Bien qu’il existe de nombreuses choses auxquelles nous pouvons enfin accéder sur la Galaxy Watch 4 grâce à Google Play : Gboard pour une meilleure saisie vocale, un plus large éventail d’applications et de cadrans de montre, et Google Pay for Wear OS. Alors que Samsung Pay est bien en soi, Google Pay est plus largement disponible et contient déjà les informations de ma carte de mes achats Google Play, et il a probablement aussi les vôtres. Cela rend la configuration de Google Pay sur la Galaxy Watch 4, la meilleure montre connectée Android, un jeu d’enfant.

Comment configurer Google Pay sur votre Samsung Galaxy Watch 4

À titre d’avertissement, Google Pay nécessite un écran de verrouillage sur votre montre, tout comme il nécessite un écran de verrouillage lorsque vous l’utilisez sur votre téléphone. Vous n’aurez donc qu’à déverrouiller la montre lorsque vous la remettrez sur votre poignet après l’avoir retirée pour charger, prendre une douche ou d’autres activités pour lesquelles vous ne voulez pas qu’elle soit allumée (comme éviscérer une citrouille ou habiller une dinde).

Ouvrez le jeu de Google app sur votre Galaxy Watch 4. Appuyez sur le icône de recherche.

Parlez ou tapez Google Pay.

Source : Android Central Appuyez sur le bouton icône envoyer/rechercher. Robinet Google Pay. Robinet Installer.

Robinet Ouvert.

Source : Android Central Si vous avez déjà configuré Google Pay sur votre téléphone, votre carte sera automatiquement importée et vous avez terminé. Si vous devez saisir une carte manuellement, appuyez sur le bouton plus icône. Basculer vers ton téléphone. Robinet Ajouter une nouvelle carte. Robinet Saisir les détails manuellement. Entrez votre informations sur la carte. Robinet sauvegarder. Si votre banque vous le demande, Vérifier votre identité avec un code à deux facteurs. Robinet Terminé.

Vous êtes maintenant prêt et la carte sera ajoutée à la montre. Cependant, contrairement à Samsung Pay, Google Pay n’a pas de bouton dédié sur lequel appuyer pour l’ouvrir, donc si vous souhaitez y accéder plus facilement, définissez Google Pay comme raccourci double-clic, de sorte que même si l’écran est éteint ou que vous êtes dans une autre application, Google Pay est toujours à portée de clic.

Quelles cartes Google Pay sur Wear OS peut-il utiliser ?

Bien que je souhaite que chaque carte que vous insérez dans Google Pay puisse être utilisée à votre poignet, ce n’est malheureusement pas le cas. Vous pouvez actuellement utiliser des cartes de débit et de crédit sur Google Pay sur Wear OS, mais vous ne pouvez pas les utiliser pour des choses comme les cartes d’embarquement, les cartes de transport en commun ou mon pass annuel Walt Disney World. Vous ne pouvez pas non plus utiliser PayPal.

J’espère que Google Pay for Wear OS sera mis à niveau pour prendre en charge ces choses à terme – Apple Pay les gère facilement – ​​mais au moins, nous pouvons payer avec notre poignet sans avoir à déterrer notre téléphone à chaque fois.

Pays pris en charge par Google Pay sur Wear OS

Il existe actuellement 37 pays dans lesquels vous pouvez utiliser Google Pay sur Wear OS :

Australie Autriche Belgique Brésil Bulgarie Canada Chili Croatie République tchèque Danemark Estonie Finlande France Allemagne Grèce Hong Kong Hongrie Irlande Italie Lettonie Lituanie Nouvelle-Zélande Norvège Pologne Portugal Roumanie Russie Singapour Slovaquie Espagne Suède Suisse Taïwan Ukraine Émirats arabes unis Royaume-Uni États-Unis

Ces derniers temps, Google s’est amélioré dans plus de pays, mais c’est un processus long et fastidieux comme tout ce qui concerne la finance.

Paiements numériques faciles

Montre Samsung Galaxy 4

Le meilleur de Samsung et Google ensemble

Samsung et Google ont collaboré sur la Galaxy Watch 4 pour nous offrir une expérience fluide avec le vernis de Samsung et la vaste gamme d’applications et de services de Google. Il s’agit de la première montre connectée Android avec à la fois Samsung Pay et Google Pay, ce qui nous permet enfin de choisir parmi les paiements sans contact.

