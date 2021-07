Google Meet n’est pas toujours le premier à proposer de nouvelles fonctionnalités d’appel vidéo, mais il finit par les atteindre. Plus d’un an après que Zoom ait popularisé la fonctionnalité, les arrière-plans animés sont enfin arrivés sur Google Meet. Il n’y a pas beaucoup d’options parmi lesquelles choisir pour le moment, mais nous sommes si heureux qu’elles soient enfin là. Si vous avez déjà changé d’arrière-plan lors d’un appel Google Meet, tout cela vous semblera très familier, mais c’est incroyable la différence qu’un petit mouvement fait. Voyons comment configurer des arrière-plans animés à l’aide de Google Meet.

Comment configurer des arrière-plans vidéo animés dans Google Meet

Ouvrir un Session Google Meet.

Avant de vous inscrire, cliquez sur le menu à trois points en bas au centre de l’écran.

Cliquer sur Changement de fond.

Il existe actuellement trois arrière-plans animés prédéfinis parmi lesquels choisir. Choisissez celui que vous préférez, y compris un faire la fête avec des personnages blob amusants, une scène de forêt tranquille, et un jolie salle de classe avec des camarades de classe fruités.

Selon le nombre d’arrière-plans statiques personnalisés que vous avez téléchargés, ces nouveaux arrière-plans animés peuvent être un peu difficiles à trouver la première fois, mais ne vous inquiétez pas. Recherchez simplement les vignettes qui ont un triangle du bouton “play” dans un cercle en pointillé, et vos yeux graviteront vers elles en un instant.

Mon préféré parmi les arrière-plans initiaux doit être la scène de fête avec les célèbres blobs de Google, mais si vous trouvez cela un peu trop distrayant, optez définitivement pour le thème de la forêt. Il est principalement statique avec une feuille occasionnelle soufflant dans la brise, et il a un effet calmant agréable.

Google a promis d’ajouter plus d’arrière-plans animés prédéfinis dans un proche avenir, beaucoup spéculant que la société permettra également aux utilisateurs de télécharger des arrière-plans animés personnels à un moment donné. Une fois cette fonctionnalité en ligne, nous mettrons à jour ce guide pour vous expliquer comment créer vos propres arrière-plans amusants. Dans l’intervalle, n’oubliez pas que vous pouvez également brouiller votre arrière-plan pour masquer cette pile de linge ou de vaisselle sale à vos collègues lors du prochain appel Meet d’équipe.

