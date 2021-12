Comment configurer deux moniteurs sur votre ordinateur de bureau

Si vous ne semblez jamais avoir assez d’espace sur votre bureau, un deuxième moniteur peut faire toute la différence. Plus besoin de basculer entre les onglets ou de perdre des fenêtres. Vous aurez enfin suffisamment d’espace d’écran pour toutes vos tâches. Une fois que vous avez trié le matériel, une configuration à deux moniteurs est facile à configurer. Nous vous montrerons comment configurer deux moniteurs sur tous les principaux systèmes d’exploitation.

RÉPONSE RAPIDE

Pour configurer deux ou plusieurs moniteurs sous Windows, en supposant que vous ayez déjà monté et connecté le moniteur physique, appuyez sur Touche Windows + I pour ouvrir le menu Paramètres. Dans Paramètres, accédez à Système > Affichage, qui devrait vous montrer une représentation de tous les moniteurs connectés. Sinon, appuyez sur Détecter et s’il ne s’affiche toujours pas, assurez-vous que tous les câbles sont correctement branchés. Une fois que vous voyez tous les moniteurs connectés dans le menu Affichage, réorganisez leurs représentations graphiques pour qu’elles ressemblent à votre configuration physique, puis sélectionnez l’un des moniteurs, faites défiler vers le bas et personnaliser sa configuration. Répétez cette dernière étape avec tous les autres moniteurs connectés.

Ce dont vous avez besoin pour une configuration à plusieurs moniteurs

Nous supposerons que vous disposez déjà d’un ordinateur, d’un deuxième moniteur approprié et d’un moyen de le monter. Mais avez-vous tout ce dont vous avez besoin ?

Une carte graphique qui prend en charge plusieurs moniteurs. Cela devrait être la plupart d’entre eux ces jours-ci. Si vous n’êtes pas sûr, recherchez le modèle sur Google. Une prise de courant supplémentaire pour le deuxième moniteur, idéalement sur une multiprise avec un parasurtenseur. Les bons câbles, selon les ports que vous utiliserez. Les ports standard pour connecter les écrans incluent HDMI, DVI, VGA, DisplayPort, Thunderbolt et USB-C. Si vous utilisez un ordinateur portable qui manque de ports, nous vous recommandons de vous procurer une station d’accueil USB-C avec des ports supplémentaires, dont un port HDMI. Peut-être des adaptateurs. Les utilisateurs de macOS essayant de connecter un moniteur autre qu’Apple devront très certainement se tourner vers des adaptateurs.

Une fois que vous avez tout connecté correctement, votre ordinateur devrait détecter les deux moniteurs et afficher votre bureau sur les deux. Même si tout semble bon tout de suite, plongeons-nous dans les paramètres ou les préférences du système et apportons quelques améliorations. Vous voudrez ajuster l’orientation, la résolution et plus encore de vos moniteurs. Nous vous montrerons également quelques astuces de dépannage.

Comment configurer deux moniteurs sur un PC Windows

Si votre PC Windows reconnaît le deuxième moniteur, il devrait automatiquement afficher une duplication de votre bureau. Se diriger vers Démarrer > Paramètres > Système > Affichage où vous devriez voir une représentation graphique de vos moniteurs. S’il manque un affichage, cliquez sur Détecter ou Affichages multiples > Détecter. Si le moniteur ne s’affiche toujours pas, dépannez vos câbles, vos ports ou la configuration de votre carte graphique.

Pour ajuster les paramètres d’affichage individuels, cliquez pour sélectionner la case d’affichage respective (ci-dessus, #2 est sélectionné), puis faites défiler jusqu’à Échelle et disposition où vous pouvez modifier la mise à l’échelle, la résolution et l’orientation de votre écran.

La réorganisation des affichages affichés dans le menu Paramètres modifie la façon dont vous pouvez déplacer votre souris et les fenêtres entre les affichages, lorsque vous étendez votre bureau. Plutôt que d’avoir deux moniteurs côte à côte, vous pourriez avoir un écran d’ordinateur portable avec un moniteur de bureau sur le dessus. Assurez-vous de cliquer Appliquer pour enregistrer vos modifications.

Si vous ne savez pas quel affichage est lequel, cliquez sur Identifier et un numéro différent devrait apparaître sur chacun de vos moniteurs.

Pour modifier la façon dont votre bureau s’affiche sur vos moniteurs, faites défiler jusqu’au Affichages multiples section et choisissez une option dans le menu déroulant. Sélectionner Étendre ces affichages pour obtenir plus d’espace d’écran. Ici, vous pouvez également cocher une case pour Faire de ceci mon affichage principal, ce qui en fera le bureau actif.

Si vous souhaitez modifier cela plus tard, vous n’avez pas besoin de revenir au menu Paramètres. En appuyant sur le Touche du logo Windows + P fait apparaître un menu qui vous permet également de basculer entre ces options.

Comment configurer deux moniteurs sur un Mac

Votre Mac devrait reconnaître automatiquement le deuxième moniteur, une fois que vous l’avez branché. Si ce n’est pas le cas, essayez de mettre votre Mac en veille et de le réactiver. Voici comment configurer le deuxième affichage.

