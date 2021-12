Comment configurer les réponses d’absence dans Gmail

Avant de partir pour votre prochaine pause ou vos prochaines vacances, rendez service à vos collègues, collègues et contacts et configurez une réponse d’absence automatisée pour votre courrier électronique. Non seulement c’est une chose respectueuse à faire pour qu’ils ne soient pas laissés à attendre, mais cela peut également contribuer grandement à éliminer une partie de l’anxiété et de la pression inévitables que vous pourriez ressentir lorsque vous êtes loin du bureau.

Vous n’aurez pas à vous sentir comme un mauvais employé lorsque vous ignorez vos e-mails pendant des jours et vous pouvez vraiment profiter de votre temps libre. Nous allons vous montrer à quel point il est facile de définir une réponse d’absence du bureau dans Gmail afin que vous puissiez vous remettre à l’autogestion.

Productivité abordable

Lenovo Chromebook Duo

Centrale de productivité personnelle

Le Lenovo Chromebook Duet prouve que parfois, vous pouvez tout avoir – ou du moins, la plupart. Pour moins de 300 $, vous obtenez un magnifique Chromebook à écran tactile qui peut être converti en tablette ChromeOS en détachant simplement le clavier magnétique. De plus, il est compatible avec le stylet CSI.

