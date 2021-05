YouTube Kids existe depuis 2015 et est devenu un endroit idéal pour que les enfants puissent découvrir ce que YouTube a à offrir en toute sécurité. En 2021, la société étend les moyens permettant aux jeunes téléspectateurs de voir davantage ce qui est disponible à partir du service de streaming, ainsi qu’une interface plus mature avec des comptes supervisés. Au lieu d’une application distincte, ces comptes utiliseront l’application YouTube officielle.Il est donc important de savoir comment configurer un compte supervisé pour les enfants sur Youtube.

Si vous souhaitez protéger votre enfant contre certains des contenus moins que appropriés qui peuvent être vus sur YouTube, vous voudrez vous assurer que le compte supervisé est correctement configuré. YouTube a annoncé des comptes supervisés comme un moyen pour les enfants de 9 ans et plus de voir plus de ce que le service offre tout en respectant les directives définies par leurs parents. Donc, que vous ayez choisi l’un des meilleurs téléphones pour enfants ou peut-être une tablette comme la Lenovo Smart Tab M10 HD qui a l’espace enfants de Google pour votre enfant, voici comment vous pouvez leur donner un moyen plus sûr de profiter de YouTube.

Comment configurer des comptes supervisés pour vos enfants sur YouTube

Avant de pouvoir commencer à configurer le compte supervisé pour YouTube, vous devez avoir créé le compte Google de votre enfant via Family Link. Les comptes YouTube supervisés sont disponibles pour les enfants de moins de 13 ans, mais cet âge peut varier en fonction du pays dans lequel vous vivez. Une fois cette opération effectuée, vous pouvez commencer à configurer le compte supervisé pour que votre enfant explore YouTube.

Ouvrez le Application YouTube sur votre téléphone. Appuyez sur votre ** photo de profil *** dans le coin supérieur droit de l’écran. Choisir Paramètres en bas de l’écran. Sélectionner Paramètres des parents vers le haut de la page. Si vous avez plusieurs comptes enfants créés dans Family Link, choisissez le compte que vous souhaitez créer pour un compte YouTube supervisé.

Appuyez sur Configurer YouTube.





Source: Chris Wedel / Android Central Choisissez SÉLECTIONNER après examen des informations concernant le type de contenu qui peut être disponible pour votre enfant. Choisissez les ** paramètres de contenu * en fonction de l’âge de votre enfant.

Faites défiler la Visite des fonctionnalités parentales, puis touchez SUIVANT.





Source: Chris Wedel / Android Central

Lisez les informations Politique de confidentialité de YouTube et choisissez FINITION DE LA CONFIGURATION.

Désormais, lorsque votre enfant se connectera à YouTube avec le compte que vous avez créé via Family Link, il verra une sélection de vidéos organisée en fonction de vos paramètres. Vous pouvez revenir en arrière et apporter des modifications à ces paramètres ou supprimer complètement l’accès à tout moment en suivant les étapes ci-dessus, et au lieu d’appuyer sur Configurer YouTube à l’étape 6, vous verrez un bouton Modifier.

Il convient de garder à l’esprit que YouTube fait de son mieux pour s’assurer que le contenu que votre enfant voit via son compte supervisé est approprié. Il peut y avoir des erreurs de temps en temps, et une publicité ou une vidéo peut passer à travers des filtres que vous préféreriez que votre enfant ne voie pas. La fonctionnalité des comptes supervisés est nouvelle et toujours en phase bêta, nous espérons donc que le service devrait s’améliorer au fil du temps.

YouTube a créé un guide pour vous aider à préparer votre enfant à être aussi en sécurité que possible lors de l’exploration de YouTube. Il y a beaucoup d’excellents contenus sur le service de streaming, mais cela ne signifie pas que tout est sans danger pour les enfants.

