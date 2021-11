Comment configurer les nouvelles fonctionnalités de confidentialité dans macOS Monterey

. vous est présenté par CleanMyMac X. Trouvez les fichiers indésirables cachés, les vieux dossiers volumineux, les applications inutilisées et les gros consommateurs de mémoire. Vous pouvez également utiliser CleanMyMac X pour supprimer les logiciels malveillants, les fenêtres contextuelles indésirables et les extensions de virus. Essayez-le gratuitement.

macOS Monterey a été officiellement rendu public après quatre mois de test bêta. En plus des nouvelles fonctionnalités telles que SharePlay, il existe également une poignée de nouvelles fonctionnalités de confidentialité. Dirigez-vous ci-dessous alors que nous rassemblons les principales nouvelles fonctionnalités de confidentialité dans macOS Monterey et comment les utiliser…

Indicateur d’enregistrement

Pendant des années, le Mac a indiqué lorsque l’appareil photo est utilisé via un voyant vert situé physiquement à côté de l’appareil photo. Avec la sortie de macOS Monterey cette année, Apple affichera désormais un indicateur logiciel pour le Mac lors de l’accès au microphone.

Voici comment Apple explique cette nouvelle fonctionnalité :

Découvrez quelles applications ont accès au micro de votre Mac dans Control Center. Un nouvel indicateur logiciel augmente le voyant de la caméra en vous indiquant chaque fois qu’une application a accès à votre micro.

Pour accéder à cette nouvelle fonctionnalité, regardez l’icône Control Center dans le coin supérieur droit de la barre de menus de votre Mac. Si une application utilise le microphone, il y aura un point orange à côté de l’icône Control Center. Cliquez sur l’icône Control Center pour voir le nom de l’application accédant à votre microphone.

Relais privé iCloud

iCloud Private Relay était l’une des fonctionnalités les plus prometteuses lorsqu’Apple a dévoilé iOS 15 et macOS Monterey à la WWDC en juin. C’est assez similaire à un VPN, Apple le décrivant comme « un service qui vous permet de vous connecter à pratiquement n’importe quel réseau et de naviguer avec Safari de manière encore plus sécurisée et privée ».

iCloud Private Relay fonctionne en cryptant votre trafic Internet lorsqu’il quitte votre appareil, de sorte que personne ne puisse l’intercepter et le lire. Il est ensuite envoyé via deux relais Internet distincts, empêchant quiconque d’utiliser votre adresse IP, votre emplacement et votre activité de navigation pour créer un profil détaillé à votre sujet.

iCloud Private Relay est disponible dans la version publique de macOS Monterey, mais il est désactivé par défaut car Apple dit qu’il est toujours en « bêta ». Vous pouvez activer la fonctionnalité en ouvrant l’application Préférences Système, en cliquant sur « Identifiant Apple » et en recherchant l’option « Relais privé ».

iCloud Private Relay fait partie d’iCloud+, c’est ce qu’Apple appelle désormais les plans d’abonnement iCloud payants avec plus de stockage. Les forfaits iCloud+ commencent à 0,99 $ par mois et vous pouvez en savoir plus ici.

Masquer mon e-mail

Également inclus dans iCloud+ et disponible dans macOS Monterey, Apple appelle « Masquer mon e-mail ». Cette fonctionnalité vous permet de créer des adresses e-mail uniques et aléatoires qui sont transférées vers votre boîte de réception personnelle, vous permettant ainsi d’envoyer et de recevoir des e-mails sans avoir à partager votre véritable adresse e-mail avec les entreprises.

Pour utiliser Masquer mon e-mail, vous devez d’abord vous assurer qu’il est activé dans l’application Préférences Système. Vous pouvez trouver ce paramètre en ouvrant les Préférences Système, en cliquant sur « Identifiant Apple » et en recherchant l’option « Masquer mon e-mail » dans la liste des fonctionnalités. C’est également là que vous pouvez trouver toutes les adresses précédentes créées à l’aide de cette fonctionnalité.

À partir de là, lorsque vous êtes invité à donner votre adresse e-mail à un site Web, par exemple pour vous inscrire à un service ou effectuer un achat, Safari vous invite automatiquement à utiliser « Masquer mon e-mail ».

Protection de la vie privée du courrier

La protection de la confidentialité des messages complète la collection de nouvelles fonctionnalités de confidentialité dans macOS Monterey. Voici comment Apple décrit cette fonctionnalité :

Dans l’application Mail, Mail Privacy Protection empêche les expéditeurs d’utiliser des pixels invisibles pour collecter des informations sur l’utilisateur. La nouvelle fonctionnalité aide les utilisateurs à empêcher les expéditeurs de savoir quand ils ouvrent un e-mail et masque leur adresse IP afin qu’elle ne puisse pas être liée à d’autres activités en ligne ou utilisée pour déterminer leur emplacement.

Vous pouvez activer ou désactiver cette fonctionnalité dans l’application Mail sur votre Mac en cliquant sur « Mail » dans le coin supérieur gauche de la barre de menus, en choisissant « Préférences, puis en choisissant « Confidentialité ».

. vous est proposé par CleanMyMac X. Trouvez les fichiers indésirables cachés, les vieux dossiers volumineux, les applications inutilisées et les gros consommateurs de mémoire. Vous pouvez également utiliser CleanMyMac X pour supprimer les logiciels malveillants, les fenêtres contextuelles indésirables et les extensions de virus. Essayez-le gratuitement.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :