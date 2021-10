Comment configurer le suivi de la profondeur du défilement et ce que vous devez prendre en compte

Le suivi de la profondeur de défilement est un moyen de voir comment les utilisateurs naviguent et interagissent avec vos pages Web. Ce n’est pas tout à fait pareil mais c’est une bonne alternative au logiciel heatmap. La profondeur de défilement est un terme utilisé pour décrire le temps qu’une personne passe sur une page Web avant de la faire défiler.

Le suivi de la profondeur de défilement peut vous aider à comprendre le comportement des visiteurs et, en analysant les données, à apporter des ajustements à leur site pour un meilleur engagement des utilisateurs.

CONFIGURATION DU SUIVI EN PROFONDEUR DE DÉFILEMENT

Vous pouvez configurer des pourcentages de profondeur de défilement spécifiques pour le déclencheur dans Google Tag Manager à rechercher lorsque les utilisateurs défilent jusqu’à un certain point sur vos pages Web. Une fois que les utilisateurs ont atteint ces pourcentages de profondeur de défilement sur la page Web, Google Tag Manager déclenchera la balise d’événement et enverra les données à Google Analytics.

Si le pourcentage de profondeur de défilement que vous avez spécifié est visible dans la fenêtre lors du chargement de la page, le déclencheur se déclenchera même si l’utilisateur ne fait pas défiler. Le déclencheur ne se déclenchera qu’une seule fois par seuil et par page.

CONSIDÉRATIONS POUR LE SUIVI EN PROFONDEUR DE DÉFILEMENT

Il existe des situations particulières à prendre en compte lors de la configuration de votre suivi de la profondeur de défilement dans Google Tag Manager. Vous devrez peut-être utiliser une configuration supplémentaire ou un suivi différent pour ces scénarios :

-événements de défilement et de non-interaction minimaux

-pages de défilement infinies

-ancrer des liens vers une section spécifique sur les pages

-applications d’une seule page

SUIVI EN PROFONDEUR DE DÉFILEMENT MINIMAL

Votre page peut être plus courte, vous pouvez donc supprimer certains de ces pourcentages de profondeur de défilement inférieurs, comme 25 %, dans votre déclencheur. Selon la longueur de votre page ou la hauteur de votre page, si vous le souhaitez, vous pouvez également envisager de supprimer 50%, mais cela dépend de vous.

Vous n’avez pas besoin d’ajouter zéro aux pourcentages, car chaque fois qu’une page se charge, ce déclencheur se déclenche automatiquement. Même sans que l’utilisateur fasse défiler, la page aura toujours une profondeur de défilement d’au moins zéro pour cent. Cela ne vous dira pas grand-chose.

Vous devrez envisager pour votre propre site Web si vous souhaitez ajouter des pourcentages inférieurs. Par exemple, cinq, dix et même 25 %, vous voulez déterminer quel serait votre pourcentage de profondeur de défilement minimale. Quel pourcentage de profondeur de défilement voudriez-vous compter comme une session engagée ?

COUP DE NON-INTERACTION

Une autre chose que vous voulez prendre en compte est le hit de non-interaction. Ce paramètre affectera le taux de rebond.

Par défaut, le hit de non-interaction est défini sur false. Cela signifie que Google Analytics comptera cela comme une interaction si l’engagement de l’utilisateur correspond à la condition du déclencheur. Google Analytics ne comptera pas cela comme un rebond si les utilisateurs ne voient que cette seule page et ne font rien d’autre que de faire défiler.

Si vous avez un site de contenu ou d’information, vous pouvez utiliser le suivi du défilement et conserver ce champ d’accès sans interaction défini sur false. De cette façon, votre métrique de taux de rebond parlera plus précisément de l’engagement des utilisateurs.

DÉFILÉ INTERMINABLE

Certains sites Web ont un défilement infini où si un utilisateur fait défiler vers le bas de la page, alors plus de contenu se chargera à chaque fois que l’utilisateur le fera. Pour ce scénario, un déclencheur de visibilité d’élément serait plus approprié.

SUIVI EN PROFONDEUR DE DÉFILEMENT AVEC DES LIENS D’ANCRAGE

Certaines pages Web ont des liens d’ancrage vers des sections spécifiques sur les pages. Par exemple, si vous avez un lien d’ancrage qui mène à une section de la page qui se trouve à 75 % de la page, sachez que le déclencheur se déclenchera pour chacun des pourcentages que vous avez inclus dans le déclencheur. Cela signifie que 25% et 50% enverront des événements pour chacun de ces pourcentages à Google Analytics.

SUIVI EN PROFONDEUR DE DÉFILEMENT AVEC L’APPLICATION WEB À UNE PAGE

Si vous disposez d’une application Web à une seule page et que vous utilisez Google Tag Manager pour le suivi des pages, cela signifie que vous utilisez un déclencheur de modification de l’historique. Vous devrez également en tenir compte pour le suivi du défilement, car lorsqu’un utilisateur accède à une autre URL, la page ne charge pas réellement une nouvelle page.

Le déclencheur de modification de l’historique indique à Google Analytics que l’utilisateur a réellement navigué vers une nouvelle URL, c’est donc quelque chose que vous souhaitez prendre en compte. Vous devrez peut-être regrouper votre déclencheur de profondeur de défilement avec un déclencheur de changement d’historique.

CONCLUSION

Le suivi de la profondeur de défilement est un moyen très utile d’évaluer l’engagement des utilisateurs et la façon dont les utilisateurs réagissent au flux de votre contenu. Il peut vous fournir une visibilité sur les informations des utilisateurs sur ce qu’ils ont vu et lu, et où ils doivent aller ensuite.

Cet article a été initialement publié sur Growth Learner et a été republié avec autorisation.