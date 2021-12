Comment configurer et personnaliser iCloud sur votre iPhone, iPad et Mac

Comment configurer iCloud

iCloud est disponible sur iPhone, iPad et Mac.

Comment configurer iCloud sur iPhone et iPad

Lorsque vous mettez à niveau votre système d’exploitation iOS ou commencez à utiliser un iPhone pour la première fois, il vous sera demandé si vous souhaitez utiliser iCloud Drive pour stocker vos données. Si vous appuyez sur « Oui », vous êtes prêt. Si vous avez appuyé sur « Non » lors de la configuration mais que vous avez décidé d’utiliser iCloud Drive, vous pouvez toujours l’activer manuellement.

Lancer le Réglages app depuis votre écran d’accueil. Robinet Bannière d’identification Apple.

Choisir iCloud.

Source : iMore Lecteur iCloud

Connectez-vous avec votre compte iCloud.

Source : iMore

Répétez ce processus sur tous les appareils iOS que vous souhaitez synchroniser avec iCloud.

Comment configurer iCloud sur Mac

Lorsque vous mettez à niveau votre système d’exploitation Mac ou commencez à utiliser un Mac pour la première fois, il vous sera demandé si vous souhaitez utiliser iCloud Drive pour stocker vos données. Si vous cliquez sur « Oui », vous êtes tous ensemble. Si vous avez cliqué sur « Non » lors de la configuration mais que vous avez depuis décidé d’utiliser iCloud Drive, vous pouvez toujours l’activer manuellement.

Clique sur le Icône pomme dans le coin supérieur gauche de l’écran. Sélectionner Préférences de système… dans le menu déroulant.

Choisir S’identifier en haut à droite.

Source : iMore Saisissez votre Identifiant Apple et mot de passe.

Cliquez sur Suivant.

Source : iMore Choisissez Permettre pour autoriser Localiser mon Mac dans la fenêtre contextuelle.

Vérifiez les cases à côté de toutes les applications qui utilisent iCloud.

Source : iMore

Il serait préférable que vous gardiez les cases à cocher sur chaque application ; ce faisant, vos paramètres seront appliqués à tous vos appareils compatibles iCloud.

Comment afficher les informations de votre compte iCloud

Vous pouvez vérifier vos informations de contact, votre mot de passe et votre sécurité, les appareils enregistrés et la configuration du paiement iCloud sur votre iPhone, iPad et Mac.

Comment afficher vos informations de contact sur iPhone et iPad

Lancer le Réglages application. Appuyez sur votre Bannière d’identification Apple.

Choisir Nom, numéros de téléphone et e-mail.

Source : iMore

Vous pouvez modifier votre nom, une adresse e-mail/un numéro de téléphone où les gens peuvent vous joindre et votre date de naissance.

Comment afficher votre mot de passe et vos informations de sécurité sur iPhone et iPad

Lancer le Réglages application. Appuyez sur votre Bannière d’identification Apple.

Choisir Mot de passe.

Source : iMore

Vous pouvez modifier votre mot de passe, le numéro de téléphone que vous avez enregistré comme numéro de confiance et obtenir un code de vérification pour vous connecter à un autre appareil sur iCloud.com.

Comment afficher les appareils enregistrés pour votre compte iCloud sur iPhone et iPad

Lancer le Réglages application. Appuyez sur votre Bannière d’identification Apple.

Faites défiler vers le bas et appuyez sur un appareil pour le voir.

Source : iMore

Comment afficher les informations de paiement iCloud sur iPhone et iPad

Lancer le Réglages application. Appuyez sur votre Bannière d’identification Apple.

Sélectionner Paiement et expédition.

Source : iMore

Vous pouvez modifier votre numéro de carte de crédit et sa date d’expiration et modifier l’adresse de livraison associée à votre identifiant Apple.

Comment afficher les informations de votre compte iCloud sur Mac

Clique sur le Icône pomme dans le coin supérieur gauche de l’écran. Cliquer sur Préférences de système… dans le menu déroulant.

Cliquez sur identifiant Apple au sommet.

Source : iMore

Cliquer sur Nom, téléphone, e-mail.

Source : iMore

Vous pouvez modifier l’adresse e-mail et le numéro de téléphone auxquels les personnes peuvent vous joindre et modifier votre date de naissance. Vous pouvez également activer les abonnements par e-mail pour les annonces sur les produits Apple et les principales actualités.

Comment afficher votre mot de passe et vos informations de sécurité sur Mac

Clique sur le Icône pomme dans le coin supérieur gauche de l’écran. Cliquer sur Préférences de système… dans le menu déroulant.

Cliquez sur identifiant Apple au sommet.

Source : iMore

Cliquer sur Mot de passe et sécurité.

Source : iMore

Vous pouvez modifier votre mot de passe, ajouter un nouveau numéro de téléphone à vos numéros de confiance et recevoir un code de vérification pour vous permettre de vous connecter sur un autre appareil ou sur iCloud.com.

Comment afficher les informations de paiement et d’expédition sur Mac

Clique sur le Icône pomme dans le coin supérieur gauche de l’écran. Cliquer sur Préférences de système… dans le menu déroulant.

Cliquez sur identifiant Apple au sommet.

Source : iMore Cliquez sur Paiement et expédition pour afficher, modifier ou changer la carte de crédit que vous avez configurée pour effectuer des achats dans iTunes, iCloud, la boutique en ligne Apple et Apple Pay.

Comment gérer les autorisations de synchronisation iCloud

De nombreuses applications tierces se connectent à iCloud afin que vous puissiez accéder aux fichiers depuis n’importe quel appareil. Cependant, vous n’êtes pas obligé de conserver tous les documents stockés dans iCloud. Même si vous avez initialement configuré une application tierce avec iCloud, vous pouvez révoquer l’autorisation manuellement à tout moment.

Comment gérer les autorisations de synchronisation iCloud sur iPhone et iPad

Lancer le Réglages app depuis votre écran d’accueil. Robinet Bannière d’identification Apple.

Choisir iCloud.

Source : iMore

Basculez le changer activé ou désactivé pour l’application que vous souhaitez autoriser ou révoquer la synchronisation d’iCloud Drive.

Source : iMore

Comment gérer les autorisations de synchronisation iCloud sur Mac

Clique sur le Icône pomme dans le coin supérieur gauche de l’écran. Cliquer sur Préférences de système… dans le menu déroulant.

Cliquez sur identifiant Apple au sommet.

Source : iMore Click iCloud sur la gauche. Cliquer sur Options à côté d’iCloud Drive sur la droite.

Cochez ou décochez la boîte à côté de l’application que vous souhaitez autoriser ou révoquer la synchronisation d’iCloud Drive.

Source : iMore

Comment se déconnecter d’iCloud

Si, pour une raison quelconque, vous décidez de ne plus utiliser iCloud Drive sur votre iPhone, iPad ou Mac, vous pouvez vous déconnecter de n’importe quel appareil.

Comment se déconnecter d’iCloud sur iPhone et iPad

Ouvrez le Réglages application. Appuyez sur votre Bannière d’identification Apple.

Faites défiler vers le bas et appuyez sur Se déconnecter.

Source : iMore Tap Supprimer de mon iPhone.

Choisir Garder sur mon iPhone pour stocker les données iCloud localement sur votre appareil, ou appuyez sur Supprimer de mon iPhone pour supprimer des données de votre appareil.

Source : iMore

Comment se déconnecter d’iCloud sur Mac

Clique sur le Icône pomme dans le coin supérieur gauche de l’écran. Cliquer sur Préférences de système… dans le menu déroulant.

Cliquez sur identifiant Apple au sommet.

Source : iMore Cliquez sur Aperçu sur la droite. Choisir Se déconnecter

Basculez le contenu vous souhaitez conserver sur votre Mac. Sélectionner Conserver une copie.

En suivant des invites supplémentaires, le cas échéant.

Source : iMore

Fonctionnalité utile

L’iCloud d’Apple offre de nombreuses fonctionnalités différentes et est disponible sur vos nombreux appareils Apple. La configuration ne prend que quelques étapes, comme vous pouvez le voir ci-dessus.