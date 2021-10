Comment configurer le multijoueur Mario Kart 8 Deluxe

Mario Kart 8 Deluxe est le jeu le plus vendu sur Nintendo Switch. Il existe des dizaines de personnages parmi lesquels choisir, mais vous devrez jouer plusieurs fois pour tout déverrouiller dans Mario Kart 8 Deluxe, y compris les personnages, les karts, les pneus et les planeurs. Si vous organisez une course multijoueur pour affronter vos amis pour la première fois, voici quelques éléments pour vous aider à savoir comment configurer le multijoueur Mario Kart.

Comment configurer le multijoueur de Mario Kart

Comment connecter vos contrôleurs

Source : iMore

Après avoir sélectionné le type de course multijoueur — Grand Prix, Vs. Course ou bataille – vous devrez choisir les contrôleurs que vous utiliserez pour jouer au jeu.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Heureusement, votre Switch vérifiera automatiquement le type de contrôleurs que vous utilisez pour jouer à un jeu multijoueur. Que vous ayez deux, trois ou quatre joueurs, il vous sera demandé d’enregistrer chaque contrôleur en appuyant simultanément sur les boutons R et L. Si vous utilisez des manettes Pro ou des poignées Joy-Con, appuyez simultanément sur les boutons L et R de l’épaule.

Si vous utilisez un Joy-Con divisé – une personne utilise le contrôleur gauche et une autre utilise le droit – appuyez sur les boutons latéraux SL et SR (qui seront orientés vers le haut lorsque vous maintenez un Joy-Con en position paysage) .

Demandez à chaque joueur de confirmer sa manette avant de continuer à choisir vos personnages, vos karts et le parcours.

Trois modes multijoueurs différents

Vous pouvez choisir parmi trois modes multijoueurs différents : Grand Prix, Vs. Course et bataille. Chacun offre un type de jeu différent et chaque type a des options pour le type d’expérience que vous avez.

1. Grand Prix

Source : iMore

Choisissez parmi 50cc, 100cc, 150cc, 200cc ou Miroir. Le « cc » signifie à quelle vitesse votre kart peut aller. Si vous êtes nouveau dans le jeu, choisissez 50cc jusqu’à ce que vous soyez assez expérimenté pour passer à autre chose. Tout est à l’envers dans les courses Mirror, ce qui est très désorientant, mais très amusant, surtout si vous vous familiarisez trop avec un parcours en particulier.

2. Contre Course

Source : iMore

Dans Vs. Course, vous pouvez personnaliser les règles. Vous disposez des mêmes options de vitesse cc, plus la piste miroir, mais vous pouvez également choisir si vous et les autres jouez en équipe ou en mode libre. Vous pouvez également choisir le type d’objets qui peuvent être collectés dans le jeu : Aucun objet, aucun objet ou pièce de monnaie, objets frénétiques, objets normaux, coquillages uniquement, bananes uniquement, champignons uniquement ou Bob-ombs uniquement. Vous pouvez choisir le niveau de COM des karts sans COM, facile, moyen ou difficile. Vous pouvez également restreindre le type de véhicules COM aux karts uniquement ou aux vélos uniquement.

Lorsqu’il s’agit de sélectionner des cours pour les Vs complets. Race, vous pouvez les choisir vous-même, les générer aléatoirement ou jouer dans l’ordre. Enfin, vous pouvez jouer quatre, six, huit, 12, 16, 24, 32 ou 48 courses. Si vous prévoyez d’avoir une très longue session de course avec vos amis, vous aurez besoin d’un arrêt au stand avant d’avoir terminé les 48 courses.

3. Bataille

Source : iMore

En mode Combat, vous pouvez sélectionner le style de combat, parmi Shine Thief, Random Battle, Balloon Battle, Renegade Roundup, Bob-omb Blast ou Coin Runners. Vous pouvez également sélectionner les mêmes options personnalisables que dans le Vs. Course, avec l’ajout de temps de ronde pour tous sauf la bataille Shine Thief.

Voleur de brillance: Une étoile spéciale, ou Shine, est située quelque part sur la carte. Le but est de l’obtenir et de jouer à l’écart des autres joueurs jusqu’à la fin du temps imparti. Frapper n’importe quel joueur en possession du Shine le fait perdre. Il suffit de courir dessus pour le ramasser puis d’éviter les autres joueurs.

Bataille de ballons: Chaque joueur a des ballons attachés à son kart. Chaque fois qu’un joueur est touché par un autre joueur, il perd un ballon. Le dernier debout avec au moins un ballon gagne.

Rassemblement des renégats: Il s’agit essentiellement d’un jeu de flics et de voleurs. Certains joueurs ont des plantes Piranha attachées à leurs karts. S’ils s’approchent d’un joueur qui n’en a pas, la victime sera engloutie et emprisonnée. Cependant, ceux qui n’ont pas la plante carnivore peuvent faire sortir leurs amis de prison en appuyant sur un bouton situé quelque part sur la carte. Le jeu se termine lorsque tous les joueurs sans plantes ont été capturés ou si le temps imparti est écoulé.

Explosion de Bob-omb: Ceci est similaire à Balloon Battle, sauf que le seul objet que les joueurs peuvent obtenir dans les boîtes d’objets est les Bob-ombs. Lancez des explosifs sur les autres joueurs jusqu’à ce qu’il n’en reste qu’un debout.

Coureurs de pièces: Les pièces sont éparpillées tout au long du parcours, et le joueur qui en récolte le plus dans le temps imparti gagne. Mais attention, chaque fois que vous êtes touché, vous perdrez des pièces.

Bataille aléatoire: Le jeu sélectionnera au hasard l’un des cinq jeux listés ci-dessus.

Une fois que vous avez sélectionné un type de course et personnalisé vos options, appuyez sur d’accord, et vous êtes prêt à jouer.

