Combien de boîtes de réception Gmail avez-vous en ce moment ? Très probablement, vous avez au moins un e-mail personnel et un e-mail professionnel. Mais peut-être en avez-vous aussi un pour les clubs et associations auxquels vous appartenez ? Ou peut-être menez-vous une double vie secrète sous un autre nom ? Jongler avec toutes ces boîtes de réception peut être épuisant, c’est pourquoi vous devez apprendre à configurer le transfert d’e-mails dans Gmail.

RÉPONSE RAPIDE

Pour configurer le transfert d’e-mails dans Gmail, ouvrez le compte Gmail que vous souhaitez transférer dans un navigateur de bureau. Dans Paramètres, aller à Transfert et POP/IMAP. Dans le Expéditeur rubrique, cliquez sur Ajouter une adresse de transfert, et suivez les invites à l’écran.

Comment configurer le transfert d’e-mails dans Gmail

Actuellement, l’application Gmail Android et iOS ne vous permet pas de configurer le transfert d’e-mails. Vous devez le faire sur un navigateur de bureau.

Tout d’abord, ouvrez le compte Gmail que vous souhaitez transférer. Aller à Paramètres puis Transfert et POP/IMAP. Là, vous verrez le Expéditeur section.

Cliquer sur Ajouter une adresse de transfert. Cette case va maintenant apparaître. Entrez l’adresse e-mail vers laquelle vous souhaitez transférer.

Il vous sera maintenant demandé de confirmer que vous souhaitez vraiment transférer à cette adresse. Cliquez sur Procéder.

Vous serez maintenant informé qu’un code de confirmation a été envoyé à l’adresse e-mail de transfert. Cliquez sur d’accord.

Accédez à l’adresse e-mail de transfert et recherchez l’e-mail de Gmail. À l’intérieur se trouve un code de confirmation. Revenez en arrière et entrez le code dans les paramètres Gmail de l’adresse e-mail à transférer. Ensuite, faites défiler vers le bas et cliquez sur Sauvegarder les modifications.

Votre compte Gmail va maintenant se recharger. Quand c’est le cas, retournez au Section de transfert et POP/IMAP. Vous verrez maintenant votre adresse e-mail de transfert dans le Expéditeur section. Basculer Transférez une copie du courrier entrant à pour activer la fonctionnalité. Décidez ensuite de ce qui doit arriver à la copie originale de l’e-mail une fois qu’il a été transféré.

