Comment configurer et commencer à utiliser Time Machine

L’application Time Machine intégrée d’Apple dans macOS Monterey simplifie la sauvegarde des données Mac. Pour créer des sauvegardes avec Time Machine, vous aurez besoin d’un périphérique de stockage externe.

Après avoir connecté le périphérique de stockage et l’avoir sélectionné comme disque de sauvegarde, Time Machine effectue automatiquement des sauvegardes horaires pour les dernières 24 heures, des sauvegardes quotidiennes pour le mois dernier et des sauvegardes hebdomadaires pour tous les mois précédents. Les sauvegardes les plus anciennes sont supprimées lorsque votre disque de sauvegarde est plein.

Comment configurer Time Machine

Comme expliqué par l’assistance Apple, vous pouvez utiliser l’une des méthodes de sauvegarde suivantes :

Disque externe connecté à votre Mac, tel qu’un disque USB ou Thunderbolt Périphérique de stockage en réseau (NAS) qui prend en charge Time Machine sur SMB Mac partagé en tant que destination de sauvegarde Time Machine AirPort Time Capsule, ou disque externe connecté à une Time Capsule AirPort ou Borne d’accès AirPort Extreme (802.11ac)

Suivez ces instructions pour commencer à utiliser Time Machine à des fins de sauvegarde sur votre Mac.

Comment activer les sauvegardes Time Machine sur votre Mac

Sélectionner Préférences de système dans le menu Pomme.

Choisir la Machine à remonter le temps icône.

Source : iMore Click Sélectionnez le disque de sauvegarde.

Sélectionnez le disque que vous souhaitez utiliser comme sauvegarde Time Machine.

Source : iMore

Vérifier la Sauvegarder automatiquement box afin de sauvegarder automatiquement votre Mac sur les disques de votre choix.

Source : iMore

Votre disque dur est maintenant prêt à accepter les sauvegardes via Time Machine.

Comment restaurer des fichiers à partir d’une sauvegarde Time Machine

Sélectionner Préférences de système dans le menu Pomme.

Choisir la Machine à remonter le temps icône.

Source : iMore Cochez la case à côté de Afficher Time Machine dans la barre de menu.

Cliquez sur Entrez dans la machine à remonter le temps après avoir cliqué sur l’icône Time Machine dans la barre de menu.

Source : iMore

Recherchez le fichier ou le dossier en question et cliquez sur Restaurer.

Source : iMore

Vous êtes prêt ! Time Machine recopiera ce fichier à son emplacement d’origine sur votre disque dur.

Aller plus loin

Vous cherchez un nouveau disque de sauvegarde ? Assurez-vous de regarder nos disques durs externes préférés pour Mac et ceux qui utilisent l’USB-C. Vous serez heureux de l’avoir fait !