Comment rejoindre une course multijoueur en ligne avec des amis

L’une des joies de jouer à Mario Kart 8 est que vous n’avez pas besoin d’inviter vos amis pour courir contre eux. Vous pouvez le faire en étant assis en pyjama en faisant la course contre eux en ligne.

Sélectionner Jouer en ligne depuis le menu du jeu. Sélectionner un ou deux joueurs, selon combien d’entre vous êtes dans la même pièce à jouer sur le même Switch (vous pouvez en avoir jusqu’à deux).

Sélectionner Amis dans le menu Jeu en ligne.

Source : iMore Sélectionnez un ami qui joue actuellement.

Sélectionner Rejoindre participer à une course avec cet ami.

Source : iMore

Si votre ami est au milieu d’un tournoi, vous passerez en mode spectateur jusqu’à la fin de cette course. Vous pouvez ensuite participer à la prochaine course.

Comment organiser un tournoi en ligne auquel vos amis peuvent participer

Vous pouvez créer un tournoi auquel vos amis peuvent participer en entrant un code spécial. Vous pouvez configurer votre tournoi pour qu’il se déroule chaque semaine, chaque jour ou à une date spécifique. Vous pouvez choisir une heure de début et de fin et sélectionner le nombre de courses pour l’ensemble du tournoi.

Sélectionner Jouer en ligne depuis le menu du jeu. Sélectionner un ou deux joueurs, en fonction du nombre d’entre vous dans la même pièce jouant sur le même Switch (vous pouvez en avoir jusqu’à deux).

Sélectionner Tournois dans le menu Jeu en ligne.

Source : iMore Select Créer un tournoi. Sélectionner Oui pour confirmer que vous souhaitez créer un tournoi. Sélectionnez une icône pour votre tournoi, qui sera affichée pour le public.

Sélectionner d’accord.

Source : iMore Saisissez un Nom pour votre tournoi. Ces informations seront publiques, alors n’utilisez rien de personnel (ou d’offensant).

Sélectionner d’accord lorsque vous avez fini de nommer le tournoi.

Source : iMore règles du tournoi, et choisissez quand il sera actif.

Une fois votre tournoi créé, notez le code. C’est ainsi que vous partagerez votre tournoi avec les autres. Ils pourront saisir le code pour adhérer.

Comment organiser une course locale

Si vous souhaitez jouer avec jusqu’à quatre personnes tout en partageant le même écran, cette option est faite pour vous.

Faites défiler jusqu’à Multijoueur.

Sélectionnez le nombre de joueurs vous souhaitez jouer avec.

Source : iMore Choisissez entre faire un Grand Prix, VS Race ou Battle.

Sélectionnez le classe de course. Plus le nombre est élevé, plus les karts iront vite, ce qui rendra plus difficile le contrôle précis de votre kart. Si vous jouez avec des débutants ou de jeunes enfants, vous voudrez peut-être vous en tenir à 50cc.

Source : iMore

Chacun doit choisir son personnage en appuyant sur la Un bouton en survolant leur choix. Remarque : toute personne jouant avec un demi Joy-Con devra appuyer sur le bouton à l’extrême droite.

Filtrez votre choix de kart, de roues et de planeur. Si vous optez pour un angle plus compétitif, appuyez sur la touche Touche + ou touche – sur votre contrôleur pour afficher les spécifications de chaque configuration.

Source : iMore

Chaque joueur devra appuyer sur la Un bouton pour finaliser leurs choix. Il devrait dire Prêt ! lorsque vos choix seront finalisés.

Sélectionnez le tasse vous voulez jouer. Chaque Coupe a quatre pistes uniques à jouer.

Source : iMore

Le premier joueur doit sélectionner d’accord.

Source : iMore

Maintenant, votre course va commencer. Faites tout votre possible pour affronter la concurrence et atteindre la première place !

Comment configurer un jeu sans fil local à l’aide de plusieurs consoles Switch

Si vous souhaitez jouer avec jusqu’à huit personnes localement, vous aurez besoin d’au moins quatre consoles Nintendo Switch connectées et proches les unes des autres – chaque console hébergera un à deux joueurs. Chaque Switch qui prévoit de se joindre devra suivre ces étapes.

Sélectionner Jeu sans fil depuis le menu du jeu.

Sélectionner 1p ou 2p, selon combien d’entre vous êtes dans la même pièce à jouer sur le même Switch (vous pouvez en avoir jusqu’à deux).

Source : iMore Sélectionnez le personnages Mii vous souhaitez jouer à partir du menu.

Sélectionner Créer une chambre.

Source : iMore Now, les joueurs doivent choisir personnage jouer comme.

Après cela, chaque joueur doit choisir le kart, roues et planeur ils veulent utiliser.

Source : iMore Pour un bord, sélectionnez le Touche + ou touche – pour voir les spécifications actuelles de votre trajet.

Le joueur un doit appuyer sur le Un bouton, quand vous voyez les personnages Mii debout dans le garage.

Source : iMore Now, le joueur doit sélectionner le conditions de course.

Une fois les règles de course établies, appuyez sur la touche Un bouton continuer.

Source : iMore

Vous êtes maintenant prêt à jouer à un grand jeu multijoueur avec jusqu’à huit personnes. Amusez-vous à prouver que vous êtes le meilleur coureur de Mario Kart.

Comment configurer le multijoueur de Mario Kart

Vous savez maintenant comment configurer le multijoueur de Mario Kart et êtes prêt à affronter vos amis ! Vous avez des questions sur la mise en place d’une course multijoueur sur Mario Kart 8 Deluxe ? Rendez-vous sur notre forum Nintendo Switch.

Obtenez plus de commutateur

Commutateur Nintendo

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.