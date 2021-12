Comment configurer et optimiser un Chromebook pour les enfants

Les Chromebooks sont d’excellents ordinateurs pour les enfants pour de nombreuses raisons, et c’est en partie pourquoi tant d’écoles utilisent des Chromebooks en classe. Si votre enfant n’en a pas déjà un, il y a cinq choses à savoir sur l’achat d’un Chromebook à votre enfant, et une fois que vous avez pris ces éléments en considération, vous êtes prêt à acheter l’un des meilleurs Chromebooks pour enfants. Que vous ayez déjà un appareil pour votre enfant ou que vous ayez besoin d’en acheter un, nous sommes là pour vous aider à configurer un Chromebook pour enfants en un rien de temps.

Comment configurer un Chromebook pour un enfant

La configuration d’un Chromebook pour un enfant est un processus relativement simple et peut être effectué en quelques minutes.

Allumer le Chromebook. Cliquer sur Ajouter une personne en bas de l’écran.

Choisir Un enfant lorsqu’on lui a demandé qui vous ajoutez.

Si votre enfant a déjà un compte Google, cliquez sur Connectez-vous avec le compte Google d’un enfant, si non Créer un compte Google pour un enfant qui le fera via Family Link.

Accepter à la confidentialité et aux conditions après les avoir lues.

Choisissez si vous souhaitez ajouter le compte scolaire de votre enfant ou ignorer son ajout.

Source : Chris Wedel/Android Central Click Suivant après révision les options de synchronisation de compte. Cliquez sur J’accepte après révision les conditions d’utilisation de Google Play. Les prochaines invites vous demanderont si vous voulez ajouter l’assistant Google intégration au compte Chromebook de votre enfant, choisissez Je suis d’accord ou Non merci.

Si votre enfant est disponible lors de la configuration, il peut cliquer sur Suivant.

Après avoir cliqué sur Suivant, vous et votre enfant serez accueillis par l’écran Explorer. Cela permet de présenter à votre enfant son compte Chromebook et ses fonctionnalités. Bien que les Chromebooks soient par nature des appareils très sécurisés, nous avons 6 conseils pour rendre le Chromebook de votre enfant encore plus sécurisé, car vous ne pouvez jamais être trop prudent en ce qui concerne les enfants et la sécurité en ligne.

Tous ces avantages de surveillance parentale s’intègrent parfaitement aux autres outils de compte utiles qui vous aident à garder le compte Google de votre enfant aussi sûr que possible. Family Link de Google possède d’excellentes fonctionnalités pour les Chromebooks en particulier. Ainsi, que votre enfant utilise son compte sur un Chromebook pour l’école ou pour le plaisir (les deux, espérons-le), vous pouvez vous sentir bien en sachant que c’est sécurisé.

