Comment configurer le déverrouillage du visage sur Android | La technologie

Face unlock est l’un des moyens les plus rapides de déverrouiller un téléphone mobile Android que nous avons aujourd’hui. En soulevant simplement le terminal et en le regardant, il sera déverrouillé, nous permettant d’interagir avec lui de manière normale. Le problème est que selon la marque il est configuré d’une manière ou d’une autre.

Le niveau de sécurité que nous donne le mot de passe ou l’empreinte digitale est peut-être supérieur à celui du déverrouillage du visage, mais c’est le plus confortable à utiliser et c’est pourquoi il est si populaire.

Selon la marque de votre mobile, cette type de déverrouillage Il sera situé à un endroit ou à un autre, car ce sont quelques-unes des options que les fabricants modifient dans chacune des couches de personnalisation dont ils disposent.

C’est pourquoi il est intéressant de savoir où nous pouvons configurer le déverrouillage facial de certaines des principales marques qui est sur le marché en ce moment.

Comment activer Face Unlock dans :

Terminaux Samsung

Les téléphones de marque Samsung sont présidés par leurs propres couche de personnalisation appelée One UI. Pour accéder au système de déverrouillage facial, nous devons suivre ces étapes :

Nous ouvrons le Paramètres du téléphone. Nous allons Données biométriques et sécurité. A ce moment, nous cliquons sur La reconnaissance faciale. Après avoir lu les informations qui s’affichent, il est temps de cliquer sur continuer. Nous devons maintenant choisir la méthode que nous allons utiliser pour déverrouiller le terminal, au cas où le déverrouillage facial ne fonctionnerait pas : schéma, code PIN ou mot de passe.

Inscrivez-vous GRATUITEMENT dans la communauté technologique la plus influente et profitez de contenus exclusifs, de concours, de newsletters et bien plus encore…

Après l’avoir choisi et mis, il faut cliquer sur Accepter. C’est à ce moment que le téléphone fera un scan de notre visage, que nous devons placer dans le cercle que nous verrons à l’écran. Nous devrons placer le téléphone entre 20 et 50 cm de notre visage. Une fois l’analyse terminée, il est temps de Accepter et profitez de ce système qui sera déjà actif.

Téléphones Pixel

Les propres terminaux de Google n’ont aucun type de couche, mais nous sommes confrontés à des terminaux à cent pour cent Android, qui s’appellent Android Stock.

Nous ouvrons notre téléphone et allons à Paramètres. Ensuite, nous entrons Sécurité puis cliquez sur Déverrouillage du visage. C’est le moment de présenter PIN, schéma ou mot de passe, comme mesure de sécurité au cas où le déverrouillage facial ne fonctionnerait pas. Ensuite, nous devons aller à Configurer le déverrouillage du visage, pour plus tard Accepter et commencez à lire ceci. Nous plaçons notre visage dans le cadre qui apparaît et nous tournons lentement jusqu’à rapprocher notre nez de chacune des mosaïques bleues. Quand c’est fait, il ne reste plus qu’à céder Astucieux, afin d’avoir le déverrouillage facial déjà configuré.

Terminaux Xiaomi

Les téléphones de la marque chinoise Xiaomi sont livrés avec une couche de personnalisation qui modifie complètement tout ce qui est pur Android et l’apporte au monde de MIUI, c’est ainsi qu’on l’appelle.

Pour rendre le déverrouillage facial efficace dans ces terminaux Xiaomi, nous devons procéder comme suit :

Nous allons Paramètres et puis nous entrons dans Mots de passe et sécurité. Ensuite, nous allons Déverrouillage du visage, auquel cas on va nous demander le mot de passe du téléphone. Alors on touche Ajouter des données faciales et nous suivons les instructions qui nous marquent à l’écran pour enfin terminer le processus.

Téléphones Huawei

Dans les terminaux Huawei, en attendant que le nouveau système d’exploitation HarmonyOS se généralise, il continue toujours à envoyer la couche de personnalisation EMUI, qui sera celui qui marquera l’endroit où nous pourrons configurer le déverrouillage facial.

La première chose que nous devons faire est d’aller à Paramètres puis cliquez sur Données biométriques et mot de passe. Il ne vous reste plus qu’à cliquer sur La reconnaissance faciale. Il nous demandera la clé de déverrouillage du téléphone, si nous en avons une, ou le schéma, si c’est ce que nous utilisons. Maintenant, nous n’avons plus qu’à cliquer sur Commencer pour qu’il commence à lire sur notre visage. Qui doit être focalisé dans le cercle qui apparaît à l’écran. Avec ce que nous avons fait, nous aurions déjà un déverrouillage facial actif.

Terminaux Oppo

Dans les terminaux Oppo, nous avons la couche de personnalisation ColorOS, ce qui fait que la configuration de déverrouillage par la face s’effectue comme suit :

Allons à Paramètres de la borne. Puis on clique sur Empreinte digitale, visage et mot de passe. A ce moment nous appuyons Ajouter un visage. Ensuite, nous mettons le mot de passe de sécurité en cas d’échec de ce déverrouillage. Une fois cela fait, il nous suffit de lire le visage en le concentrant bien et nous aurons tout prêt pour que notre Oppo soit déverrouillé à travers le visage.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Téléphones OnePlus

Les terminaux OnePlus ont OxygèneOS en tant que couche au-dessus d’Android. Dans ce cas, nous devons suivre les étapes suivantes pour que le téléphone se déverrouille avec notre visage :

Nous ouvrons le Paramètres. Après cela, nous allons Verrouillage de l’écran et sécurité. Puis on clique sur Déverrouillage du visage. Maintenant, nous devons attribuer une méthode de déverrouillage alternative, pour choisir entre schéma, code PIN ou mot de passe. A ce moment, nous cliquons sur Ajouter des données faciales, cliquer sur Prochain et nous suivons les instructions à l’écran, concentrés du mieux que nous pouvons sur notre visage.

Ce sont les moyens que nous devons débloquer avec le visage dans les principales marques qui opèrent actuellement dans notre pays.

Si vous possédez l’un de ces terminaux, vous aurez remarqué qu’en profitant de ce système c’est très simple et qu’il se configure rapidement et facilement.