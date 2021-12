Il n’est que trop courant que quelqu’un essaie de pirater votre compte et de voler vos informations. Cela vaut pour n’importe quel site Web et service, et c’est, malheureusement, quelque chose que vous pouvez rencontrer sur votre toute nouvelle PS5. Si vous cherchez à ajouter une couche de sécurité supplémentaire, la PS5 offre une authentification à deux facteurs de sorte que même si votre mot de passe est compromis pour une raison quelconque, votre compte doit toujours être en sécurité.

Comment configurer l’authentification à deux facteurs sur PS5

Aller à Réglages. Sélectionner Utilisateurs et comptes.

Sélectionner Sécurité.

Source : Android Central

Sélectionner Vérification en 2 étapes.

Source : Android Central

Sélectionnez si vous souhaitez utiliser un Message texte ou Application d’authentification.

Source : Android Central Si vous utilisez votre appareil mobile, entrez votre numéro de téléphone. Si vous utilisez un application d’authentification, scannez le QR Code qui apparaît à l’écran et entrez le code que vous avez reçu de l’application. Quel que soit votre choix, il vous sera demandé d’utiliser cette méthode pour vérifier votre connexion. Enregistrez le codes de sauvegarde à l’écran si vous perdez l’accès à votre méthode de vérification.

En général, une application d’authentification est beaucoup plus sécurisée que l’utilisation de votre téléphone mobile, nous recommandons donc cette méthode lorsque cela est possible. Des applications comme Authy facilitent les choses.

Pourquoi l’authentification à deux facteurs est bénéfique

En général, l’authentification à deux facteurs peut empêcher le piratage de votre compte et ajoute une couche de sécurité supplémentaire. Pour PS5, la protection supplémentaire signifie que les pirates auraient besoin à la fois de votre mot de passe et de votre numéro de téléphone portable ou d’un accès à votre application d’authentification, quelle que soit l’option que vous avez sélectionnée. Plutôt que d’accéder immédiatement au compte de votre console, cela crée plus d’obstacles pour ceux qui cherchent à obtenir vos données et vous donne une tranquillité d’esprit accrue en sachant que vos informations sont sécurisées.

