Préférences Système > Portefeuille et Apple Pay, puis suivez les instructions ci-dessus.