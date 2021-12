Comment configurer le mobile pour appeler les Urgences en situation de risque

26/12/2021 à 23:38 CET

PE

Les ‘smartphones‘ ou les smartphones reçoivent ce nom car, en principe, ils sont fabriqués dans le but de devenir un support quotidien pour leurs utilisateurs et pas seulement un appareil dans lequel des vidéos et des chansons peuvent être lues.

Actuellement, les terminaux ils peuvent aussi nous sauver la vie puisque, lorsque nous nous trouvons dans un incendie, un accident de voiture, un tremblement de terre ou une inondation, ils nous permettent de contacter rapidement les services d’urgence de manière simple.

Dans des circonstances extrêmes comme celles-ci, les utilisateurs ne sont pas toujours en mesure de réagir à temps et appellent immédiatement le 112 par leurs propres moyens. Pour cette raison, les systèmes d’exploitation tels qu’Android et iOS prennent en charge ce type de situation.

Urgences sur les appareils Android

La dernière mise à jour Android, par exemple, il inclut dans sa section Paramètres un option appelée Sécurité. En cela, en plus de présenter des options telles que le verrouillage de la carte SIM ou le Smart Lock, il dispose de la fonction SOS d’urgence.

Une fois que nous aurons cliqué sur cette option dans la version la plus récente de ce système d’exploitation, le téléphone affichera deux options. D’une part, les informations d’urgence et, d’autre part, le service d’appel d’urgence.

Dans la première section, les utilisateurs peuvent indiquer des données de base « pour fournir les premiers intervenants » en cas d’urgence, c’est-à-dire une sorte de carte de santé qui comprend des informations de toutes sortes : nom complet, taille en centimètres, poids en kilos, sexe, groupe sanguin, date de naissance, maladies, médicaments ou allergies.

Par contre, dans la section d’appel d’urgence, nous pouvons activer l’accès rapide aux appels d’urgence. De cette façon, si le bouton d’alimentation est appuyé cinq fois de suite, nous pouvons accéder à un numéro d’urgence, soit le 112 (si nous sommes en Europe) ou le 911 (aux États-Unis). De plus, d’autres contacts d’urgence peuvent être ajoutés à partir du répertoire.

En ce qui concerne les fonctions de base, Android vous permet d’appeler automatiquement le numéro des services d’urgence trois secondes après avoir activé un SOS et envoyer automatiquement des messages de détresse avec les informations de localisation actuelles au contact d’urgence appelé.

Urgences sur iOS

Pour sa part, cette fonction dans les iPhone et les appareils avec le système d’exploitation iOS 15 fonctionnent différemment à celui des appareils Android, car si un appel d’urgence est effectué, il contacte d’abord les équipes d’urgence locales et, une fois l’appel terminé, envoie un message aux contacts choisis par l’utilisateur.

Ils peuvent également être ajoutés autres contacts d’urgence. Lorsqu’un appel se termine, l’iPhone notifie les contacts d’urgence des utilisateurs par SMS, sauf si l’option « Annuler » est sélectionnée.

Avec cette alerte, le téléphone envoie la position de l’utilisateur contacts d’urgence pouvant être en danger et, pendant un certain temps après l’activation du mode SOS, une mise à jour leur sera également envoyée si l’emplacement change.

Cette méthode de contact dépend du modèle d’iPhone dont dispose l’utilisateur. Par exemple, ceux qui ont un iPhone 8 ou une version ultérieure doivent maintenir enfoncés le bouton latéral et l’un des boutons de volume jusqu’à ce que le curseur SOS Urgence apparaisse à l’écran. S’il bouge, appelez directement les secours.

Si ce régulateur ne bouge pas et que vous continuez à appuyer le bouton latéral et le bouton de volume, un compte à rebours commence et une alerte retentit. Si nous choisissons de ne pas relâcher ces boutons, le téléphone contacte directement les services d’urgence.

Au contraire, si le terminal est un iPhone 7 ou un modèle antérieur, vous devez appuyer sur le bouton latéral ou supérieur au total cinq fois en continu. Le curseur SOS Urgence apparaît alors et l’appel peut être lancé.

Détection automatique des accidents dans Pixel

Certains terminaux Google Pixel incluent des outils comme la détection automatique des accidents de voiture. Ce service ne fonctionne pas en mode avion, avec le mode économie de batterie activé, ou en itinérance. De cette façon, cela ne fonctionne que dans le pays auquel appartient la carte SIM du téléphone.

Cette fonctionnalité n’est disponible que sur les téléphones Pixel 3, Pixel 4 et versions ultérieures. Si le « smartphone » détermine que l’utilisateur a subi un grave accident de la circulation et que la détection d’accident de voiture est activée, le téléphone émettra différentes alertes.

En plus de demander à l’utilisateur s’il a besoin d’aide depuis l’écran du téléphone, il passera également par le haut-parleur, il vibrera et sonnera à un niveau élevé. Si aucune réponse n’est donnée dans les 60 secondes. Pour appeler les services d’urgence, vous devez dire « Urgence » ou appuyer deux fois sur le bouton à l’écran.

Pour annuler cette communication, « Annuler » ou « Je vais bien » doit être dit à haute voix. Cependant, si l’appareil n’obtient pas de réponse de l’utilisateur, il appellera les services d’urgence, indiquera qu’un accident s’est produit et partagera l’emplacement approximatif.

De même, lorsqu’un avis d’urgence est lancé, Google enverra un message texte avec le nom de l’utilisateur et un lien indiquant l’emplacement en temps réel sur Google Maps, combien de batterie le mobile a laissé et le message facultatif que vous avez précédemment écrit dans ce section.

Les fonctions d’avertissement d’urgence et de contrôle de sécurité s’arrêtent lorsqu’elles sont désactivées manuellement ou lorsque l’utilisateur indique qu’elles vont bien. Une fois l’urgence terminée, Google enverra un SMS à tous les contacts pour notifier la fin de l’urgence.