Comment configurer les routines Alexa sur votre Amazon Echo

En quelques années à peine, l’Amazon Echo est passé d’un haut-parleur aléatoire avec lequel personne ne savait quoi faire à un aliment de base dans l’espace technologique grand public. Amazon a fait évoluer Echo et Alexa (l’IA qui l’alimente) au cours de ces années, et l’un des ajouts les plus puissants à ce jour est une fonctionnalité appelée “Routines Alexa”. Les routines peuvent condenser des commandes complexes et des opérations en plusieurs étapes en une commande simple. Alors sans plus tarder, voici comment configurer des routines avec Alexa sur votre Amazon Echo.

Comment configurer des routines dans l’application Alexa

Vous pouvez créer des routines aussi simples ou complexes que vous le souhaitez, et pour vous aider à démarrer, nous avons quelques conseils pour rendre le processus aussi simple que possible. Commençons par créer une routine activée par commande vocale :

Lancer le Application Alexa sur votre téléphone ou votre tablette. Appuyez sur le Plus d’icône (trois lignes) dans le coin inférieur droit de l’écran. Robinet Routines.

Appuyez sur le + icône dans le coin supérieur droit de l’écran.

Source : Android Central Appuyez pour Entrez votre nouveau nom de routine, ou laissez ce champ vide. Sélectionner Quand cela arrive.

Choisissez un déclencheur/une invite pour déclencher votre routine. Ici, nous avons sélectionné Voix. Tapez votre phrase de déclenchement souhaitée.

Frappé Prochain.

Source : Android Central Tap Ajouter une action. Sélectionnez le Actions vous voulez ajouter. Ici, nous avons demandé à Alexa de jouer une chanson. Frappé Prochain.

Robinet sauvegarder.

Source : Android Central Choisissez lequel dispositif à partir duquel vous souhaitez déclencher la routine.

Robinet sauvegarder dans le coin supérieur droit de l’écran une fois que vous avez ajouté toutes vos actions souhaitées.

Source : Android Central

C’est là que les choses deviennent excitantes. À l’heure actuelle, vous pouvez programmer Alexa pour vous accueillir, dire un fait amusant, jouer de la musique, vous tenir au courant de l’actualité, contrôler vos gadgets intelligents pour la maison, vous informer sur le trafic, modifier le volume de votre Echo et vous informer de la météo. Vous pouvez en ajouter autant que vous le souhaitez, et une fois que vous en avez quelques-uns en place, vous pouvez réorganiser la position dans laquelle Alexa agira sur eux en en appuyant sur les deux lignes à côté de chaque commande et en les déplaçant vers le haut ou vers le bas.

Comment configurer des routines planifiées dans l’application Alexa

En plus de déclencher des routines avec une commande spéciale, vous pouvez également les déclencher à une certaine heure de la journée.

Lancer le Application Alexa sur votre téléphone ou votre tablette. Appuyez sur le Plus d’icône (trois lignes) dans le coin inférieur droit de l’écran. Robinet Routines.

Appuyez sur le + icône dans le coin supérieur droit de l’écran.

Source : Android Central Appuyez pour Entrez votre nouveau nom de routine ou laissez ce champ vide. Sélectionner Quand cela arrive.

Choisissez maintenant Calendrier.

Robinet Au moment pour définir la routine pour une heure spécifique, ou vous pouvez choisir de la désactiver à lever du soleil ou Coucher de soleil.

Source : Android Central Sélectionnez lequel jours vous souhaitez que la routine s’exécute. Sélectionner Au moment. Met le temps vous voulez que votre routine se déclenche. Robinet d’accord.

Robinet Prochain.

Source : Android Central Tap Ajouter une action. Appuyez sur le action vous souhaitez ajouter, comme de la musique.

Tapez le chanson vous souhaitez jouer.

Source : Android Central

Choisissez l’appareil à partir de laquelle la chanson sera jouée. Robinet Prochain.

Robinet sauvegarder.

Source : Android Central

Vous pouvez afficher vos routines à tout moment à partir de la page Routines de l’application Alexa, et appuyer sur une routine existante vous donnera des commandes pour la désactiver temporairement ou la supprimer complètement.

Entrez dans une routine avec Alexa

Les routines Alexa programmées peuvent fonctionner sur n’importe lequel des meilleurs haut-parleurs, écrans ou appareils intelligents Alexa, et les routines Alexa parlées peuvent fonctionner sur votre téléphone ou votre tablette avec Amazon Alexa installé. Pourtant, la meilleure expérience continue d’être sur la ligne Amazon Echo.

L’écho incontournable

Amazon Echo Dot (4e génération)

Vaut bien plus que le prix.

L’Echo Dot (4e génération) offre un son amélioré et un accès complet à Alexa à un prix d’entrée extrêmement abordable dans l’écosystème Amazon.

La quatrième génération de l’Echo Dot apporte le meilleur son à ce jour et un design amélioré, mais conserve les fonctionnalités classiques d’Echo comme un interrupteur de sourdine physique et cet anneau lumineux emblématique. Ceux-ci sont souvent en vente ou emballés dans des ensembles de valeur avec d’autres produits Echos ou pour la maison intelligente, et cela vaut la peine d’en choisir quelques-uns à mettre dans la maison.

Options alternatives

L’Echo standard n’est plus le seul haut-parleur Alexa parmi lequel choisir, et en fait, Alexa n’est plus limité aux seuls haut-parleurs ! Voici quelques autres options si vous souhaitez approfondir l’écosystème Alexa.

