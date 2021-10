Comment configurer le contrôle parental dans iOS pour iPhone et iPad | La technologie

Comme il est évident dans iOS, nous pouvons également configurer le contrôle parental, ce qui peut être d’une grande aide pour protéger vos enfants de certains dangers du réseau et même pour les protéger d’eux-mêmes, car nous pouvons non seulement restreindre le contenu, mais aussi limiter les achats et tout ce qui touche à la vie privée.

Parfois, il n’y a pas d’autre issue que de mettre en service le système de contrôle parental dans les bornes de nos enfants, car le réseau peut être un endroit merveilleux, mais aussi un endroit dangereux.

Il faut les protéger surtout s’ils ne sont pas encore assez grands pour distinguer certains types de problèmes dus à leur façon de voir les choses.

Mais il faut aussi se protéger en limitant des choses si basiques au départ, mais si dangereuses, comme les achats en ligne.

Si vous possédez un appareil Apple, que ce soit un iPhone ou l’un des nouveaux iPad, voyons comment nous pouvons contrôler ce que nos enfants peuvent et ne peuvent pas faire sur ces appareils.

Contrôle parental sur iOS :

Activer et créer un groupe avec Family Sharing

En famille C’est une partie des appareils iOS où nous pouvons incorporer jusqu’à six parents afin qu’ils puissent partager de la musique, des émissions de télévision, des applications, des livres, un plan de stockage iCloud, des abonnements et plus encore sans avoir à utiliser le même identifiant Apple.

Mais cette partie nous aidera aussi à contrôler ces proches les plus vulnérables en créant un pièce d’identité pour les enfants, où les autorisations de ce qu’ils peuvent et ne peuvent pas faire, nous allons le leur donner.

Pour créer un groupe de In Family, nous n’avons qu’à effectuer les étapes suivantes, que nous ayons un iPhone ou un iPad.

Nous allons Paramètres puis nous cliquons sur notre nom. Maintenant, nous faisons la même chose où il est dit En famille et ensuite, Installez votre famille. Ensuite, il vous suffit de suivre les instructions à l’écran pour configurer le groupe et inviter les membres de la famille.

Si après l’avoir créé nous voulons ajouter quelqu’un que nous avions oublié, ce sera extrêmement simple et nous n’aurons aucun problème.

Il vous suffit de le faire sur votre iPhone ou iPad :

Tu vas Paramètres. Vous appuyez sur votre nom puis En famille. Maintenant, vous devez cliquer sur Ajouter un membre. Entrez le nom d’un membre de la famille ou son adresse e-mail et suivez les instructions à l’écran. Vous pouvez choisir si vous souhaitez envoyer une invitation via Message ou l’inviter en personne.

Définir le temps d’utilisation

Une fois que nous avons créé En famille il est temps de configurer Utiliser le temps, la façon dont nous devrons limiter le temps que nos enfants passeront avec l’iPhone ou l’iPad.

Il est configuré de manière très simple et ce sera un bon moyen d’avoir un premier contrôle sur ce que fait notre enfant.

Nous ouvrons le Paramètres et nous allons immédiatement à Temps d’écran. j’ai touché Activer le temps d’antenne. Après avoir lu ce que fait cette fonction, il est temps de céder continuer. Si vous configurez le contrôle parental sur l’iPhone de votre enfant, sélectionnez C’est l’iPhone de mon fils, si vous ne devez pas cliquer sur C’est mon iphone, devant sélectionner celui qui appartient au plus petit de la famille de ceux qui apparaissent dans la liste En famille. Cliquez maintenant sur Temps d’inactivité de mettre ensuite les heures auxquelles nous souhaitons que l’appareil de notre fils soit déconnecté, bien qu’il puisse continuer à recevoir des appels et des messages. Maintenant, nous devons sélectionner Limite d’application et configurer le temps dont notre enfant dispose pour utiliser les différents types d’applications qui configurent le terminal. Lorsque nous avons décidé, cliquez sur Définir la limite d’applications. Nous revenons au menu précédent et sélectionnons Contenu et restrictions de confidentialité et nous activons cette option. Ensuite, il vous demandera un code d’accès un temps d’utilisation, que vous seul devez savoir.

Contrôler les achats

Nous pouvons aussi contrôler les achats à faire avec l’appareil Apple de notre fils. C’est intéressant, car à tout moment, il peut être totalement contre-productif de le laisser libre à cet égard.

Pour cela nous réalisons ces étapes :

Nous rentrons Paramètres et puis dans Utiliser le temps. Nous allons Contenu et restrictions de confidentialité. Maintenant, il nous demandera le le mot de passe que nous avons préalablement configuré. Cliquer sur Achats iTunes et App Store. Ensuite, nous choisissons Ne pas permettre où nous voyons les options qui sortent.

Sites Web que vous pouvez visiter

Nous pouvons configurer quels sites Web nous allons permettre à notre enfant de voir et lesquels seront totalement interdits.

C’est plus facile que vous ne le pensez et vous n’aurez qu’à faire ce qui suit :

Nous ouvrons Paramètres et puis nous revenons à Utiliser le temps. Nous sommes entrés Contenu et restrictions de confidentialité. C’est à ce moment-là qu’il faut appuyer et activer le bouton Contenu et restrictions de confidentialité. Puis on clique sur Restrictions de contenu. Maintenant, nous devons cliquer sur contenu Web. À ce stade, nous devons choisir si nous sommes plus ou moins restrictifs. C’est-à-dire que nous pouvons cliquer sur Limiter les sites Web pour adultes. Nous avons également la possibilité de mettre ceux que nous voulons qui peuvent entrer Seuls les sites Web sont autorisés.

Éviter certains contenus

Si nous revenons un peu en arrière et restons Restrictions de contenu, nous pouvons empêcher l’enfant de voir certains types de contenus.

À partir de cet écran, nous pouvons restreindre les éléments suivants :

La possibilité de lire de la musique, des vidéos musicales, des podcasts et des actualités avec un contenu explicite. Recherchez et regardez des vidéos musicales. Partagez ce que vous entendez avec des amis, et les amis ne pourront pas partager avec lui non plus. Films, émissions de télévision, contenus de livres et applications avec des classements spécifiques aux adultes.

Désactiver les applications

Dans le cas où nous souhaitons que certaines applications ne puissent pas être utilisées car nous les considérons comme dangereuses, nous pourrons toujours les limiter afin que notre enfant n’ait aucun problème avec elles.

Pour y parvenir, les étapes suivantes doivent être effectuées ;

Nous sommes entrés Paramètres et puis dans Utiliser le temps. Nous sélectionnons Contenu et restrictions de confidentialité. Après avoir entré le mot de passe, nous allons Applications autorisées. Maintenant il n’y a que désactiver ces applications que nous ne voulons pas que notre enfant utilise.

Comme vous l’avez vu, iOS nous permet d’avoir un contrôle parental très complet, où nous pouvons effectuer une multitude de fonctions et contrôler tout ce que notre fils fait avec son iPhone ou son iPad.

Cela peut être extrêmement restrictif, mais ce qui est bien, c’est que c’est nous qui allons le décider, en plus d’avoir de nombreux paramètres où l’obtenir. Apple a sans aucun doute fait du bon travail à cet égard et tant de capacités de contrôle sont appréciées.