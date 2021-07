L’application PlayStation Remote Play permet aux joueurs de diffuser les jeux auxquels ils jouent sur leur PS4 ou PS5 vers un autre appareil, tel qu’un téléphone ou un PC. Peut-être avez-vous envie de vous allonger dans votre lit et êtes-vous à l’aise de jouer aux meilleurs jeux PS5 de cette façon au lieu de vous asseoir sur un canapé ou une chaise ? Ensuite, la lecture à distance est la voie à suivre. Voici comment configurer la lecture à distance sur PS5 avec des appareils Android.

Comment configurer la lecture à distance sur PS5 avec des appareils Android

Avant de commencer, notez que Remote Play nécessite, au minimum, une connexion Internet de 5 Mbps. Une connexion de 15 Mbps ou plus est fortement recommandée pour une expérience aussi fluide que possible. Il convient également de noter que pour le moment, vous devrez utiliser un DualShock 4 ou des commandes tactiles avec Remote Play sur Android avec la PS5. Plus tard, il sera peut-être possible d’utiliser le retour haptique DualSense et les déclencheurs adaptatifs, mais pas pour le moment. Enfin, assurez-vous que votre appareil mobile (ou tout autre appareil avec lequel vous décidez d’utiliser Remote Play) est connecté au même Internet que votre PS5.

Téléchargez le Lecture à distance PS application via le Google Play Store. Si vous le souhaitez, c’est le moment de jumeler votre Contrôleur DualShock 4. Pour jumeler la manette, assurez-vous qu’elle est éteindre. Maintenant, maintenez le Bouton Partager et bouton PS en même temps. La barre lumineuse va commencer à clignoter. Allez dans les paramètres Bluetooth de votre téléphone et coupler le contrôleur. À présent, ouvrez l’application PS Remote Play. Vous devrez vous connecter avec votre identifiant PSN. Suivant, ouvrir les paramètres sur votre PS5.

Aller à Système.

Source : Android Central

Activer la lecture à distance. Lorsque vous rechercher les consoles disponibles sous l’application Remote Play, votre PS5 devrait maintenant apparaître en option. Simplement relier et vous êtes prêt à partir.

Bien que la lecture à distance soit limitée en utilisant la même connexion Internet dédiée, elle offre une certaine flexibilité quant à la façon dont vous profitez de vos jeux PlayStation. Bien sûr, si vous voulez vraiment la meilleure expérience possible, vous voudrez jouer en natif sur votre PS5 avec l’un des meilleurs téléviseurs 4K, mais l’utilisation de la lecture à distance est une alternative intéressante.