Élargir le Pomme menu, sélectionnez Préférences de système, et cliquez sur le Affiche icône. Clique le Rassembler les fenêtres en bas à droite pour faire apparaître un menu pour le deuxième moniteur. Ici, vous pouvez modifier sa rotation, la mise à l’échelle de la résolution, etc. Si l’arrière-plan du bureau est éteint, cliquez sur Escaladé et trouvez la bonne résolution pour votre écran. De retour dans l’essentiel Affichage fenêtre, passez à la Arrangement languette. Ici, vous pouvez réorganiser les affichages pour qu’ils correspondent à leur disposition réelle. Vous pouvez également déplacer la barre de menu. Par défaut, macOS étendra votre affichage. Si vous préférez dupliquer le bureau, cochez la case Miroirs boîte dans le Arrangement languette.

Avec Sidecar, vous pouvez configurer votre iPad comme deuxième écran.

Comment configurer deux moniteurs sur Ubuntu Linux

Lorsque vous connectez un deuxième moniteur à votre ordinateur Ubuntu Linux, votre système doit le récupérer tout seul. Si ce n’est pas le cas ou pour modifier les paramètres, procédez comme suit :

Ouvrez le Activités vue d’ensemble, tapez Affiche dans la barre de recherche et cliquez sur le premier résultat pour ouvrir le panneau. Vous verrez un diagramme d’arrangement d’affichage où vous pouvez faire glisser les affichages vers votre position préférée. Vous pouvez choisir un Affichage principal en cliquant sur l’option correspondante. Cet affichage abritera la barre supérieure et la vue d’ensemble des activités. Avec seulement deux moniteurs, vous pouvez choisir parmi l’un des trois modes d’affichage :

Rejoindre les écrans : Deux bureaux séparés avec des bords liés, vous pouvez donc passer des choses de l’un à l’autre.

Miroir: Le deuxième affichage est une copie exacte du premier, y compris la résolution et l’orientation.

Affichage unique : Configurez un seul affichage et gardez l’autre éteint. Cela peut être utile si vous connectez un écran externe à un ordinateur portable.

Avec plus de deux écrans connectés, Rejoindre les écrans sera votre seule option.

Définissez l’orientation, la résolution ou l’échelle et le taux de rafraîchissement pour chacun des affichages. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Appliquer et Notez les changements pour confirmer ou simplement attendre 20 secondes si vous souhaitez revenir aux paramètres précédents.

Comment configurer deux moniteurs sur Chromebook

Votre Chromebook doit être équipé d’un port HDMI, DisplayPort, DVI ou VGA. Si tel est le cas, vous pouvez le connecter à un moniteur externe ou à un téléviseur.

Cliquez sur l’horloge en bas à droite et dirigez-vous vers Paramètres > Appareil > Écrans. Disposez les affichages pour imiter votre configuration physique. Sélectionner Affichage intégré ou votre moniteur externe pour ajuster ses paramètres. Vous pouvez modifier la taille de l’affichage, la résolution, la fréquence de rafraîchissement, l’orientation ou le surbalayage. Vous avez également la possibilité de Miroir d’affichage intégré, auquel cas vous n’aurez pas besoin d’ajuster les paramètres de votre moniteur externe. Cliquez sur Fait pour enregistrer vos modifications.

Pour éteindre l’écran de votre Chromebook et afficher uniquement le contenu sur le moniteur externe, maintenez enfoncée la touche bouton de diminution de la luminosité.

FAQ

Peut-on connecter deux moniteurs à un ordinateur portable ?

La plupart des ordinateurs portables prennent aujourd’hui en charge un deuxième moniteur. Si votre ordinateur portable exécute un système d’exploitation Windows moderne, il peut également prendre en charge deux moniteurs externes, mais cela dépend de la carte graphique et des ports intégrés à votre ordinateur portable.

Pour savoir si la carte graphique de votre ordinateur portable peut gérer deux moniteurs externes, consultez ses spécifications sur le site Web du fabricant. Vous ne savez pas quelle carte graphique vous possédez ? presse Windows + X pour ouvrir le menu WinX, ouvrez le Gestionnaire de périphériques, et vérifiez l’entrée sous Prises d’écran.

Si votre carte graphique prend en charge deux moniteurs externes, vérifiez si le port de votre ordinateur portable correspond aux ports de vos moniteurs. Vous devrez peut-être utiliser des adaptateurs, un séparateur d’écran ou une station d’accueil pour connecter plusieurs moniteurs.

Une configuration à deux moniteurs va-t-elle réduire les FPS ?

Oui, la connexion d’un deuxième moniteur et l’extension du jeu sur les deux moniteurs peuvent réduire votre FPS, mais la baisse peut être mineure (dans les 10 FPS), selon votre carte graphique. Si vous connectez un deuxième moniteur, limitez le jeu au moniteur principal et affichez uniquement les éléments 2D sur l’autre moniteur. Cela ne devrait pas affecter le FPS.

