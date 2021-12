Comment configurer et commencer à utiliser votre Fitbit

Profitez de votre nouveau Fitbit !

Avec tout cela fait, vous avez officiellement appris à configurer Fitbit — félicitations ! Si vous voulez en tirer le meilleur parti, assurez-vous de vérifier comment démarrer et rester avec un Fitbit en personnalisant vos objectifs, en recevant des rappels pour bouger toutes les heures, et plus encore.

Fitbit ultime

Montre connectée Fitbit Sense Advanced

Le Fitbit le plus performant à ce jour

En termes simples, Fitbit Sense est le Fitbit le plus puissant et le plus fonctionnel que nous ayons jamais vu. En plus du suivi habituel de la santé/du sommeil, le Sense propose également des outils de gestion du stress, un lecteur ECG et un capteur de température cutanée sur l’appareil. Si vous êtes à la recherche de la montre connectée de fitness ultime, c’est ce qu’il vous faut.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Protégez votre écran

Ce sont les meilleurs protecteurs d’écran Google Pixel 6 Pro pour votre téléphone

L’écran incurvé de votre Google Pixel 6 Pro rend plus difficile la recherche d’un excellent protecteur d’écran, et l’empreinte digitale à l’écran a jeté une autre clé dans les travaux après le lancement du téléphone. Voici les meilleurs protecteurs d’écran que vous pouvez acheter en ce moment – et pourquoi tous ceux en verre trempé ont été retirés.