Lorsque vous avez de jeunes membres dans votre foyer, vous souhaiterez probablement une certaine forme de contrôle sur les types de médias auxquels ils accèdent. Sur PS5, Sony vous permet de définir des contrôles parentaux pour restreindre l’âge des jeux et des DVD pour vos enfants. Étant donné que bon nombre des meilleurs jeux PS5 sont classés T ou M, il est sage de vous familiariser avec ces paramètres. Alors, commençons.

Comment configurer le contrôle parental sur PS5

Aller à Paramètres.

Sélectionner Contrôles familiaux et parentaux.

Source : Android Central

Sélectionner Restrictions de la console PS5.

Entrez le code secret de restriction (par défaut à 0000).

À partir de là, vous pouvez modifier les restrictions de création de nouveaux comptes, accéder au contrôle parental pour les nouveaux utilisateurs, désactiver temporairement les restrictions et modifier le mot de passe. Il est important de noter que le contrôle parental sera appliqué aux nouveaux utilisateurs et invités qui ne se sont pas connectés au PlayStation Network.

Étant donné que vous êtes probablement plus préoccupé par la définition des limites de contenu, vous souhaiterez sélectionner Contrôle parental pour les nouveaux utilisateurs. C’est ici que vous pourrez définir la limite d’âge pour les jeux PS5 et PS4 jouables, définir la limite d’âge pour les Blu-ray et les DVD, restreindre la navigation sur le Web et restreindre l’utilisation du PSVR. Si vous êtes curieux de connaître les classifications par âge de l’ESRB, vous pouvez en savoir plus sur le site Web de l’ESRB.

Des choses comme une limite de dépenses mensuelles et des restrictions sur la communication avec d’autres joueurs peuvent également être modifiées après l’ajout d’un membre de la famille en sélectionnant Gestion familiale au plus tôt Contrôles familiaux et parentaux filtrer.

